Ministra Jara por Ley de la Marraqueta: “Algunos piensan que la solución es seguir pasándole plata a las AFP”

Un grupo de diputadas de Renovación Nacional presentaron un proyecto de la “marraqueta” que busca entregar un subsidio de $2 millones a los recién nacidos para enfrentar a futuro las bajas pensiones. Esto, como una forma de reactivar el proyecto que sigue esperando su discusión en el Congreso desde 2016. La ministra del Trabajo, en tanto, presentó sus reparos a la iniciativa.

Las congresistas, Camila Flores, Sofía Cid y Catalina del Real señalaron que “la misma propuesta forma parte de la mesa para la reforma de pensiones, sin embargo, no ha habido reacciones sobre este tema por el Gobierno”.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, presentó sus reparos ante el proyecto, señalando que “algunos piensan todavía que la solución es seguir pasándole plata a las AFP para mejorar las pensiones, pero el Gobierno tiene el ojo puesto en la vida de los jubilados más que en el negocio de algunos. Así que lo vamos a hacer es reformar el sistema de pensiones para generar seguridad social”.

Esto, “generando, un seguro solidario que nos permita apoyar a los jubilados actuales y también a los que se jubilen en las próximas décadas, no pueden ser soluciones solo para 40 años más”, agregó.

Además, cuestionó “¿de dónde sale esa plata? La oposición se negó a que hubiera reforma tributaria, y el Estado tiene los recursos que tiene. Para pagar un bono por el monto que sea, como en este caso $2 millones para los recién nacidos o para los niños, se requieren recursos fiscales”.

La secretaria de estado explicó que “la capitalización individual de estas personas se vería aumentada con estos $2 millones, pero con los actuales jubilados y con las próximas generaciones, ¿en qué les solucione este problema?”.

La diputada de RN, Camila Flores, lamentó la respuesta de la ministra Jara, y dijo que “lamento profundamente que la ministra no le interese las bajas pensiones que tenemos en el país y lo único que le importa es terminar con las AFP, no le importa que tengamos mejores pensiones. Este proyecto va precisamente en la línea de que nuestros niños tengan mejores pensiones, que cuenten con un piso mínimo y que podamos evitar la situación que tenemos hoy en día a propósito de las bajas pensiones, pero a la ministra no le importa, a ella lo que le interesa es privilegiar su ideología y su sesgo, su desconfianza que permanentemente ve plasmada en las distintas políticas públicas”.