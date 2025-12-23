Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

Sigue la controversia en torno al “amarre”, entendida como la discusión en torno a la cláusula administrativa incluida en el protocolo de acuerdo con el sector público que busca modificar cómo se termina la relación laboral de los funcionarios “a contrata”, que son la gran mayoría en el Estado.

El gobierno ha efectuado varias vocerías para explicar esta situación y hoy fue el turno del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien aseguró que no existe tal amarre toda vez que en el punto 15 del acuerdo con la Mesa del sector Público explica básicamente que todos los funcionarios de confianza política de gabinetes, de ministros, subsecretarios, delegaciones, de seremías, tienen que dejar sus cargos.

“ Está dicho explícitamente; no es una interpretación y nosotros ahora estamos saliendo a aclarar”, dijo el secretario de Estado en conversación con radio Duna.

Boccardo aseguró que los nuevos ministros, subsecretarios, autoridades regionales del futuro gobierno de José Antonio Kast, van a poder contar con todos esos cargos para poder armar sus equipos políticos.

Qué dijo el ministro del Trabajo Boccardo sobre el amarre

“Lo que además nos parece correcto, ya que los funcionarios que entraron a esos gabinetes entraron por confianza política, más allá que tengan las competencias técnicas y por lo tanto lo que nos responde es que salgan el 11 de marzo ”, afirmó.

Las otras contratas

Al abordar el punto 14 del acuerdo en particular, el ministro del Trabajo afirmó que se estableció un mecanismo para poder fundamentar los despidos de las otras contratas.

“Lo que se establece es que se haga en un acto fundado. Eso es parte de los procedimientos administrativos del Estado y donde además todos los otros mecanismos tradicionales, como sumarios, otras razones de desvinculación, se mantienen”, aseguró.

“Siempre que tú desvinculas a una persona lo tienes que fundar, (en) eso no estamos haciendo ninguna novedad administrativa. No puedes decir usted mañana no sigue y yo no doy ninguna explicación", explicó.

Qué dijo el ministro del Trabajo Boccardo sobre el amarre Pablo Vásquez R.

Boccardo reconoció estar sorprendido por la polémica generada en torno a esta situación, recordando que hace algunos meses atrás en la Comisión de Trabajo del Senado, a través de una moción parlamentaria, se presentó un proyecto de similares características a lo que es el acuerdo con el sector público y que esa iniciativa fue aprobada por unanimidad por esa instancia.

“Volver a insistir: los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo y el gobierno entrante va a tener todos los espacios que correspondan así como lo tuvimos nosotros también, de poder nombrar a los cargos de confianza política”, aseguró el secretario de Estado.