Ministro Grau y parlamentarios de oposición se enfrentan en dura pugna por herencia fiscal de gobierno de Boric

Fue la última sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos antes del cambio de período legislativo y del cambio de gobierno que tendrán lugar el próximo 11 de marzo. Y fue también el último cara a cara entre los diputados y senadores con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el que resultó áspero y derivó en un duro debate con la oposición.

El tema no era otro que analizar el cierre fiscal 2025 que generó una batería de críticas de parte del bloque opositor y de expertos, toda vez que los balances estructural y efectivo superaron todas expectativas, cerrando en -3,6% del PIB y -2,8% del PIB, respectivamente.

Por su parte, la deuda pública terminó en el mismo nivel que 2024, un 41,7% del PIB, cifra que el gobierno ha querido resaltar como un logro, junto con insistir que bajo esta administración el gasto público ha estado contenido.

En la cita en el Congreso el ministro comenzó explicando lo que está pasando con los ingresos. “Las proyecciones de ingreso como porcentaje del PIB están en línea con nuestra historia. Lo sorpresivo fue el resultado”, sostuvo.

En ese sentido explicó que entre enero y septiembre los ingresos crecieron un 6,4%, pero que durante el cuarto trimestre del año pasado se alejaron de los proyectado. Por lo mismo, reiteró que se planteó la creación de una comisión de expertos para analizar lo que está pasando con los ingresos fiscales.

3 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En cuanto al gasto público, reiteró que está contenido. “Los gastos han ido cayendo como porcentaje del PIB a un nivel similar al de 10 años atrás”, afirmó Grau, añadiendo que incluso dijo que “el gasto ha crecido la mitad de lo que crecía en administraciones anteriores”.

Ante las críticas sobre la falta de transparencia en la información, el ministro la descartó de plano: “La información se conoce públicamente con solo un mes de rezago. Se ha buscado instalar que acá hubo un ocultamiento de la información y eso desconoce cómo funcionan las finanzas públicas. Uno de los activos del país es que con un mes de retraso se conoce cuáles fueron los gastos y los ingresos del país. Este es un patrimonio que hemos tenido durante nuestro gobierno, los gobiernos anteriores y es importante que lo tenga la administración futura. Ojalá no se sigan haciendo comentarios a la falta de transparencia de los ingresos y gasto porque eso no ha sido así ni en este gobierno ni en las administraciones anteriores. La transparencia de las finanzas públicas es total”.

Para el secretario de Estado, “el ocupar la expresión de que la situación fiscal se ha deteriorado no necesariamente se condice con los datos, sino que lo que ha pasado es que nos pusimos metas que implicaban una mejora sustantiva de la situación fiscal y eso no ocurrió. La situación fiscal mejoró menos de lo que esperábamos, pero no se ha deteriorado con respecto a la situación heredada e incluso con la que había previa al Covid”.

3 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Las críticas del bloque opositor

Pero estas explicaciones no convencieron a la oposición, cuyos parlamentarios criticaron el análisis que hizo el ministro. “Estoy estupefacto con lo que estamos escuchando. La situación fiscal se ha deteriorado sustantivamente y con todo respeto, si el Ejecutivo dice que ha hecho bien la pega en lo fiscal, no puedo estar de acuerdo, más allá de las intenciones (...) nadie puede decir que los resultados han sido positivos”, señaló el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Otro que fue duro en la crítica fue el diputado republicano Agustín Romero: “En Chile la regla fiscal para este gobierno no tiene ningún valor. Cuando hay desvíos se toman medidas, pero acá no se tomaron y se argumenta que hay gasto comprometido, entonces, nos quedamos solo en explicaciones, pero no en soluciones”. Para Romero, “falta una herramienta en el Congreso nacional para calcular los ingresos”.

En ese mismo tono fue la visión que entregó el diputado ex RN, Miguel Mellado, quien mencionó que “acá se incumplió la regla dual por la que se rige el gobierno y que ellos mismos se fijaron. Nadie les exigía y no la cumplieron por tres años seguidos”. El legislador manifestó que el gobierno argumenta que “el problema son los ingresos, pero si eso ya lo sabían desde Marcel. Tenían el diagnóstico claro, pero lo que no tenían era la decisión política de ajustar ingresos permanentes con gastos permanentes”.

Frank Sauerbaum, diputado RN, aseveró que “la exposición del ministro y la directora de Presupuestos dejaron en evidencia una sola cosa: aquí hubo errores reiterados, técnicos, pero decisiones políticas de mantener y aumentar el gasto, considerando los graves errores en la estimación de los ingresos, por lo tanto, no respondieron a la principal preocupación que realmente el gobierno sostenía sin decirlo”.

Para el parlamentario, las dudas persisten y solo se van a poder resolver “luego de que el próximo gobierno haga el primer Informe de Finanzas Públicas, que se conocerá en abril”.

Felipe Donoso, diputado de la UDI, en tanto, puntualizó que “me pareció que el ministro expuso tratando de maquillar, de mejorar, de darle una mejor apariencia a la situación que hoy día vive fiscalmente el país. Ellos no asumen la urgencia o la emergencia de la misma manera como las asumimos nosotros. Y así se denota en su actuar, en cómo se toman las decisiones y en la velocidad en que se abordan los temas”.

Para Donoso “es urgente bajar el gasto, para así darle estabilidad al país. Si no bajamos el gasto que debió haberlo hecho este gobierno, vamos a tener problemas graves en la caja”.