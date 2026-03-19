Moody’s completa absorción en Chile y clasificadora ICR cambia de nombre

En junio de 2025 Moody’s se hizo del 100% de la propiedad de la clasificadora de riesgo ICR Chile (ICR) al adquirir el 50,1% que, hasta entonces, pertenecía Jorge Palomas (23,126%) y Álvaro Clarke (26,974%), exsuperintendente de Valores y Seguros.

Este jueves la agencia comunicó que “ tras completar exitosamente el proceso de integración, ICR es ahora oficialmente Moody’s Local Chile”.

Para septiembre, según el análisis razonado de ICR, la industria en Chile se encuentra compuesta por cuatro empresas “con similares participaciones de mercado. ICR a la fecha y considerando el número de contratos vigentes, mantiene una participación de mercado de aproximadamente 30%, dependiendo del área de actividad evaluada esta participación puede ser mayor o menor”.

Según sus estados financieros, entre enero y septiembre del 2025 las ganancias de ICR alcanzaron los $514 millones, por sobre los $440 millones reportados para el mismo periodo del ejercicio previo.

En su comunicado, Moody’s señaló que el lanzamiento de Moody’s Local Chile marca “una expansión significativa en uno de los mercados financieros más dinámicos y sofisticados de América Latina. Con este lanzamiento, Moody’s Local refuerza su posición como el grupo de agencias de clasificación de riesgo más grande de América Latina, con operaciones en 14 países”.

Además, detalló que, con su presencia en Chile, “Moody’s Local fortalece su capacidad de ofrecer análisis crediticios independientes, transparentes y de alta calidad, adaptados a las necesidades de emisores locales, inversionistas e instituciones financieras”.

“Estamos muy entusiasmados de lanzar oficialmente Moody’s Local Chile”, afirmó Martín Fernández-Romero, Managing Director de Moody’s Local Group.

En esa línea, explicó que “este paso reafirma nuestro compromiso a largo plazo con el desarrollo de los mercados financieros locales en toda América Latina. Nuestro objetivo es claro: brindar clasificaciones crediticias confiables y accesibles que empoderen a los tomadores de decisiones y fortalezcan la arquitectura financiera de la región.”

Paula García Uriburu, Gerente General de Moody’s Local Chile, agregó: “Moody’s Local aporta una visión regional más amplia, estándares analíticos rigurosos y un fuerte compromiso con el mercado chileno. Nuestra intención es servir a los participantes del mercado local con mayor claridad y consistencia.”

La compañía detalló que Moody’s Local Chile ofrecerá un conjunto integral de clasificaciones crediticias locales y servicios analíticos, “desarrollados mediante metodologías que reflejan las características específicas del mercado chileno, con base en la experiencia regional de Moody’s Local”.