    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección

    En un informe la agencia Moody’s plantea la estabilidad de la nota crediticia de Chile, ya que ninguna de las dos candidatura tiene la capacidad de impulsar los cambios "más controvertidos de sus agendas", debido a la conformación dividida del Congreso.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Diego Martin

    La agencia de clasificación Moody’s no ve riesgos para la nota crediticia de Chile (A2 estable) luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo 14 de diciembre, un escenario que se plantea al margen de que ganen José Antonio Kast o Jeannette Jara, según su último informe.

    Dicha visión va en línea con lo que planteó Irais Pérez, Country Business Leader de Fitch Ratings en Chile. “El perfil de riesgo de Chile (A-) es estable, independientemente de las políticas que tengan en sus programas los partidos que pasaron a segunda vuelta”, dijo recientemente en entrevista con Pulso.

    Ahora Moody’s en su reporte señaló que “un nuevo Congreso dividido probablemente limitará la capacidad de cualquiera de los candidatos para implementar los aspectos más controvertidos de sus agendas, contribuyendo a la estabilidad en la calidad crediticia soberana de Chile (A2 estable)”.

    Es probable que las elecciones no afecten significativamente las condiciones crediticias de Chile ni de las empresas que operan en el país”, añadió.

    Dado Ruvic

    El análisis indica que “ambos candidatos buscan simplificar regulaciones que consideran han frenado la inversión”, pero en las diferencias Moody’s destaca que “Kast propone un enfoque orientado al mercado”, y Jara busca “el crecimiento económico liderado por el Estado”.

    Moody’s también realza el rol que tienen los planes fiscales de ambos candidatos. “Kast habla del plan de recorte del gasto público en US$ 6.000 millones de dólares durante sus primeros 18 meses para compensar la reducción del impuesto sobre la renta corporativa. Mientras que Jara (... ) defiende controles de gasto más estrictos y una mayor eficiencia en el sector público para reducir el déficit fiscal”, detalló.

    Otro énfasis distinto que expone el informe es que “Kast busca atraer inversión extranjera en la industria minera mediante políticas proempresariales y simplificación regulatoria, mientras que Jara enfatiza la modernización estatal y la política industrial para reducir la dependencia de Chile de las exportaciones de minerales en bruto”.

    Sin embargo, Moody’s comentó que “ambos candidatos buscan diversificar la economía chilena más allá de la minería, en un escenario global cada vez más impredecible”.

    En todo caso, precisó que “Jara pretende consolidar el desarrollo sostenible mediante eficiencia regulatoria y plazos más cortos, aunque rigurosos, para la revisión de nuevos proyectos. Kast también apoya la eficiencia regulatoria, pero su enfoque orientado al mercado convertiría al gobierno en un facilitador más que en un inversor directo”, como otro matiz entre ambos candidatos.

    Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara para la segunda vuelta

    Para el sistema bancario chileno, Moody’s sostuvoque “las elecciones definirán las prioridades regulatorias, las estrategias de inclusión financiera y el alcance del apoyo gubernamental a los programas de garantías. Sin embargo, ninguna plataforma aborda directamente las dificultades de los bancos para otorgar créditos”.

    Jara busca impulsar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) y acelerar los pagos gubernamentales a proveedores. También apoya levantar el secreto bancario, aunque tales esfuerzos podrían frenar los avances en digitalización. El enfoque de Kast hacia las pymes se centraría en simplificar trámites burocráticos, reducir impuestos y mejorar el acceso a préstamos, aunque no ha proporcionado detalles específicos en su campaña”, afirmó el reporte.

