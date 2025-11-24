BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fitch y recorte de gasto de US$6 mil millones propuesto por Kast: “Vemos como un reto que se logre en tan poco tiempo”

    Irais Pérez, Country Business Leader de Fitch Ratings en Chile, señala que el perfil de riesgo de Chile es estable "independientemente de las políticas de los partidos políticos que pasaron a segunda vuelta". De todos modos planteó respecto de los dos candidatos que van al balotaje: "Queremos ver qué hay detrás para que se concreten sus propuestas".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Evoto miguelmarinelizalde

    En septiembre de este año, Fitch Rating ratificó la nota soberana de Chile en A- y señaló que no anticipaba demasiados cambios para la situación del país tras las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas este mes. Ahora, de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, mantienen esa posición.

    Así lo sostiene Irais Pérez, Country Business Leader de Fitch Ratings en Chile, quien aclara que “no hay una correlación entre los resultados de la primera vuelta con la nota de Chile, porque la clasificadora evalúa los fundamentales y cuál podría ser el potencial impacto de ciertas reformas”.

    En esa línea, explica que “algo que es muy importante resaltar, es que el perfil de riesgo de Chile es estable, independientemente de las políticas que tengan en sus programas los partidos que pasaron a segunda vuelta”.

    Fitch mantiene a Chile con una nota A- desde 2020, cuando la recortaron un escalón. Ese mismo año S&P redujo la clasificación desde A+ a A, mientras que en 2022 Moody’s la bajó de A1 a A2.

    Uno de los aspectos que Pérez destaca en la nota de Chile es la gobernanza, donde el país es uno de los “mejor clasificado por diferentes factores, como estabilidad política y un historial de transiciones políticas estables y pacíficas, que es sumamente importante. También tiene una sólida capacidad institucional, un Estado de Derecho efectivo, un bajo nivel de corrupción. Entre los países en Latinoamérica, es de los mejores clasificados en este ítem”.

    En septiembre, cuando ratificaron la clasificación de Chile, mencionaron que era difícil que hubiese grandes cambios en las macrotendencias del país, independiente de quién ganara en primera vuelta.

    -Seguimos manteniendo esa posición. Chile ha tenido mucha prudencia en el tema fiscal, aunque internamente parezca que debe haber ajustes. Los debe haber porque quisiéramos ver una reducción de la relación deuda/PIB y un incremento en el crecimiento, y para esto se necesitan reformas estructurales.

    ¿Cuál es el nivel de deuda que debiera tener el país?

    -Hoy la deuda de Chile está en el orden de 42% del PIB, cifra que está por debajo de la media de los pares en su categoría de riesgo, por ese lado es positivo. Pero lo que vemos que tendría que mejorar, es que este ratio se ha duplicado en los últimos 10 años, cuando se encontraba en torno al 20%-21%. Es importante resaltar la tendencia. El 42%, en términos abstractos, está por debajo de la clasificación que ostenta Chile, pero la tendencia va al alza y pronosticamos que esta se va a incrementar el próximo año hacia un 43%. Ahí debe haber un foco.

    ¿Cuál es la media de la deuda los pares en esta clasificación?

    -En algunos países están por arriba del 45%, la mediana es el 57%. Ahí se puede apreciar la diferencia respecto a los demás.

    Ustedes mencionaron en septiembre el bajo crecimiento del PIB per cápita como un elemento a mejorar. ¿Qué medidas estructurales se pueden tomar para ello?

    -En el tema del crecimiento son sumamente relevantes todas las reformas económicas, por ejemplo, agilizar permisos, reducir los cuellos de botellas administrativos y, sobre todo, incentivar la inversión.

    ¿El programa del candidato de derecha, José Antonio Kast, cumple con eso?

    -Necesitamos verlo, y aquí voy a citar a nuestro analista soberano Richard Francis, quien en un entrevista señaló que ‘ser candidato es diferente a ser presidente’. Hay un tema que debemos tener en cuenta que es el Congreso: como hoy está conformado, puede tener un lado negativo donde quizás puede tener cierta resistencia a iniciativas de cualquiera de los dos candidatos, o puede tener un lado positivo donde podría tender hacia un balance.

    ¿Es viable el recorte presupuestario de US$6.000 millones que ha propuesto el candidato Kast?

    -Vemos como un reto que se logre en tan poco tiempo. Esto podría ser de manera gradual porque hay muchos factores alrededor del recorte. Por un lado está el recorte que implementaría, pero recordemos que en la consolidación fiscal estamos viendo ingresos contra gastos. Si hay un recorte, también podría haber un detrimento en el tema de la inversión, y la inversión va directamente a ingresos. Ahí tiene que haber un foco importante, lo vemos como algo difícil de lograr en 18 meses, como lo ha comentado.

    ¿Por el lado de la candidatura de Jeannette Jara, ven algún tema que les preocupe?

    -Ella se ha pronunciado mucho sobre incrementar el gasto por programas sociales, entre ellos el ingreso vital. Para poder soportar estos gastos debe haber algún ítem que lo balancee con ingresos. Entonces, queremos ver, como agencia, dónde está el detalle de esa ecuación para saber si la propuesta tiene viabilidad, tal como en el caso de Kast.

    Déficit fiscal

    Se ha hablado de recortes en impuestos para fomentar la inversión. ¿Cuál es el balance que ven respecto de la reducción de ingresos que eso implicaría?

    -Para finales de este año pronosticamos un déficit fiscal de 2,2% del PIB, pero para los siguientes años lo vemos más bajo. Obviamente tenemos que monitorear las propuestas del candidato o la candidata que sea elegido presidente, pero nosotros vemos, por ejemplo, para 2026, un déficit de 1,6% y de 1,3% para 2027. Más que enfocarnos en el ratio puntual en el tiempo, lo hacemos en la tendencia.

    ¿Cómo se compara el déficit fiscal de Chile con sus pares?

    -Hay un déficit fiscal importantísimo en los diferentes países de Latinoamérica, que no son pares exactamente. Chile tiene un déficit fiscal prudente y un tema de gobernanza positivo. Pero, por ejemplo, en términos de clasificación de riesgo, Brasil tiene una nota BB; México es BBB-; Perú es BBB; Panamá es BB+; Colombia es BB+, pero con perspectiva negativa; Argentina es CCC+; mientras que Chile es A- y tiene una perspectiva estable.

    En resumen, ¿en el caso de la candidatura de Kast les preocupan los ingresos, y en el caso de Jara los gastos?

    -No es una preocupación per se, pero queremos ver qué hay detrás para que se concreten sus propuestas. Los vemos como planes, pero reitero, a veces ser candidato no es lo mismo que ser presidente; entran muchos factores para saber si realmente se pueden implementar sus propuestas. Desde el lado de Fitch no tenemos una preocupación.

    ¿Factores como el Congreso?

    -La composición del Congreso es importante para saber hacia dónde van a ir estas propuestas. Algo interesante sobre lo que ha pasado en Chile es el Partido de la Gente y los escaños que tiene. Este es el partido un poco bisagra y dentro de su bancada hay perfiles muy diferentes, algunos de derecha y otros de izquierda. Vamos a ver qué pasa.

    Factor China

    ¿Les preocupan los gastos bajo la línea que han estado en el debate en los últimos meses?

    -Preocupante, diría que no. La perspectiva de Fitch respecto a Chile en este tema del gasto es, digamos, estable. No vemos un tema mayor para el país en este ítem.

    ¿Qué medidas estructurales consideran ustedes que debiera implementar el país para mejorar su PIB per cápita, y mejorar la clasificación de riesgo?

    -En cuanto a medidas no puedo decir alguna en específico. Nosotros, por ejemplo, tenemos sensibilidades sobe un alza en la clasificación de riesgo o para mejorar la perspectiva a positiva que implican bajar el ratio deuda/PIB y, por supuesto, un aumento sostenido del precio del cobre. Esas son las dos variables más representativas para que la clasificación de Chile vaya hacia una perspectiva positiva.

    ¿Ven que la guerra arancelaria y sus eventuales efectos sobre la economía de China tendrá implicancias sobre Chile?

    -China es uno de los países a los que más exporta Chile. Entonces, su crecimiento importa. China se ha visto afectada, aunque en las últimas semanas ha habido mayor diálogo entre el país asiático y Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, no vemos ningún impacto importante por estas políticas comerciales de Estados Unidos porque, en realidad, el comercio con el país del norte no es tan representativo como lo puede ser con China.

    Más sobre:EconomíaFitchClasificación de RiesgoEleccionesKastJaraDeudaCrecimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne

    Las alternativas que tiene Cencosud tras la invalidación del informe vial de su nuevo mall en Vitacura

    Economistas prevén una inversión creciendo hasta sobre 5% en 2026 por menor incertidumbre, liderada por minería y energía

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”
    Chile

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación
    Negocios

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Las alternativas que tiene Cencosud tras la invalidación del informe vial de su nuevo mall en Vitacura

    Liderazgo exportador

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura
    El Deportivo

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

    Un pasillo de espaldas y en silencio: la protesta de Estudiantes de La Plata contra Rosario Central tras su polémico título

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén
    Cultura y entretención

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne
    Mundo

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026

    Cómo los narcos desafían al Estado de Francia desde Marsella

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”