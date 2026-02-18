MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

La creciente afluencia de turistas hacia la Región de Magallanes ha generado la necesidad de ampliar la infraestructura receptiva, sobre todo la aeroportuaria.

En esa línea, el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y de Gobierno, Androp Mimica, anunciaron lo que denominaron una “histórica” inversión de US$162 millones para la ampliación del aeropuerto de Punta Arenas que permita casi triplicar su actual superficie desde los actuales 6.700 metros cuadrados a más de 16 mil m2.

Actualmente, el terminal internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo tiene una capacidad del orden de los 475 mil pasajeros al año y se espera que alcance los 600 mil en torno al año 2028.

Las autoridades dijeron que este año se llevarán a cabo los estudios de ingeniería previos para que las obras de ampliación y mejoramiento empiecen en 2027.

“Se ha visto un aumento en el crecimiento del turismo y eso es un reflejo de un trabajo privado, pero también de una decisión desde el Estado de trabajar en la infraestructura pública, para poder tener un crecimiento ordenado bajo las circunstancias que estamos teniendo hoy día (...) donde ya estamos teniendo números que son realmente positivos”, dijo Mimica.

Las faenas las llevará a cabo el actual concesionario, Red Aeroportuaria Austral, propiedad en un 70% de la empresa Concesionaria de Aeropuertos del Sur SpA (controlada por la administradora de fondos de inversión Falcom Asset Management, ligada a José Miguel Alcalde y Fernando Concha), y en el 30% restante a Cointer Chile (brazo de infraestructura del grupo español Azvi, con sede en Sevilla).

Red Aeroportuaria Austral posee también la concesión del terminal aéreo de Balmaceda y Cointer maneja las de los aeropuertos de Arica y La Serena y el puerto terrestre de Los Andes.

El anuncio de la millonaria inversión, sin embargo, levantó ciertas suspicacias a nivel local, dado que en 2022 el MOP ya había anunciado una inversión similar. Según el diario La Prensa Austral, la anticipada ampliación se ha dilatado debido a que no ha habido avances en las negociaciones entre el MOP y la concesionaria sobre el mecanismo de financiamiento del proyecto. “Para adelantar la ampliación del terminal, la concesionaria (Red Aeroportuaria Austral) solicita recibir una parte anticipada de la ganancia que alcanzaría al superar los 600 mil pasajeros”, dijo el periódico.

Detalle de las obras

Entre las obras más importantes que incluye la iniciativa, destaca la instalación de cinco nuevos puentes de embarque, la construcción de un nuevo edificio terminal de carga, la ampliación de la plataforma para la aviación comercial, la ampliación de los estacionamientos, la construcción de estacionamientos para taxis, buses y rent a car, y la renovación y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y red de gas.

En todo caso, actualmente el terminal magallánico ya está desarrollando un plan del orden de los US$50 millones ($42 mil millones) para mejorar su conectividad y seguridad, como preparación de las obras futuras que se pretenden ejecutar a contar del 2028. Este programa incluye la habilitación de una calle de rodaje para su utilización como pista alternativa de aterrizajes y despegues, y la construcción de un cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios SSEI que contará con calles que lo conectarán en forma rápida a las pistas, una plataforma para el manejo de los vehículos de emergencia y un acceso vehicular a las instalaciones. A ello se suma la construcción de instalaciones de la FACH, como dos bodegas, un nuevo hangar y una torre de visualización.

Ampliación de Santiago

Aunque el aeropuerto de Santiago hace poco inauguró sus obras de ampliación, el MOP ya está trabajando en un nuevo proceso que permita triplicar su capacidad con obras que debieran estar listas en 15 años más.

El pasado 29 de enero, la Dirección de Aeropuertos realizó la apertura técnica de una licitación del anteproyecto referencial para la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB), que considera un presupuesto de $13.500 millones (US$14 millones).

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Para ello, cinco consultoras de ingeniería, Arcadis Chile, FAIC, IDOM-Vidal, Ingeniería Cuatro-AYESA y Wood Ingeniería y Consultoría Chile, presentaron sus antecedentes para participar en el concurso que definirá el diseño de los nuevos espacios del complejo AMB, que consideran un tercer trminal de pasajeros, una tercera pista, un nuevo terminal de carga y un sistema de transporte interno que se conecte con la futura extensión de la línea 7 del Metro.

Este proceso se inició en abril de 2025 y su apertura económica se realizó este miércoles, aunque al cierre de esta edición aún no se conocía al ganador.