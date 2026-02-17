Bilateral en Obras Públicas: ministra López y Martín Arrau se reúnen y cierran polémica por “corte de cintas”

Este martes la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se reunió con Martín Arrau, quien asumirá el cargo a partir del 11 marzo, con el cambio de mando y el inicio del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. Este es el primer encuentro en el marco del traspaso ministerial entre ambas autoridades.

La cita tuvo lugar en las dependencias de la cartera, en Morandé 59. La reunión partió a las 8 am y se extendió hasta casi las 11 am. Las partes evaluaron la instancia como “muy productiva y positiva”, y anunciaron que se volverán a reunir dentro de las próximas semanas para poder profundizar más en los temas pendientes de la cartera.

López, después de la reunión, dijo: “Este ministerio es muy grande, hay muchas temáticas que abordar. Hay toda una parte institucional y de reflexiones más de largo plazo que hacer para traspasarle al ministro cuando asuma su función”. De esta forma, aseguró que el traspaso se está realizando a “toda marcha”.

Arrau, por su parte, agradeció a la ministra, al subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, y a los funcionarios del ministerio “por todas las cosas que nos contaba la ministra que se están haciendo”.

Expresó que “las obras del Estado son eso, obras del Estado. Los gobiernos pasan. Es muy importante hacer estos procesos de manera ordenada para que ese sentido de trascendencia de la obra pública que acerca a los chilenos, que les trae soluciones, no se vea descontinuada o afectada por estos procesos de traspaso. Y por eso este buen ambiente, este profesionalismo muy destacable, y como decía la ministra, seguiremos trabajando en otras reuniones y en temas específicos”.

A principios de febrero, la actual ministra y el próximo jefe de la cartera protagonizaron una polémica por el “corte de cintas” en Obras Públicas. El roce partió por las declaraciones de Arrau en Diario Financiero, señalando que “el MOP es muy robusto. No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el Ministerio (…) no vengo a cortar cintas, nuestra misión acá es otra. Es que el próximo gobierno que venga reciba un sistema que esté más ordenado, donde haya más competencia, donde haya más claridad. Y eso es lo que queremos entregar”.

La ministra López respondió a través de redes sociales: “Oiga Martín Arrau, nadie viene al MOP sólo a cortar cintas. Pero ese hito, es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio que honra a los equipos del gobierno, del MOP, de las empresas contratistas y, sobre todo, honra a las personas a quienes esas obras sirven y por la que tanto han luchado. Si la cinta la corta el presidente, mucho mejor”.

Consultado por estas diferencias, la futura autoridad manifestó que “nosotros lo tomamos con humor con la ministra, así que ha habido muy buen ambiente, y espero que así siga siendo”.

Ministra de Obras Públicas Jessica López se reune con el futuro jefe de la cartera, Martín Arrau

López concluyó al respecto: “No hay más diferencia que, por mi parte, pedir que se valore lo que hemos hecho, que se respete el trabajo de tantos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, de los contratistas. Nos tocó un periodo complejo después de la pandemia, la inflación, la situación económica, y que ha tenido un impacto superconcreto y efectivo en la gestión de este ministerio. Hemos resuelto esos temas, hemos buscado maneras de agilizar los procesos por el bien de Chile. Y creemos que nos ha ido bien, y lo que queremos es que eso sea reconocido, nada más”.

Consultado por las acusaciones de amarres al actual gobierno, Arrau recordó que ha participado en los dos cambios de gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que “este tipo de situaciones o de comentarios yo diría que son hasta naturales en estos procesos. Yo no lo desdramatizaría, pero las reglas del juego todas las conocemos y hay que actuar de buena fe, como yo veo al menos que se está actuando acá en el Ministerio de Obras Públicas”.

Desafíos pendientes

Arrau también se refirió a la gran magnitud de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que se encuentran suspendidos. Si bien apuntó a que no es una problemática específica del MOP, “el ministro Quiroz y su equipo están trabajando fuertemente en este plan de agilización de inversiones, que contempla algunos cambios, y mejoras en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”.

Ministra de Obras Públicas Jessica López se reúne en primera bilateral con el futuro jefe de la cartera, Martín Arrau

Martín Arrau confirmó entre los temas abordados en la reunión el bajo nivel de oferentes en el sistema de concesiones, por ejemplo, en la licitación de la Ruta 5 en Chiloé, con un solo interesado. Apuntó a esto como uno de los “desafíos que tiene el MOP: aumentar la competitividad”.

“La ministra nos contaba todos los detalles que tuvieron que asumir ellos post Covid, donde muchas empresas incluso quebraron, y como fueron sorteando esos desafíos. Nos quedan a nosotros otros desafíos, y después del 11 de marzo iremos tomando las medidas que nos parezcan efectivas”, afirmó.

Durante 2025, las transacciones a través de ChileCompra fueron lideradas en un 70,4% por Obras Públicas, de un total de US$ 21.953 millones, una cifra que significó un crecimiento real del 20,7% respecto del año 2024. A propósito de ello, el futuro ministro valoró la gestión del exmandatario, Sebastián Piñera, en materia de “reactivación económica” pospandemia, una senda que continuó “el Presidente Gabriel Boric con esos presupuestos al alza” en materia de obras públicas.

“Tenemos que llegar a niveles sobre el 3% del PIB, ojalá en infraestructura pública”, declaró al respecto Arrau, a lo que añadió que “estamos lejos de eso, pero también, más que efectivamente la inversión directa, que ojalá aumente pero depende de otros factores, mirar lo que pasa con el mecanismo de concesiones”. De la misma manera, destacó que “este gobierno está dejando una cantidad importante de proyectos adjudicados, donde tenemos la labor de empujar efectivamente y materializar esa inversión”.