Mundo empresarial define los desafíos y riesgos de la economía para 2023

Rafael Guilisasti : “En la nueva Constitución se debe incluir una mejora al sistema político con el propósito de permitir una mejor gobernanza”

Rafael Guilisasti fue vicepresidente de la Sofofa desde 2005 y luego presidente de la CPC entre 2008 y 2010, un período en el que convivió con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en la Presidencia de Chile y en donde la colaboración público-privada predominaba.

El empresario es también vicepresidente de Concha y Toro -la empresa que controla su familia, a la que entró en 1978- y presidente de las sociedades cascadas a través de las cuales Julio Ponce gobierna SQM. Es además un exdirigente gremial que en los setenta militó en el MAPU.

Dada su experiencia gremial, Guilisasti afirma que de cara a 2023, hay dos temas que le preocupan a nivel país: el primero es cómo se enfrenta el complejo escenario económico, puesto que menciona que se deben aplicar medidas que permitan que “la recesión y la inflación pasen a ser cosas del pasado lo antes posible, pero para eso se requiere cooperación publica privada”.

En ese sentido, y como elemento que ayuda a mejorar las perspectivas para el próximo año, el exMapu afirma que el acuerdo alcanzado el lunes para realizar un nuevo proceso constituyente le “parece muy bien y esperamos que luego de ese proceso se cuente con una nueva Constitución”.

Para Guilisasti la Constitución “debe incluir una mejora al sistema político con el propósito de permitir una mejor gobernanza para hacer frente a lo que viene tanto por el lado de la economía como de la seguridad pública”.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Alfredo Moreno: “Espero que este nuevo acuerdo para redactar una nueva Constitución permita despejar la incertidumbre”

-El exministro de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Obras Públicas de los gobiernos de Sebastián Píñera y también expresidente de la CPC, Alfredo Moreno, analizó las tareas principales que deberá enfrentar el nuevo timonel del empresariado. De acuerdo a Moreno, la situación actual del país está en un “momento muy importante de cambios políticos”, y por ello, dice que “sin duda el mundo empresarial tiene que ser parte de esa tarea”.

Para Moreno, el foco de atención para esta nueva administración es la seguridad ciudadana, ya que sostiene que “tenemos un problema de seguridad que afecta no sólo a los negocios, sino que a las personas”. En ese sentido, planteó que “el 85% de las personas dice sentir temor, y eso afecta incluso la posibilidad de salir a caminar, pasear tranquilos. En todo eso hay que colaborar con la autoridad para poder seguir viviendo tranquilo”.

Otro de los desafíos que menciona es lo económico. En este punto, sostuvo que los pronósticos que hay para 2023 no son auspiciosos y, por lo tanto, “tenemos que volver a recuperar la inversión. La inversión está detenida, así que ese también es un desafío para el nuevo presidente de la CPC”.

Para Moreno, las proyecciones a la baja en la inversión “responden al clima de incertidumbre muy grande que tenemos y, por ello, espero que este nuevo acuerdo para redactar una nueva Constitución permita despejar la incertidumbre y que el próximo año tengamos una nueva y buena Constitución, con una gran aprobación. Eso despejaría algunas incertidumbres”.

Ahora bien, consultado por las críticas que realizó el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, quien dijo que durante este gobierno se ha avanzado más rápido en solucionar los problemas de costos de los proyectos y las alzas de las tasas de interés en los créditos hipotecarios que han llevado a que la banca eleve las restricciones para otorgar financiamiento, Moreno no quiso entrar en detalles y sólo afirmo que “hubo un enorme crecimiento en las inversiones del sector construcción y eso ha ayudado a compensar la caída de la inversión privada. Ese es el camino que se debe seguir hacia adelante”.

26 de Marzo de 2013/SANTIAGO FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Andrés Santa Cruz: “La reforma previsional no apunta a mejorar las pensiones, sino que a cómo liquidamos a las AFP”

-El también expresidente de la CPC y expresidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, criticó de manera directa la actual reforma de pensiones que se discute en el Congreso. “La reforma previsional no apunta a mejorar las pensiones, sino que a cómo liquidamos a las AFP”, dice de entrada. En esa misma línea afirmó que no hay un foco claro en resolver el problema que provoca el hecho de que el 30% de las personas no cotice. “Eso no está abordado en esta reforma, así como tampoco el aumento de la edad de jubilar”.

Santa Cruz es partidario de que el total del alza de los 6 puntos se vayan a capitalización individual, esto principalmente porque si se hace la fórmula de ahorro colectivo, los que están ayudando a financiar esas pensiones son personas que viven “de un sueldo, y no los más ricos”. Por ello, menciona que “con los recursos de quienes tienen más se deben mejorar las pensiones no con quienes reciben un sueldo, eso es lo más equitativo”. Y enfatiza que esta reforma “tiene mucho de ideológico”.

A nivel más general, el empresario dice que el mayor desafío que tiene Chile hoy “es volver a conversar, volver a escucharnos. No hay nada mejor que los acuerdos y eso se logra conversando no descalificando”. Y sigue: “Tenemos que erradicar la violencia, no sólo física, sino que verbal, porque la verdad la construimos entre todos y nadie es poseedor de la verdad. Ese es el principal desafío que tiene Chile: volver a encontrarnos”. En ese sentido, puntualizó que “el acuerdo es una buena señal, es una reivindicación de la política”.

14 Diciembre 2022 Entrevista a Richard von Appen, presidente de la Sofofa. Foto: Andres Perez

Richard von Appen: “Si logramos tener ciertos grados de certidumbre hay una buena oportunidad de que veamos un aumento de la inversión”

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen, ve como una buena “señal” el hecho de que se haya llegado a un acuerdo para redactar la nueva Constitución, pero se mantiene cauto sobre el devenir, ya que para él esta nueva conformación no asegura el éxito: “Depende de cómo se desarrolle el proceso”, acota.

Si bien enfatiza que se valora el acuerdo al que se llegó, “que es amplio y transversal”, la fórmula planteada por Sofofa era que “debían funcionar las instituciones y que para eso estaba el Congreso”, pero ahora dice que “lo importante es que quienes formen parte de este consejo lo puedan hacer bien, y que contará con el apoyo que nosotros podamos entregar nuestro contenido”.

En ese contexto, sostiene que la Sofofa, si los invitan, aportarán con sus propuestas. “El futuro se ve desafiante, pero no está escrito en piedra. Si nos unimos como país para poder minizar el impacto en el empleo y si logramos tener ciertos grados de certidumbre hay una buena oportunidad de que veamos un aumento de la inversión”.

Para Von Appen “todos queremos tener una buena Constitución, con amplió apoyo”, pero también añade que se deben enfrentar “otros desafíos como la educación y salud”. También menciona que la empresa privada está haciendo “un esfuerzo importante para poder atender bien a la ciudadanía a través de nuestros productos y servicios y esperemos que eso se valore”.