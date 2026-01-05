SUSCRÍBETE POR $1100
    Negociación ramal: gobierno se reúne con presidentes de las comisiones de Trabajo del Congreso para definir estrategia

    Este lunes el gobierno espera ingresar el proyecto de negociación ramal o multinivel para iniciar su trámite legislativo. Para definir el camino legislativo, el ministro del Trabajo Giorgio Boccardo se reunirá con Andrés Giordano y Gastón Saavedra.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Este lunes 5 de enero es la fecha prevista que tiene el gobierno para ingresar el proyecto de ley de negociación ramal o multinivel. Esto luego que los ministros de Trabajo Giorgio Boccardo, y de Hacienda, Nicolás Grau, se reunieran con el equipo ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para delinear los ejes de la propuesta.

    Ahora bien, para definir la estrategia legislativa a seguir es que este lunes a las 10:30 horas, el ministro del Trabajo Giorgio Boccardo, se reunirá con los presidentes de las comisiones de Trabajo de la Cámara, Andrés Giordano (Frente Amplio) y del Senado Gastón Saavedra (PS).

    La idea de esta reunión es presentarle a los parlamentarios los ejes del proyecto y acordar la mejor forma de tramitar el proyecto considerando el rechazo que genera en la oposición y el acotado tiempo que se tendrá para analizarlos antes de que se renueve el Congreso el próximo 11 de marzo.

    Gastón Saavedra señaló que “en esa reunión se definirá la estrategia legislativa. Es un proyecto importante que se debe analizar con calma”.

    23/12/2025 - Giorgio Boccardo ministro del Trabajo. - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Mientras que Andrés Giordano subraya que “el Ejecutivo es quién toma las decisiones de ingreso, pero todo indica que es por la Cámara de Diputados”.

    En ese sentido, dijo que “mi intención en calidad de presidente de la Comisión de Trabajo es otorgarle prioridad a un debate que lleva décadas postergándose y que busca dotar al mundo del trabajo de mayores herramientas para mejorar salarios y condiciones laborales en diversos rubros muy rezagados”.

    Los diputados y Senadores que integran la Comisión de Trabajo anticipan la discusión.

    Uno de ellos es el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien afirmó que “nosotros nos oponemos a la negociación ramal”.

    En su explicación argumenta que “la negociación ramal desconoce una realidad clave del mercado laboral chileno: no todas las empresas dentro de un mismo sector tienen la misma productividad, tamaño, acceso a financiamiento ni capacidad de absorber alzas salariales, por ello, imponer condiciones negociadas a nivel de rama equivale a aplicar una misma vara a empresas profundamente distintas”.

    En ese sentido, dijo que “el resultado previsible es que las grandes empresas podrán adaptarse, mientras que las pequeñas y medianas enfrentarán mayores costos, pérdida de competitividad e incluso el cierre”.

    Sauerbaum critica el hecho que se permita negociar salarios: “Esta modalidad reduce la flexibilidad laboral, un factor crucial en una economía que crece poco y enfrenta altos niveles de informalidad. Al rigidizar salarios y condiciones desde arriba, se limita la capacidad de las empresas para ajustar su estructura de costos frente a ciclos económicos adversos. La evidencia comparada muestra que países con negociaciones altamente centralizadas tienden a experimentar mayores barreras de entrada al empleo formal, afectando especialmente a jóvenes y trabajadores menos calificados”.

    Otro integrante de la Comisión de Trabajo, pero del Senado es José García Ruminot (RN) quien indicó que “el proyecto de ley sobre negociación ramal tiene pocas opciones de avanzar. En lo personal estimo que es en cada empresa donde deben darse las condiciones para que se logren acuerdos y establecer mejoras laborales”. De lo contrario, dice, puede “afectar los empleos”.

    En la otra vereda, Juan Santana (PS) lo ve como una propuesta positiva. “La negociación ramal es una demanda histórica del mundo sindical, que introduce un pilar fundamental para la negociación entre empleadores y trabajadores, equiparando la fuerza de diálogo entre ambas partes, lo que, además, en la experiencia comparada, muestra un profundo efecto positivo en la mejora de salarios”.

    Dada la importancia que tiene este proyecto, Santana critica al gobierno por el momento en que se anuncia la iniciativa. “No puedo dejar de ser crítico sobre el momento en que se anuncia esta reforma. Estamos hablando de una discusión fundamental para los sectores que decimos representar en la izquierda, y me parece un tanto impresentable que éste debate sea tomado casi de una forma testimonial”.

    Cedida

    Los ejes

    De acuerdo al gobierno, el proyecto permitirá que Chile avance desde un sistema de negociación fragmentado hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, donde trabajadores y empleadores dialoguen en igualdad “de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

    Según se detalló, esta iniciativa de ley “trasciende la visión tradicional al vincular directamente la mejora de las condiciones laborales con la eficiencia productiva, la innovación y el desarrollo sostenible del país”.

    Así, en concreto, “los acuerdos sectoriales fomentarán las mejoras productivas mediante incentivos sustancialmente mayores para la Investigación y Desarrollo tecnológico (I+D) y permitiendo un mayor grado de adecuación de la jornada acorde las diversas realidades sectoriales y subsectorial”.

    Para que funcione la propuesta, el Ejecutivo propone la creación de un sistema que se organice en tres niveles coordinados: nivel sectorial, nivel intermedio y nivel empresa. Los acuerdos sectoriales incluirán capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica, vinculando las mejoras laborales con la eficiencia.

