Negocio de arriendo de canchas: ¿Está el pádel reemplazando al tenis?

Si bien el pádel arribó a Chile hace unas tres décadas, con dos canchas que se construyeron en el Prince of Wales Country Club (PWCC) de la comuna de La Reina, no fue hasta el 2015 que empezaron a aparecer más espacios para su práctica, debido a la facilidad de armarlas con estructuras tipo mecano. Pero en la pandemia por Covid se produjo una verdadera explosión. No sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. A medida que las restricciones comenzaron a liberarse, muchos volvieron a hacer deporte al aire libre y esta disciplina fue una de los preferidas.

Las primeras canchas de esta reciente era del pádel en Chile partieron en el Club Deportivo Lo Cañas (hoy Club Vitacura) y en el Balthus (hoy inexistente), ambos en Vitacura. Luego aparecieron algunas canchas en otros lugares del sector oriente de la capital como el Club Las Encinas (La Reina) y en la Ciudad Deportiva ZK (Las Condes). Hoy hay en muchos lugares del país. Incluso, en ciertos sectores como el de Chicureo (comuna de Colina), hay una sobresaturación, dicen quienes manejan este tipo de negocio.

¿Qué pasó con el tenis?, que podríamos decir que es uno de los deportes referentes del pádel. Según encargados de recintos deportivos y clubes, ha habido una disminución de inversiones en infraestructura del deporte blanco. No sólo porque hay un boom del pádel, sino porque también es más rentable.

En primer lugar está la superficie. Pensando en “dobles” (cuatro jugadores), una cancha de tenis mide 23,77 metros de largo por 10.97 metros de ancho. Aunque la mayoría de las veces son ocupadas sólo para singles (dos jugadores). Con respecto al pádel, las dimensiones son de 10x20 metros. De hecho, en muchas partes se refieren a esta disciplina como “el 10x20″. Pero en este último deporte, la distancia entre canchas puede ser mucho menor que en el tenis, debido al estar encerrada en una estructura de vidrio.

Construir una cancha de tenis está en promedio del orden de $25 millones, mientras que una de pádel -tomando en cuenta que gran parte de la estructura se importa y ha subido el arriendo de los embarques en los últimos años- está en promedio entre $25 millones y 30 millones. Pero el detalle está en su mantención y uso. “Dependiendo de la época del año (ya que en invierno baja mucho la afluencia), puedes sacarle entre $3,5 millones y 4,5 millones a una cancha de pádel al mes. En cambio en el tenis es inferior, llegando incluso a la mitad que una de pádel. En un horario peak el arriendo del tenis está en unos $14.000 la hora, mientras que en el pádel son $32.000. En términos estrictamente de negocio, el pádel es una mejor apuesta, siempre que las canchas estén en una buena ubicación”, comenta Pedro Covarrubias, director comercial de la Ciudad Universitaria y del Deporte, de la Universidad San Sebastián (USS).

Este recinto (ex Ciudad deportiva de Iván Zamorano) se encuentra estratégicamente al final de Av. Bilbao hacia el oriente, justo en el límite de las comunas de Las Condes y de La Reina. Posee 10 canchas de tenis y 15 de pádel, uno de los lugares con más canchas del deporte de la “pala”. Incluso, ya tienen en carpeta la construcción de 9 canchas más. Al lado de este recinto, hay otro club (Espacio Pádel) con más con 10 canchas y a pocas cuadras – en avenida Cuarto Centenario- viene otro proyecto que tendrá 16 canchas.

“Por lo general, la inversión de una cancha de pádel se recupera en 6 a 7 meses”, comenta Martín Sotomayor, director de la Corporación Deportes Vitacura, refiriéndose a las 5 canchas del Club Vitacura (ex Club Lo Cañas), administrado por la municipalidad de esta comuna, el que además tiene 7 de tenis y una larga tradición en el deporte blanco. Sotomayor agrega además: Si se está en un terreno plano, básicamente hay que construir un radier, lo que no pasa con otro tipo de canchas. Entonces, el pádel no sólo ha significado un boom deportivo, sino también un boom inmobiliario. Hay propietarios que tienen los terrenos botados, esperando un permiso de edificación, un proyecto más grande o que, simplemente, se lo compre otra inmobiliaria y, mientras tanto, con las ganancias del pádel pueden pagar las contribuciones”.

Mantenimiento

Pero también está la mantención, que en el pádel es mucho menor y menos complicada que en el tenis. En este último deporte hay que pagarle a personal para que mantenga el suelo de arcilla, así como marcar los límites con tiza, entre otros elementos. “Mientras que en el pádel se requiere mucho menos mantenimiento”, dice Nicolás Luján, jugador y profesor de Distrito Pádel, ubicado en la comuna de La Florida, y añade: “Por eso es muy poco probable que alguien invierta en construir nuevas canchas de tenis. De hecho, hay lugares donde se han ido reemplazando por las de pádel”. Luján fue tenista profesional y hace dos años que comenzó a involucrarse 100% en el pádel.

Un caso concreto de lo que se refiere el profesor de este deporte ocurrió en Av. Los Presidentes (Peñalolén). Donde antes habían varias canchas de tenis, hoy fueron reemplazadas por el nuevo deporte. El recinto se llama Pádel Point. “Creo que en cierta medida el inicio del pádel en Chile fue gracias a los mismos tenistas. Ellos fueron los que partieron probando este nuevo deporte dado las similitudes que existen entre ambos juegos y la facilidad para adaptarse al pádel teniendo la base del tenis. Son muchas los ex tenistas que tenemos en el club. Ellos mismos nos comentan lo rápido que se convirtió el pádel en su deporte principal”, explica Mercedes Bachelet, fundadora de Pádel Point. “El tenis ayudó con el boom inicial, pero creemos que el verdadero flujo de jugadores está por llegar”, concluye Bachelet.

Perfil de jugadores

Otro factor clave que mueve la balanza en favor del pádel con respecto al tenis es -según los entrevistados- el perfil de los jugadores. El tenis requiere de mayor esfuerzo físico y entrenamiento, mientras que el pádel funciona bien para un momento más recreativo en ciertas personas que no estaban acostumbradas a practicar una disciplina deportiva.

“Muchas personas que no eran muy buenos para el tenis, se quedan felices en el pádel. Incluso, gente que no hacía deporte y con sobrepeso pueden ser muy buenos para el pádel. Creo que, deportivamente no es que el tenis esté siendo desplazado, sino que está reclutando a tenistas que ya no juegan y levantado a gente que no es deportista y se quiere meter a algo que es más recreativo y con menos exigencia física”, opina Sotomayor.

Pedro Covarrubias da una opinión similar: “En términos deportivos, son más pro los jugadores de tenis. En cambio en el pádel hay profesionales, pero puedes encontrar una mayor diversidad de perfiles, incluso gente con sobrepeso. Como sea, en ambos deportes, son personas con un muy buen comportamiento. Muy educados. Algo importante para quienes administramos clubes. Algo que no pasa tanto en el fútbol”, dice el director comercial de la Ciudad Deportiva.

Y la fundadora de Pádel Point agrega: “El pádel es un deporte muy fácil de aprender y jugar, no son necesarios años de practica para pasarlo bien. La estructura de la cancha es un gran aliado, a diferencia del tenis, ya que las paredes mantienen las pelotas en cancha y eso le da dinamismo al juego. Otro gran punto a favor, es que no es un deporte intimidante. A veces, iniciar un deporte nuevo puede parecer desafiante y con ello desmotivante, pero con el pádel cualquiera puede alcanzar un nivel relativamente bueno luego de jugar un par de veces”, explica Mercedes Bachelet.

El tenis sigue vivo

A pesar del boom del pádel, el tenis aún mantiene un número importante de jugadores y sigue siendo atractivo en términos de negocio, “especialmente en los horarios valle, donde existe mayor ocupación que en el caso del pádel”, asegura Sotomayor. Mientras que el director de la Corporación Deportes Vitacura agrega: “En España el pádel creció mucho y empezó a comerse algunas canchas de tenis, pero después la gente que empieza a jugar pádel, por lo general, vuelve al tenis, porque la verdad es que son deportes muy distintos”.

Para Andrés Otero, exsubsecretario del Deporte y actual gerente general de la Federación de Tenis de Chile, aparte del factor pandemia, el boom del pádel, responde mucho también a una moda. “Lo que puedo decir es que los clubes de tenis siguen siempre llenos. Acá mismo, en la Federación de Tenis tenemos una demanda gigante por el uso de canchas, las cuales no siempre están disponibles, porque damos prioridad a los profesores y a nuestros torneos o selectivos”.

Con respecto a la posible mayor rentabilidad de las canchas de pádel, Otero comenta: “No sé si es más rentable, creo es un complemento. Es dar una nueva alternativa deportiva a la gente, y eso siempre es positivo. Insisto, los clubes de tenis. Están a full, lo que demuestra que existe la demanda histórica que ha tenido un deporte que es el que más logros ha dado a nuestro país en la historia”.