SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

La compañía afirmó que no prevé que el mayor desembolso relacionado con una disputa en curso con las autoridades fiscales brasileñas tenga un impacto significativos en los resultados futuros.

Por 
Patricia San Juan
Netflix decepciona con sus ganancias y acciones caen. Mike Blake

La plataforma de streaming Netflix reportó ganancias menores a las esperadas debido a un gasto imprevisto en sus operaciones en Brasil, lo que provocó una baja en sus acciones.

Los ingresos de la compañía totalizaron US$11.510 millones en el tercer trimestre, superiores en 17,2% a los de igual periodo de 2024, y estuvieron en línea con las proyecciones de los analistas.

En tanto las ganancias aumentaron a US$2.547 millones, equivalentes a una utilidad de US$5,87 por acción, versus los US$5,40 del tercer trimestre del año pasado. Los analistas habían estimado ganancias por US$3.000 millones y una utilidad por acción de US$6,97.

“Los ingresos del tercer trimestre crecieron 17%, en línea con nuestra previsión. El margen operativo del 28% estuvo por debajo de nuestra previsión de 31,5% debido a un gasto relacionado con una disputa en curso con las autoridades fiscales brasileñas, que no estaba contemplada en nuestra previsión”, dijo la compañía.

Agregó que de no ser por este gasto habría superado su estimación de margen operativo para el tercer trimestre de 2025 y afirmó que no prevé que dicho factor tenga un impacto significativo en los resultados futuros.

Reacción del mercado

Luego de conocerse el reporte de resultados las acciones de Netflix caían 5,38% en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street.

Al respecto, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam sostuvo que sin el ajuste por el gasto en Brasil “el margen habría superado los pronósticos, lo que sugiere que el modelo de negocio continúa generando fuerte tracción. No obstante, la reacción negativa del mercado, con una caída de más de 5% tras el cierre del mercado, muestra que los inversionistas están menos dispuestos a tolerar sorpresas en un entorno de valuaciones exigentes”.

Agregó que “a pesar del impacto puntual por el litigio tributario, Netflix logró entregar un trimestre con múltiples puntos de apoyo estratégicos. La compañía reportó su mejor trimestre de ventas publicitarias hasta la fecha y espera duplicar los ingresos por avisos en 2025, lo que refleja una monetización creciente de su base de usuarios sin depender exclusivamente del crecimiento neto de suscriptores”.

Para el cuarto trimestre de este año Netflix no dio mayores sorpresas al proyectar ingresos por US$11.960 millones, ganancias por US$2.355 millones y un utilidad por acción de US$5,45.

Más sobre:Resultados de empresasNetflix

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

Fijan prisión preventiva para dos sujetos detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga

Vientos de cambios en Internet: OpenAI lanza su nuevo navegador y las acciones de Google, la dueña de Chrome, caen

¿Otro error en cuentas de la luz?: Estudio asegura que pago extra concretado a generadoras es de solo US$2 millones

Funcionario PDI sometido a sumario se querelló acusando de prevaricación a superiores

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

4.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Fijan prisión preventiva para dos sujetos detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga
Chile

Fijan prisión preventiva para dos sujetos detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga

Funcionario PDI sometido a sumario se querelló acusando de prevaricación a superiores

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen
Negocios

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

Vientos de cambios en Internet: OpenAI lanza su nuevo navegador y las acciones de Google, la dueña de Chrome, caen

¿Otro error en cuentas de la luz?: Estudio asegura que pago extra concretado a generadoras es de solo US$2 millones

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia
Mundo

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Televisión, refrigerador y teléfono en la celda: los beneficios que tendrá Sarkozy en la famosa prisión de La Santé

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales