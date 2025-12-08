Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

Netflix transforma Stranger Things en una franquicia de consumo masivo en Chile. La compañía estadounidense de streaming que a fines de noviembre lanzó los primeros episodios de la quinta temporada de su afamada serie protegió hasta 2030 la marca en el país, para un enorme espectro de productos: desde juguetes, ropa, comida, realidad virtual, textiles, drones, coolers, entre otros, creando todo un ecosistema de merchandising alrededor de la serie.

A través del bufete Alessandri & Compañía, Netflix concurrió ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para registrar la marca, que además aparece traducida como “Extrañas cosas”. En total, son 14 categorías distintas de productos y servicios.

Con una vigencia legal hasta el 8 de enero de 2030, la inscripción da cuenta de que Netflix no solo quiere estar en las pantallas de los chilenos, sino que también en sus despensas, clósets y hasta en sus medios de transporte, con claras referencias a la nostalgia de los años 80. En la solicitud se identifican cientos de productos relacionados con la serie, como bicicletas, wafles, secadores de pelo, monopatines, manillares para bicicletas, juegos de mesa, relojes, cereales, libretas, todos, usados profusamente por sus protagonistas a lo largo de las 5 temporadas que el programa lleva al aire narrando las aventuras de un grupo de amigos del pueblo estadounidense de Hawkins, que se enfrentan a fuerzas sobrenaturales.

Qué hizo Netflix con la marca Stranger Things en Chile

En sus estados financieros del tercer trimestre de este año, Netflix reportó en su carta a los accionistas que, además de haber obtenido ingresos por US$11,51 mil millones (un 17% más que a igual periodo de 2024), estaba engrosando su negocio de merchandising y licencias de productos de sus series más exitosas como la misma Stranger Things﻿, KPop Demon Hunters y El Juego del Calamar﻿.

“Estas asociaciones de licencias sin precedentes ayudarán a satisfacer la masiva demanda de los fans por juguetes y juegos inspirados en este éxito rotundo. Continuamos lanzando ropa en la Netflix Shop y en retailers líderes como Amazon, Zara, Target, Gap, Old Navy y Hot Topic”, indica un comunicado de la firma donde anuncia un acuerdo global con las jugueteras Mattel y Hasbro para el uso de sus licencias.

También Surfer Boy Pizza

Se trata del mismo camino que hace décadas inició Disney, capaz de convertir cada una de sus películas o series en máquinas de hacer dinero. De hecho, varios analistas de la acción de Netflix hace ya esa comparación en sus comentarios.

En septiembre pasado, en Estados Unidos, el retailer Target anunció un “millonario” acuerdo con Netflix para ofrecer más de 150 ítems temáticos de Stranger Things en sus tiendas.

En Chile, la productora de alimentos de origen vegetal NotCo anunció una alianza para la producción de snacks dulces y salados llamada “NotSquares edición Stranger Things”, cuyo empaque recuerda la estética oscura de la serie. Están de venta en Chile, Argentina y México.

También está inscrita, pero aparte “Surfer Boy Pizza”, la pizzería ficticia de Stranger Things, donde trabajaba el personaje Argyle en la cuarta temporada.

“K-pop Demon Hunters”: El film animado que mezcla idols, demonios y k-pop.

El mismo estudio Alessandri & Compañía ha inscrito otras marcas del conglomerado audiovisual como el mismo nombre de la firma y las series “El juego del Calamar”, “Baby Bandito”, “La casa de papel”, “K-pop Demon Hunters” con su traducción local “Las guerreras del K-pop” y sus protagonistas animadas “Hunter/x”. También está inscrito “Tudum”, ese sonido que se escucha al inicio de cada serie o película en la plataforma y que ahora está convertido en una web oficial dedicada a ofrecer contenido exclusivo para fans.

Netflix Shop

Netflix cuenta con su propia tienda oficial de comercio electrónico, Netflix.shop, lanzada en 2021 para comercializar productos exclusivos, ropa de edición limitada y coleccionables inspirados en sus franquicias más exitosas como Stranger Things, El Juego del Calamar y Bridgerton, entre otros.

La tienda se enfoca en colaboraciones de diseño y artículos de colección con diversas marcas globales como Zara, Amazon, Target, Gap, Old Navy y Hot Topic, la mayoría de las cuales también opera en Chile.

Acorde con su página web, la plataforma cuenta con envíos internacionales habilitados para Chile y los paquetes se despachan generalmente desde Estados Unidos con un tiempo de espera entre 7 y 14 días hábiles.