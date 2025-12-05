Una de las operaciones más grandes del año: Netflix da golpe con acuerdo para comprar Warner Bros, matriz de HBO

Netflix y Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo según el cual Netflix adquirirá Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

Tras el anuncio, Netflix se logró imponer en una carrera en que competía con Paramount Skydance Corp, actual matriz de Chilevisión -a la espera de que se cierre el acuerdo de venta con Vytal Group- y Comcast Corporation, conglomerado de medios de Estados Unidos y controlador de los parques de entretención de Universal.

En su momento, Paramount Skydance acusó a WBD de favorecer a Netflix. Esto en el contexto de que formalmente WBD anunció su interés de recibir ofertas y luego del rechazo a la sus ofertas.

La transacción en efectivo y acciones está valorada en US$ 27,75 por acción de WBD, con un valor empresarial total de aproximadamente US$82.700 millones, con un valor patrimonial de US$72.000 millones.

“Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026″, explicó Netflix en un comunicado.

De esta forma, Netflix sumará a su catálogo franquicias, programas y películas como The Big Bang Theory, Los Sopranos, Game of Thrones, El mago de OZ y el universo de superhéroes de DC.

Sobre el objetivo de la adquisición, Netflix apuntó a aumentar su catálogo, sus producciones y mayor valor para sus accionistas.

Respecto a los plazos y desarrollo de la operación, cada accionista de WBD recibirá US$23.25 en efectivo y US$4.50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción.

La transacción valora a Warner Bros. Discovery en $27.75 por acción, lo que implica un valor patrimonial total de aproximadamente $72,000 millones y un valor empresarial de aproximadamente $82,700 millones. Una valorización que es un 13,1% que el valor de los papeles de WBS al cierre de este jueves en Wall Street.

La operación también considera que Warner Bros. Discovery complete su separación entre su línea de medios de comunicación y entretenimiento y el estudio de cine y servicio de streaming. “Se espera que esta separación se complete en el tercer trimestre de 2026, antes del cierre de la transacción”.

La división de redes globales, Discovery Global, incluirá marcas de televisión de entretenimiento, deportes y noticias de primer nivel a nivel mundial, como CNN, TNT Sports en EE. UU. y Discovery, canales de televisión abierta en toda Europa y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report.

Netflix también explicó que la transacción fue aprobada por unanimidad por las directivas de Netflix y WBD. Ante este contexto y a la espera de las aprobaciones regulatorias, se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.

Moelis & Company LLC es el asesor financiero de Netflix y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal. Wells Fargo es asesor financiero adicional y, junto con BNP y HSBC, proporciona financiación de deuda comprometida relacionada con la transacción.

Mientras que Allen & Company, JP Morgan y Evercore actúan como asesores financieros de Warner Bros. Discovery y Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.

En desarrollo