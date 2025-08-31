Acusa que los números “no nos dan”: vocero económico de Matthei apunta a Kast por propuesta recorte de US$6.000 millones

21/08/2025 - GONZALO SANHUEZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera

El vocero económico del comando de Evelyn Matthei, Gonzalo Sanhueza, se refirió a la propuesta en la materia del otro candidato de su sector, José Antonio Kast, en donde abordó sobre el recorte de US$6.000 millones en 18 meses apuntando que los números “no nos dan”.

En conversación con Estado Nacional, Sanhueza fue consultado por la propuesta del candidato de Republicanos, e indicó que -como comando- han pedido explicaciones de como lograrán el recorte que mencionan.

“No nos de los titulares, denos las bajadas. Porque estamos trabajando todos con los mismos números. Somos todos economistas. No podemos tener tantas diferencias ”, señaló el vocero.

En esa línea, cuando le preguntan si los números de José Antonio Kast le dan, el respondió que “no nos dan. Queremos que nos expliquen. Si lo único que hemos hecho es preguntar”.

Asimismo, Sanhueza aseveró que lo importante en esta etapa de campaña con propuestas programáticas no es solo explicar qué quieren hacer, sino cómo lo harán. Además, reiteró que busca entender la medida propuesta de José Antonio Kast.