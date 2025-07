“No quería irme”: las últimas palabras de Javier Etcheberry como director del SII

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry realizó un inédito balance de su gestión, luego que el viernes en la noche el gobierno le pidiera la renuncia por pagar menos contribuciones de las que correspondían por un plazo de 9 años por una casa inscrita a su nombre que se emplaza en un condominio cercano a la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine,

“ Yo la verdad es que no quería irme (...) Me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las instrucciones del gobierno y el gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión”, dijo Etcheberry en lo que fue su última conferencia de prensa en el cargo.

Etcheberry añadió que “yo hice un expediente completo de la situación, además lo hice público, está en la web del servicio. Se lo pasé, por petición del ministro,todos los papeles a la subsecretaria de Hacienda, quien lo revisó con asesoresy no hay nada irregular en las cosas que hice.

Consultado sobre si habló directamente con el Presidente Gabriel Boric, Etcheberry dijo que esa información de con quién del gobierno habló prefería mantenerlas en reserva.

Etcheberry sale del cargo para poner fin a la polémica que generó que se diera a conocer, vía un reportaje de TVN, sobre su pago de menos contribuciones de las que correspondía por nueve años, por una casa inscrita a su nombre en la comuna de Paine, construcción que además no está regularizada.

“Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas y me despreocupé de estar apurando al Servicio, para que me actualizara luego el catastro a base de la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé o me preocupé no lo suficiente, en ese sentido es cierto”, dijo al ser consultado sobre un mea culpa.

Ante este contexto, por el anuncio del pago retroactivo de la contribuciones de los nueve años, Etcheberry explicó cómo se llegó a esa decisión y por qué fue días después de estallar la polémica.

“Yo no sabía si era mejor hacerlo o no hacerlo, porque yo decía si lo hacía, de alguna forma estaba reconociendo que había actuado mal, entonces yo por eso no lo hice al principio. Consulté y me dijeron que no lo hiciera.Y después decidí hacerlo y pregunté y me dijeron que lo hiciera. Entonces, por eso le digo, yo estaba abierto a hacerlo o no hacerlo”, explicó Etcheberry, quien aseguró que de igual forma va a pagar las contribuciones que correspondían por los nueve años.

Sobre su gestión, Etcheberry resaltó lo logrado durante su breve gestión. “El servicio tiene una mucho mejor imagen después de todas las cosas que ha estado haciendo y estoy seguro de que, a futuro, va a mejorar mucho más la imagen, en la medida que siga en esta misma senda. Es una institución demasiado importante”, comentó.

En la cita, Etcheberry estaba acompañada de Carolina Saravia, la subdirectora de fiscalización del SII, quien será la directora subrogante del SII desde este martes.