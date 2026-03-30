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    Nuevo director del SII inicia su mandato con cinco subdirecciones sin jefes titulares

    La complejidad para nombrar esos cargos es que todos deben ser a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), por lo que las nominaciones definitivas no serán inmediatas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Quién es el director del SII de José Antonio Kast

    El miércoles pasado asumió como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Jorge Trujillo. Ese mismo día hizo uso de una serie de atribuciones. Una de ellas fue el pedirles la renuncia a tres subdirectores: Marcelo Freyhoffer, (Subdirección Jurídica), Patricio Muñoz (Subdirección de Asistencia al Contribuyente) y Álvaro del Barrio (Subdirección Contraloría Interna).

    De estos tres, lo que más llamó la atención en la interna del SII fue la salida de Freyhoffer, quien llevaba en el servicio 28 años y hace cuatro que estaba como subdirector de Jurídica. Además, durante su gestión se intensificaron las querellas presentadas por el SII.

    Muñoz, en tanto, llevaba 2 años y siete meses en el cargo y 10 años, en el SII, en distintas funciones. Mientras Del Barrio estuvo cuatro años en su puesto.

    A ellos se suman el cargo de subdirector de Grandes Contribuyentes. En esa área Sergio Henríquez renunció poco después del 11 de marzo. Y el cargo de Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios, el que permanece vacante desde la época de Javier Etcheberry.

    La complejidad ahora para estos cinco nombramientos es que todos deben ser a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), por lo que las designaciones definitivas no serán inmediatas.

    SII pone la lupa sobre miles de cuentas con transferencias sospechosas tras nueva ley antievasión. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Esto, porque un concurso por Alta Dirección Pública (ADP) suele demorar entre tres y cinco meses, aproximadamente, desde la publicación de la vacante hasta el nombramiento final, aunque puede extenderse según el cargo.

    Esta nueva forma de nominarlos quedó establecida en la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, más conocida como de antievasión.

    Jorge Trujillo asumió el mando del SII designado directamente por el Presidente José Antonio Kast, quien ocupó una de las 12 “balas de plata” que permite la ley para el nombramiento en el Estado, que es una de las facultades que el sistema ADP le entrega a la administración entrante para nominar ese número de jefes de servicios en los primeros tres meses de asumido su mandato.

    A su vez, Trujillo, junto con solicitar las renuncias antes mencionadas, designó como jefa de gabinete a Rosario Sepúlveda, quien lleva 10 años en el SII. Su última función fue como jefa del Departamento Jurídico de Grandes Contribuyentes.

    Más sobre:SIIImpuestosJorge Trujillo

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