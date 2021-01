Nuevo Fogape: gobierno ingresará indicación para subir tasa máxima que puede cobrar la banca

La idea del Ministerio de Hacienda era no fijar tasa en el nuevo Fogape Reactiva que impulsa la cartera, sin embargo, no funcionó. Los diputados aprobaron que la banca podría cobrar a las pymes como máximo una tasa de interés anual nominal equivalente a la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central más 4%, lo que a juicio de algunos parlamentarios y el gobierno, deja fuera del crédito a muchas pymes, ya que la banca no podría acceder a prestar a aquellas empresas que son más riesgosas.

Es por esto que este lunes gran parte de los senadores de la Comisión de Hacienda se mostraron a favor de subir esa tasa máxima. Así, el acuerdo del gobierno, parlamentarios oficialistas y algunos de oposición es que el Ejecutivo ingresará indicaciones para que el cobro máximo sea de TPM más 0,6% mensual, lo que en términos anuales se traduce en que sería el equivalente a TPM más 7,2% anual.

Así lo dijo este lunes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la instancia: “Creemos que una propuesta en términos de TPM más el equivalente a 0,6% mensual, es una tasa que sigue siendo tremendamente atractiva, y los invito a pensar con una mano en el corazón: ¿cuándo una pyme se ha endeudado a 7 años, a una tasa real equivalente a algo así como UF+4% o UF+4,5%. Nunca”.

Adicionalmente, el ministro Briones agregó que “es evidente que una tasa algo mayor permite que entren un montón de empresas que hoy están fuera (del crédito)”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) se mostró a favor: “Yo estaría en condiciones de aprobar ese 0,6%, entendiendo las limitaciones que tiene, pero también entendiendo que vamos a aumentar el universo de eventuales beneficiados”. En todo caso, el senador Lagos Weber planteó al ministro la posibilidad de que pueda ser 0,5% mensual en vez de 0,6%.

El senador Jorge Pizarro (DC) también se mostró a favor de las indicaciones del Ejecutivo: “Le pido ministro que presente la indicación con el 0,6%, y junto con eso, que se pueda aumentar la posibilidad del crédito no ‘hasta’ 3 meses de venta, sino que ‘sean’ los 3 o 4,5 que están planteados ahí”.

De todas maneras, no todos estuvieron a favor de aumentar el máximo que tendrán permitido cobrar los bancos con esta nueva línea de Fogape. Así lo hizo saber el senador Alejandro Guillier, quien señaló que apoyará lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Por otro lado, pese a que el senador Pizarro pidió que las empresas puedan obtener financiamiento de tres meses, y no por hasta tres meses; el ministro Briones dijo que no se puede fijar eso en la ley, porque hay empresas que prefieren, por ejemplo, un financiamiento de menos meses, ya sea porque no pueden pagarlo, o simplemente porque necesitan menos recursos.

Por este mismo motivo el ministro de Hacienda dijo que subir la tasa máxima a cobrar es clave porque podrá calibrar lo anterior.

Con todo, la instancia aprobó en general el proyecto por tres votos a favor y uno en contra; por lo que ahora solo resta la votación en particular antes de que sea despachado por esta Comisión. Así, este martes a las 9:30 habrá una nueva sesión para seguir votando en particular el proyecto.