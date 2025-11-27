BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ocde destaca la reforma de pensiones en Chile y estima que con ella la tasa de reemplazo sube casi al promedio del bloque

    En su informe “Pensions at a Glance 2025″, el organismo destacó que Chile hizo “una reforma sustancial que acerca los indicadores de pensiones al promedio de la Ocde”. Así, el país subió desde el puesto 28 al 19 en el listado de tasas de reemplazo para un trabajador con salario promedio.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Chile sube nueve puestos en ranking Ocde de tasas de reemplazo y llega casi al promedio tras reforma de pensiones PATRICIO FUENTES Y.

    Chile ya venía subiendo en la anterior edición del ranking de tasas de reemplazo que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en su informe “Pensions at a Glance″. Pero en la nueva publicación que se acaba de conocer, el país subió incluso más y logró llegar casi al promedio de los países Ocde.

    El informe, que se publica cada dos años, en 2023 mostró que si bien Chile todavía tenía una distancia del orden de 15 puntos porcentuales con el promedio Ocde, gracias a la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) subió seis puestos entre los países de la organización en materia de tasas de reemplazo netas para las personas que se van a pensionar a futuro y que tienen ingresos que están en el promedio.

    Pero en la edición 2025, que la Ocde publicó este jueves, Chile consiguió subir nueve puestos en el referido ranking, gracias a los cambios que se hicieron este año en el sistema tras la aprobación de la reforma previsional. Es más, quedó a tan solo 2 puntos porcentuales (pp) de la tasa de reemplazo promedio que registran los hombres en los países Ocde, y a 1 punto porcentual del promedio que anotan las mujeres.

    De hecho, en la nota sobre Chile, el primer título que dedica la Ocde al país, es sobre este tema: “Una reforma sustancial que acerca los indicadores de pensiones al promedio de la Ocde”, afirma el documento.

    Bajo este escenario, la Ocde detalla en cuánto quedaron las tasas de reemplazo netas de cada país incorporando las reformas que se hayan hecho. Así, las proyecciones reflejan las pensiones que obtendrían personas que ingresaron a trabajar el año pasado, a los 22 años (nacieron en el año 2002), y que trabajen hasta la edad legal de jubilación.

    En ese sentido, el documento proyecta que en los países de la Ocde un trabajador con salario promedio recibirá una pensión neta equivalente a 63,2% de su sueldo neto en el caso de los hombres, y 62,4%, en el caso de las mujeres. Cuando se trata de Chile, llegaron a 61,3% para ellos y a 61,1% para ellas. “Esto ahora está cerca del promedio de la Ocde”, sostiene el documento.

    Lo anterior representa un incremento respecto de las tasas de reemplazo netas que había calculado la Ocde para Chile en su informe anterior de 2023, cuando las situó en 45,7% para los hombres y 43% para las mujeres. Mientras que en la edición de 2021 estaban en 38,5% y 35,4%, respectivamente.

    Con este telón de fondo, si en el informe de 2021 el país se posicionaba en el lugar número 34 de un total de 38 países en el ranking de tasas de reemplazo, en la edición de 2023 Chile se ubicó en el puesto 28 gracias a la PGU, y en la de este año logró llegar al puesto número 19 tras la reforma previsional.

    “Chile y México son los dos países de la Ocde que implementaron una reforma sistémica de pensiones en los últimos dos años. En Chile, se mejoran las prestaciones de las personas con bajos ingresos y de las mujeres para los pensionados actuales, y se incrementarán las pensiones vinculadas a los ingresos para los futuros pensionados. Esto se logra mediante un fuerte aumento de la tasa de cotización obligatoria que impulsa las futuras pensiones de contribución definida y ayuda a financiar nuevos componentes redistributivos”, asegura el documento.

    Agrega que “más precisamente, la tasa de contribución previsional del empleador aumentará del 1,5% al ​​8,5% para 2033, lo que situará a Chile ligeramente por encima del promedio de la Ocde para la tasa total de contribución obligatoria, desde niveles muy inferiores a los actuales".

    Bajos y altos ingresos

    Las tasas de reemplazo futuras que calcula la Ocde para cada país no solo arrojan lo que se proyecta para los asalariados promedio, sino que también muestran estimaciones para trabajadores de bajos ingresos (50% del salario promedio), y también para quienes tienen altos ingresos (el doble que un asalariado promedio).

    En el caso de los primeros, Chile se posiciona levemente por encima del promedio de los países Ocde; pero cuando se trata de los segundos es donde aún persiste una brecha.

    En el caso de las personas de bajos ingresos, los países de la Ocde registran una tasa de reemplazo promedio del 75% de su sueldo neto, o 12 puntos porcentuales por encima de la de los trabajadores con ingresos promedio. En Chile se ubica en 76%, casi quince puntos por encima de los trabajadores con ingreso promedio.

    Esto representa un incremento respecto a la edición anterior, cuando en Chile estaban en 60% para hombres y 57,5% en mujeres.

    Entre las personas de altos ingresos, el promedio de la Ocde se ubica en 52,9% para hombres y 52,1% para mujeres. Pero en el caso de Chile están en 43,8% y 49,8%, respectivamente. Igualmente se registra un alza versus la edición anterior del informe, cuando en Chile estaban en 36,1% para hombres y 34,7% para mujeres.

    Más sobre:PensionesOCDEPensions at a glance

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial
    Chile

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos
    Negocios

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Aunque producción de cobre apenas crece, consumo energético de la minería en Chile ha aumentado 54% entre 2010 y 2024

    Gremios empresariales entregan balance del año y hacen sus apuestas para 2026: ¿Cuáles son los más y menos optimistas?

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez

    Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

    En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
    Finde

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé
    Cultura y entretención

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé

    Mátate, Amor: tras los rastros de la intensa novela de Ariana Harwicz llevada al cine por Lynne Ramsay

    La clásica banda de rock que a Roger Waters no le parecía interesante: “Sus conciertos son una broma”

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”
    Mundo

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Yakarta desplaza a Tokio y se posiciona como la ciudad más poblada del mundo

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile