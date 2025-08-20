SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Operadora mundial advierte por escasez futura de oficinas clase A en Chile y por varios edificios con vacancia de 0%

De acuerdo a los datos de CBRE, por ejemplo los edificios Patio Nueva Las Condes, Fundadores y Nueva Manquehue no tienen vacancia actualmente. Se están juntando una demanda cada vez más fuerte por el retorno a la presencialidad y la falta de proyectos de inversión en este segmento.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega

CBRE, empresa mundial de servicios inmobiliarios, entre ellos, la gestión de edificios de oficinas, calificó como “preocupante el retroceso de la inversión en proyectos de oficinas” en Chile. La firma advirtió por la falta de proyectos nuevos de torres clase A, con un pipeline en el punto más bajo de la historia y la nula incorporación de nuevos permisos de edificación.

Esto “pronostica una severa contracción de la oferta disponible para los próximos años”, afirmó la compañía.

La tasa de vacancia del mercado de oficinas Clase A es hoy de 11%. Dentro de los edificios que gestiona CBRE, apenas 15 tienen disponibilidad sobre los 5.000 m2 de oficinas Clase A, con seis en Las Condes, cinco en Providencia y cuatro en Santiago.

Pero hay otros que han agotado por completo su superficie dentro del portafolio de la compañía, por ejemplo, Patio Nueva Las Condes, Fundadores y Nueva Manquehue, que mantienen una tasa de vacancia de 0%. Otros como Parque Titanium, Edificio Huidobro, Titanium La Portada, SCL Cruz del Sur, Apoquindo 2929, e Isidora 2000, tienen menos de un 5% de sus metros cuadrados disponibles para arriendo.

Lo anterior, según la información de CBRE, porque casi un 89% de los usuarios de oficinas está retornando a la presencialidad por al menos tres días a la semana, debido a lo cual muchas de las empresas que actualmente son inquilinos de oficinas dicen que ya necesitan un crecimiento de sus espacios, y frente a ello prácticamente no hay nuevas inversiones en el sector.

“El mercado de oficinas mantiene un dinamismo notable, con una amplia diversidad de industrias que continúan tomando y expandiendo espacios. No obstante, el gran desafío hacia adelante será la creciente escasez de oficinas disponibles en ubicaciones premium, en un contexto donde la inversión en nuevos proyectos se encuentra en mínimos. Este escenario plantea retos, pero también oportunidades para quiénes sepan conducir con visión estratégica sus decisiones de compra y venta en un mercado de oferta restringida”, señaló el presidente de CBRE Chile, Nicolás Cox.

Ingrid Hartmann, la senior research manager de CBRE, recordó que ”la contracción de la construcción de edificios nuevos viene desde 2015 en adelante, que fue el mayor ciclo de producción del mercado clase A. Claramente aquí hay un mercado en que la oferta no está conversando tan directamente con la demanda. Aquí va un rezago que nos va a dejar en un mercado que vamos a estar viviendo unos años con una escasez de oferta que va a ser bien dañina”.

La ejecutiva apuntó a que tener vacancias de 3% o 4% en el mercado local es complejo. Por ejemplo, cuando una empresa internacional busca instalarse en Latinoamérica “la primera opción es Chile, siempre, por su responsabilidad económica, etc.”, pero con ese nivel de vacancia las opciones de oficinas para este tipo de firmas son escasas, y terminarían por escoger otros países como Perú y Colombia.

CBRE junto con la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión(Acafi) realizaron una encuesta de percepción a ejecutivos de la industria inmobiliaria, donde se observa que el interés por invertir en activos de oficinas ha crecido con fuerza en el último año. Mientras que en 2024 cerca de un 5% pensaba en invertir en esta categoría, en 2025 roza el 30%.

Hartmann estimó que las próximas elecciones no tienen tanta incidencia en la decisión de inversión. Por su parte, Pedro Ariztía, Real Estate Asset Manager de BTG Pactual Chile, apuntó a que en estos comicios hay menos temas en discusión que afecten el escenario a largo plazo, dando más confianza a los inversionistas. Así, aseguró que hay un horizonte más despejado.

Sin embargo, la gerenta de Estudios de Acafi, Virginia Fernández, alertó que hay otros factores que pesan en la decisión, como la inestabilidad, la incertidumbre, la falta de un marco regulatorio. “Si yo invito a inversionistas a invertir, tengo que asegurarle que de aquí a 5 o 10 años las reglas del juego se van a mantener estables. En los últimos 3 o 4 años no se está pudiendo asegurar, y por lo tanto cuesta cada vez más levantar capital”, aseguró.

Más sobre:Mercado inmobiliarioOficinasCBREInversión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos
Chile

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton
El Deportivo

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

En vivo: Peñarol y Brayan Cortés buscan el paso a cuartos de la Libertadores ante Racing

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina
Mundo

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

India y China protagonizan “dinámica positiva” hacia la cooperación con foco en suministro de tierras raras

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones