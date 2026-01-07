SUSCRÍBETE POR $1100
    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de tasa para abril de este año y proyectan el valor del dólar

    Según la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, la expectativa de un nuevo recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM) se adelantó para el próximo mes de abril.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fachada del Banco Central.

    Los operadores financieros adelantaron su expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM) luego de la decisión de tasas del Banco Central de diciembre pasado, donde el ente emisor bajó la TPM de 4,75% a 4,5%.

    En la última Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central post reunión de política monetaria, se espera que la TPM baje de 4,50% a 4,25% en la reunión de abril. En el sondeo anterior, pre reunión de política monetaria, dicho cambio de la tasa se esperaba para junio.

    Fachada Banco Central. Andres Perez

    De cara al futuro, el sondeo del ente emisor mantiene su expectativa de que, en el largo plazo, la TPM se mantenga en 4,25%, al menos hasta 2028, según dio cuenta el sondeo.

    Sobre la inflación, la mediana para la variación mensual de diciembre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene en un -0,1% y 0,4 para enero, lo mismo que el sondeo pasado. El cambio aparece para febrero próximo, donde la mediana de las expectativas bajó de 0,3% a 0,2%.

    Mientras que, de cara al futuro más lejano, los operadores financieros, que se componen de los responsables de las decisiones financieras, representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile, siguen viendo que la meta de inflación del 3% se logra.

    Los representantes de los bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales estiman que en doce meses en adelante el IPC anual llegue a 2,90% y que en los 24 meses se ubique en 3%.

    El valor del dólar en Chile

    De acuerdo con los operadores financieros, en los próximos siete días, el dólar debería promediar los $900, donde la muestra planteó un techo de $905 y un piso de $890.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En tanto, para 29 días adelante, la muestra estimó que el dólar en Chile llegará a los $890, con las expectativas en $910 y las más bajas en $879.

