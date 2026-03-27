Óscar Hasbún y el futuro de SAAM: “Nos hemos propuesto ampliar nuestros límites hacia nuevos mercados”

“Para el siguiente quinquenio, nos hemos propuesto ampliar nuestros límites hacia nuevos mercados y establecer un sello distintivo de excelencia”, dijo Óscar Hasbún, presidente de Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) del grupo Luksic, en su carta a los accionistas incluida en la memoria anual de 2025 publicada esta semana.

En el mensaje, Hasbún valoró el desempeño de la empresa en 2025 pese al contexto internacional desafiante. Los resultados financieros de la firma en 2025 alcanzaron US$80,4 millones en utilidades atribuibles y US$216,9 millones en Ebitda (Un indicador financiero que mide la utilidad de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), correspondiente a un alza del 15% frente al ejercicio anterior. A su vez, los ingresos totales sumaron US$631,8 millones en 2025 en un crecimiento en ventas del 9%.

En 2025 la compañía puso en marcha su plan estratégico a 2030, con el objetivo de duplicar el tamaño de la firma para el final de la década y posicionar a SAAM como el socio marítimo global de referencia y líder en logística de carga aeroportuaria en América. “Buscamos evolucionar para anticipar y capitalizar las tendencias globales, asegurando la continuidad de un modelo sólido y ágil”, sostuvo Hasbún y agregó “Ser más eficientes nos permitirá seguir creciendo, ser el mejor operador global y continuar generando valor para nuestros accionistas”.

Remolcadores marítimos de SAAM.

Un hito relevante para la compañía en este ciclo fue el cambio en la administración, tras la salida de Macario Valdés para asumir la gerencia general de Quiñenco, en sucesión del actual canciller Francisco Pérez Mackenna. En su reemplazo, el puesto fue tomado por Hernán Gómez Cisternas, que anteriormente lideraba la división de remolque marítimo. Hasbún manifestó su apoyo hacia Gómez y destacó su conocimiento de la compañía para ejecutar la Estrategia 2030.

En el segmento operativo, Hasbún reconoció el rendimiento de SAAM Towage que se consolidó como el principal operador de remolcaje marítimo en América y tercero a nivel mundial, con presencia en 12 países y 97 puertos. Por su parte, su negocio de logística aeroportuaria, Aerosan, experimentó un alza del 12% en ventas. El ejecutivo también resaltó los avances en sostenibilidad como la operación del primer remolcador eléctrico en América Latina, el “Trapanada”, señalando que la innovación y el cuidado del entorno están en el centro de su estrategia.