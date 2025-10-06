Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, reiteró su intención de votar nulo en las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Landerretche dijo en entrevista con radio Pauta que su decisión se basa en que “no hay un proyecto en el que yo crea o con el que me sienta cómodo validando”.

El académico se refirió a las candidaturas de José Antonio Kast y Jeannette Jara. Respecto al candidato republicano, sostuvo que no ha logrado explicar los recortes presupuestarios que ha propuesto, de US$6.000 millones en 18 meses. Sobre Jara, señaló que “no me convencen las operaciones comunicacionales (…) Yo creo en la política cuando es una cosa de convicción, de principio, de fondo, y eso, lamentablemente, no se arma a última hora".

La crítica que sostuvo el economista a la candidata oficialista deviene de su relación con el Partido Comunista y los lineamientos de su proyecto político para llegar a La Moneda.

Y cerró diciendo sobre ambos candidatos: “Los dos son peligrosos. Ya veremos”.

En esta misma línea, Landerretche cuestionó las decisiones del Partido Socialista: “No entiendo por qué el Partido Socialista sigue insistiendo en algo que los conduce a la derrota, tras derrota, tras derrota”, dijo.

“Chile necesita menos tribu y más razón. Más racionalidad (...)Tenemos problemas de verdad que no se van a resolver con barras bravas”, finalizó.

311643672073101

Cadena nacional

Landerretche también se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric en cadena nacional, sobre el recorte fiscal propuesto por José Antonio Kast.

“A mí me parece que ese mensaje se podría haber dado de otra manera y en otro contexto. No me parece que una cadena nacional sea el lugar para hacerlo”, declaró.

Si bien el economista dijo que compartía las dudas que planteó el Presidente Boric sobre cómo se va a hacer efectivo el recorte, sostuvo que la acción republicana “viene de un proyecto político parecido” al del Frente Amplio, haciendo referencia a utilizar la “voluntad” para llevar a cabo las propuestas.

“Creo que es un diálogo entre dos grupos muy extremos, que tienen muy poco contenido, que toman temas serios de manera muy liviana y que, por lo visto, se necesitan el uno al otro”, agregó el economista.