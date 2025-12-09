Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

Desde hace más de una década que el jefe de pensiones y seguros de la Ocde, Pablo Antolín, ha estado mirando el debate que se ha dado en Chile en torno a la reforma previsional. “Siempre es positivo llegar a un acuerdo”, sostiene sobre la aprobación del proyecto en el Congreso en enero.

La Ocde destacó en su informe “Pensions at a Glance” que en Chile la tasa de reemplazo subió casi al promedio del bloque tras la reforma previsional. ¿Chile ya hizo el trabajo necesario para poder tener mejores pensiones?

Nosotros siempre hemos dicho, desde la época del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando empezó toda la discusión de aumentar las contribuciones, que Chile necesitaba aumentarlas. Obviamente han pasado más de diez años, pero en el momento en que aumentas las cotizaciones y la Pensión Garantizada Universal (PGU), estás aumentando la tasa de reemplazo.

¿Entonces, considera que es una buena reforma previsional la que aprobó Chile este año?

No voy a decir si es buena o mala la reforma previsional en general. El aumento de la contribución era esencial desde el punto de vista de la Ocde, y los datos lo demuestran, mejora la suficiencia de las pensiones.

¿El nivel de cotización que ahora tiene Chile es óptimo, o a futuro igual va a tener que seguir aumentándolo aún más?

Todo depende de dos cosas. Uno, cuánto quieren los chilenos tener de tasa de reemplazo. Y dos, cuántos años los chilenos van a contribuir. Porque hay otro gran problema en Chile, que es lo que hace que las tasas de cotización fueran más bajas que las que nosotros calculamos, las reales, que es lo que llaman lagunas de cotización.

¿Falta una reforma para mejorar la informalidad laboral?

Hay una reforma reciente y hay que ver cómo funciona. Es muy pronto para decir si hace falta más. La realidad en el mundo de las pensiones, en Chile, o en cualquier otro país, es que siempre hay que estar abierto a la posibilidad. Primero, monitorear lo que se ha aprobado y cómo evoluciona, y luego introducir mejoras. Siempre va a haber mejoras que introducir, pero hay que darle tiempo a esa parte de la reforma para ver cómo evoluciona.

¿Algún otro pendiente?

La ley ya introduce los fondos generacionales, pero está pendiente la implementación. Y ya se sabe que la implementación es el aspecto más importante. Entonces, el gran tema del próximo año va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales.

¿Es positivo que se pase de un esquema de multifondos a uno de fondos generacionales?

Estamos haciendo un trabajo en la Ocde para evaluar las distintas formas de implementar el ciclo de vida. Una de ellas son las cuentas generacionales, otra de ellas son los multifondos, que es lo que tenía Chile, y luego hay otro sistema más en otros países. Y en base a ese estudio podré responder tu pregunta correctamente.

Pero es una buena forma de implementar el ciclo de vida. Que sea mejor o peor que el anterior depende de los objetivos. Y en base a los objetivos del gobierno también hay que ver cómo se implementa, porque no es lo mismo que haya una cuenta generacional para todo el mundo, o que hayan distintas cuentas generacionales y que la gente pueda elegir. Y cómo se van a gestionar los distintos perfiles de riesgos y cómo va a evolucionar en el tiempo todo el proceso de de-risking (conforme los afiliados van aumentando su edad). Todo eso está en la implementación, y hasta que no se vea la implementación, es difícil decirlo.

¿Cuándo van a publicar ese informe?

Esperamos que para finales del próximo año y esperamos también poder colaborar con la Superintendencia de Pensiones para ese reporte y poder aplicarlo también a los datos de Chile. Estamos haciéndolo con los datos de otros países.

¿Por qué decidieron hacer este estudio?

Porque no solamente Chile está mirando cómo implementar el ciclo de vida, y si moverse a cuentas generacionales o no. Hay muchos otros países, por ejemplo, en el mismo continente de Chile está Colombia y Costa Rica, y en cierto sentido Perú también.

Luego hay algunos países asiáticos que también quieren mirar si lo implementan como lo hacía Chile anteriormente, o con cuentas generacionales, o como lo hace Hong Kong.

¿En la transición de los multifondos a fondos generacionales, en qué cosas hay que tener cuidado?

Una de las cosas en que hay que tener mucho cuidado es cómo se van a evaluar y transferir los activos y los contratos que están detrás de muchos de los portfolios en las AFP, porque obviamente no es tan fácil hacer algunas de esas cosas, y eso es en lo que hay que tener cuidado. Obviamente la mejor forma es que sea un proceso gradual, porque muchos de esos contratos tienen su marco temporal.

¿Hay algún país que funcione como un ejemplo a mirar en una transición de este tipo?

Sí, México lo hizo.

¿Pero México no tenía el nivel de activos administrados como los tiene Chile?

No, en eso Chile está mucho más avanzado que México, pero México transitó de multifondos a fondos generacionales, es el único país que ha hecho el mismo tipo de tránsito, y sí, no tienen la misma cantidad, porque la contribución en México antes de la reforma que hicieron hace dos o tres años era del 6,5%.

¿Eso significa que en Chile la transición podría ser más compleja?

Hay más contratos, hay más activos, sí puede ser más compleja, pero no quiere decir que es imposible.

Y luego está la sutileza entre la palabra compleja y la palabra complicada. Compleja, estoy de acuerdo. Complicada, depende.

Las AFP han dicho que la licitación de afiliados va en contra del objetivo de conseguir mayor rentabilidad de los fondos de pensiones, porque impide que tengan algunos activos al requerir más liquidez. ¿Podría afectar el retorno de los fondos?

Ahí te voy a dar un ejemplo más preciso. Todo depende de cuál es el objetivo. Las AFP lo que dicen es correcto. Y los que dicen los que impulsaron la reforma, es que el objetivo es reducir los costos que cobran las AFP, lo cual puede ser cierto.

Entonces, el resultado final de los dos, es una cosa que se verá el día que se empiecen a implementar porque, por un lado, están reduciendo los costos que cobras a los individuos y, por el otro lado, probablemente los retornos van a ser un poco menores porque las AFP tendrán que tener más liquidez para cubrir todas estas posibles licitaciones del stock.

Y al final, uno baja, pero el otro también baja, y el resultado será positivo o negativo dependiendo de cuál de los dos efectos domine.

Pero en ese sentido, entonces, de cara a las pensiones que obtienen las personas…

Pueden ser mayores o menores. No lo sabemos, porque la reducción de los costos va a mejorar las pensiones, y ese es el objetivo que los que pasaron la ley, el gobierno, puso sobre la mesa.

Las AFP argumentan que, al tener una mayor probabilidad de perder parte del stock, tienen que tener más liquidez, lo cual quiere decir que no van a poder invertir en activos que pueden tener un retorno más alto. Y la palabra clave es “pueden” tener un retorno más alto. También es cierto. Y eso llevaría a una reducción de lo que los individuos tendrían el día que se jubilen.

Entonces, por un lado está aumentando, y por el otro lado está reduciendo. ¿Cuál será el resultado final? Como siempre se dice, es una cuestión empírica. Pero el objetivo que dijo el gobierno es: reducir los costos. Ese objetivo probablemente se va a cumplir, pero sí es cierto lo que dicen las AFP, que puede llevar a una reducción potencial de los retornos. El efecto final de uno siendo positivo y el otro negativo, no lo sabemos.

¿Es positivo que los fondos de pensiones inviertan en activos alternativos?

Depende de cuánto. Y depende de qué activos alternativos estamos hablando. Todo el mundo, sobre todo los fondos de pensiones, les gusta hablar de activos alternativos. Pero activos alternativos abarcan un montón de cosas.

Que los fondos de pensiones, las AFP y los nuevos entrantes inviertan en infraestructura, capital privado; que es más transparente en el sentido de que son inversiones a largo plazo, que son poco líquidas a corto plazo, pero tienen potencial de retornos a largo plazo, sí, eso es positivo. Pero hablar sencillamente de alternativos a mí no me gusta, porque también incluye inversiones en aspectos especulativos, lo cual no es bueno.