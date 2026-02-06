SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Los titulares de derecho que tengan algún reparo a la inclusión en la nómina tienen hasta el 26 de febrero para presentar un recurso de reconsideración ante la Dirección General de Aguas (DGA).

    Por 
    Patricia San Juan
    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Ministerio de Obras Públicas recordó que ya está en curso el proceso de pago de patentes por no contar con las obras de aprovechamiento para el uso de las aguas de acuerdo a la resolución que fija el listado elaborado por la Dirección General de Aguas del MOP para 2026.

    Al respecto precisó que los titulares de derecho que tengan algún reparo a la inclusión en la nómina tienen hasta el 26 de febrero para presentar un recurso de reconsideración ante la Dirección General de Aguas (DGA).

    El MOP añadió que el listado, publicado el 15 de enero en el Diario Oficial y difundido en diversos medios impresos, electrónicos y radios del país se puede revisar aquí.

    Detalles del proceso 2026

    El proceso 2026 considera a un total de 5.432 derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce o acuífero) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce o acuífero), que en forma conjunta deberán cancelar aproximadamente $397.326 millones.

    Del total, los derechos consuntivos son 2.977, corresponden a 463.439,07 litros por segundo y sus titulares deberán pagar $314.473 millones, mientras que los derechos no consuntivos son 2.455, representan mayores caudales con 16.647.502,04 litros por segundo y el monto a cancelar es de $82.853 millones.

    “Este año disminuyeron un 3% los derechos sujetos a cobro de patentes, es decir, ya sea porque han ido instalando las obras de captación y haciendo uso de las aguas, porque han renunciado a los derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, por la aplicación de las exenciones establecidas en la normativa vigente Sin embargo, el monto es mayor en $240.000 millones respecto al 2025, puesto que a contar de este año comenzó a operar una fórmula única a nivel nacional para calcular el valor de patente para todos los derechos de aprovechamiento de aguas, producto de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022″, dijo la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

    Precisó que el cobro de esta patente es una herramienta que permite disuadir el acaparamiento y especulación del agua, un bien escaso y que se agrava con la sequía estructural que vive una parte del país.

    La secretaria de Estado agregó que “el objetivo de la patente por no uso es que las personas naturales o jurídicas hagan un uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, que renuncien a ese derecho que no utilizan o, que Tesorería General de la República remate dicho título para que el Estado pueda disponerlo para consumo humano o declarar reservas para preservación ecosistémica como lo hicimos con los ríos Puelo y Futaleufú”.

    En tanto que el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, mencionó que “en el listado del proceso de pago de patentes año 2026, fue posible identificar que 766 derechos no cuentan con información sobre su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, y al 6 de abril de 2027 todos los usuarios deberán regularizar dicha situación, por lo que el llamado es a acercarse a los Conservadores de sus respectivas comunas para realizar la inscripción de sus derechos de agua”.

    La patente por no uso se determina por la inexistencia de obras asociadas al uso del agua o a aquellas obras que no tienen la capacidad para extraer la totalidad o parcialmente el caudal otorgado del derecho de aprovechamiento de aguas constituido. Es decir, que no utilizan total o parcialmente los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.

    Regiones

    La región con menos derechos afectos al pago de patente sigue siendo Tarapacá con 22 derechos asociados a 671,4 litros por segundo por los cuales el cobro es de $466.517.008. Mientras que la región con más derechos afectos al pago de patente es la Región de La Araucanía, con 1.086 derechos por $52.413.537.290 concentrando también la mayor cantidad de caudal afecto a patente equivalente a 3.950.800,73 litros por segundo.

    Por otra parte, es la Región de Aysén, con 223 derechos por 1.535.657,96 litros por segundo, el territorio con mayor valor de patente a pagar, por un total de $128.501.988.296.

    La obligación de incorporar un derecho de aprovechamiento de aguas en la resolución que fija este listado, recae en la Dirección General de Aguas, y ante cualquier cambio o actualización de la situación constatada, es el propio titular del derecho quien debe presentar un recurso de reconsideración, cuyo plazo vence el 26 de febrero, y que puede ser presentado en forma presencial en las oficinas de la DGA o con clave única en la Oficina de Partes Virtual.

    Recaudación de fondos

    El pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el fisco, los que posteriormente son repartidos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada gobierno regional (65%); los municipios, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas (10%), y los fondos fiscales generales (25%).

    Lo recaudado por la Tesorería General de la República por concepto de patente por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas, para el proceso de cobro 2025, correspondió a un total efectivo de $27.600 millones, aproximadamente.

    El pago debe hacerse ante la Tesorería General de la República hasta el 31 de marzo y en caso de no pagar la patente, se iniciará un proceso de cobranza judicial que podría derivar en el remate del derecho de aprovechamiento de aguas, precisó el MOP.

    Más sobre:MOPPatentesUso de AguasDGA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    La IA: herramienta, agente… ¿o excusa?

    Fraccionamiento pesquero: Blumar se suma a la ofensiva judicial contra el Estado y pide indemnización por más de US$200 millones

    Mercado de multifamily cierra el 2025 con 16 edificios nuevos y precios al alza

    Lo más leído

    1.
    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    2.
    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    3.
    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    4.
    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    5.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra
    Chile

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Chevesich por la democracia en Día Mundial de las Elecciones: “Es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón
    Negocios

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    La IA: herramienta, agente… ¿o excusa?

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja
    Tendencias

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba
    El Deportivo

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba

    Con la presión de Novak Djokovic: la joven y desconocida nómina de Serbia que amenaza a Chile en la Copa Davis

    Unión Española pasa al ataque con demanda contra la ANFP: “Estamos defendiendo el Estado de Derecho dentro del fútbol”

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos
    Mundo

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    Aumentan a 24 los muertos por una explosión en un centro de culto chiita en la capital de Pakistán

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia