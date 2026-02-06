Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

El Ministerio de Obras Públicas recordó que ya está en curso el proceso de pago de patentes por no contar con las obras de aprovechamiento para el uso de las aguas de acuerdo a la resolución que fija el listado elaborado por la Dirección General de Aguas del MOP para 2026.

Al respecto precisó que los titulares de derecho que tengan algún reparo a la inclusión en la nómina tienen hasta el 26 de febrero para presentar un recurso de reconsideración ante la Dirección General de Aguas (DGA).

El MOP añadió que el listado, publicado el 15 de enero en el Diario Oficial y difundido en diversos medios impresos, electrónicos y radios del país se puede revisar aquí.

Detalles del proceso 2026

El proceso 2026 considera a un total de 5.432 derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce o acuífero) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce o acuífero), que en forma conjunta deberán cancelar aproximadamente $397.326 millones.

Del total, los derechos consuntivos son 2.977, corresponden a 463.439,07 litros por segundo y sus titulares deberán pagar $314.473 millones, mientras que los derechos no consuntivos son 2.455, representan mayores caudales con 16.647.502,04 litros por segundo y el monto a cancelar es de $82.853 millones.

“Este año disminuyeron un 3% los derechos sujetos a cobro de patentes, es decir, ya sea porque han ido instalando las obras de captación y haciendo uso de las aguas, porque han renunciado a los derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, por la aplicación de las exenciones establecidas en la normativa vigente Sin embargo, el monto es mayor en $240.000 millones respecto al 2025, puesto que a contar de este año comenzó a operar una fórmula única a nivel nacional para calcular el valor de patente para todos los derechos de aprovechamiento de aguas, producto de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022″, dijo la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

Precisó que el cobro de esta patente es una herramienta que permite disuadir el acaparamiento y especulación del agua, un bien escaso y que se agrava con la sequía estructural que vive una parte del país.

La secretaria de Estado agregó que “el objetivo de la patente por no uso es que las personas naturales o jurídicas hagan un uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, que renuncien a ese derecho que no utilizan o, que Tesorería General de la República remate dicho título para que el Estado pueda disponerlo para consumo humano o declarar reservas para preservación ecosistémica como lo hicimos con los ríos Puelo y Futaleufú”.

En tanto que el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, mencionó que “en el listado del proceso de pago de patentes año 2026, fue posible identificar que 766 derechos no cuentan con información sobre su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, y al 6 de abril de 2027 todos los usuarios deberán regularizar dicha situación, por lo que el llamado es a acercarse a los Conservadores de sus respectivas comunas para realizar la inscripción de sus derechos de agua”.

La patente por no uso se determina por la inexistencia de obras asociadas al uso del agua o a aquellas obras que no tienen la capacidad para extraer la totalidad o parcialmente el caudal otorgado del derecho de aprovechamiento de aguas constituido. Es decir, que no utilizan total o parcialmente los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.

Regiones

La región con menos derechos afectos al pago de patente sigue siendo Tarapacá con 22 derechos asociados a 671,4 litros por segundo por los cuales el cobro es de $466.517.008. Mientras que la región con más derechos afectos al pago de patente es la Región de La Araucanía, con 1.086 derechos por $52.413.537.290 concentrando también la mayor cantidad de caudal afecto a patente equivalente a 3.950.800,73 litros por segundo.

Por otra parte, es la Región de Aysén, con 223 derechos por 1.535.657,96 litros por segundo, el territorio con mayor valor de patente a pagar, por un total de $128.501.988.296.

La obligación de incorporar un derecho de aprovechamiento de aguas en la resolución que fija este listado, recae en la Dirección General de Aguas, y ante cualquier cambio o actualización de la situación constatada, es el propio titular del derecho quien debe presentar un recurso de reconsideración, cuyo plazo vence el 26 de febrero, y que puede ser presentado en forma presencial en las oficinas de la DGA o con clave única en la Oficina de Partes Virtual.

Recaudación de fondos

El pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el fisco, los que posteriormente son repartidos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada gobierno regional (65%); los municipios, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas (10%), y los fondos fiscales generales (25%).

Lo recaudado por la Tesorería General de la República por concepto de patente por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas, para el proceso de cobro 2025, correspondió a un total efectivo de $27.600 millones, aproximadamente.

El pago debe hacerse ante la Tesorería General de la República hasta el 31 de marzo y en caso de no pagar la patente, se iniciará un proceso de cobranza judicial que podría derivar en el remate del derecho de aprovechamiento de aguas, precisó el MOP.