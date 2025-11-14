OFERTA ELECCIONES $990
    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount anuncia acuerdo para venta a Vytal Group

    El comprador es un holding controlado por Tomás Yankelevich, quien junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann liderarán el proyecto.

    Por 
    Patricia San Juan
    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount anuncia acuerdo para venta a Vytal Group

    Paramount Skydance, la matriz de Chilevisión, anunció este viernes que llegó a un acuerdo para vender a Vytal Group LTD, las acciones de las sociedades que, en Chile, controlan el canal de televisión abierta.

    El comprador es un holding controlado por Tomás Yankelevich, quien junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann liderarán el proyecto, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias, dijo la compañía.

    Kevin MacLellan, presidente de Paramount International señaló que “Chilevisión es uno de los canales más vistos hoy en Chile, como también el más valorado por las audiencias, y confiamos en que seguirá desarrollándose bajo su nueva dirección. Paramount agradece sinceramente a los excepcionales trabajadores en Chile, cuya dedicación y talento han sido fundamentales para el éxito del canal durante estos años”.

    En tanto, desde Vytal Group LTD indicaron que:“es un logro significativo haber concluido con éxito este proceso, desarrollado en un entorno altamente competitivo. Agradecemos a todas las empresas y personas que participaron con compromiso y profesionalismo en cada una de las etapas. Para nuestro grupo de inversionistas, es especialmente significativo poder comenzar a trabajar junto al talento y los colaboradores de Chilevisión para contribuir en conjunto, al desarrollo de una industria que apreciamos por su dinamismo, creatividad y relevancia cultural”.

    Paramount precisó que se espera que la transacción se concrete tras la revisión y la aprobación de las autoridades regulatorias competentes en Chile y aclaró que. hasta entonces, Chilevisión continuará operando bajo su administración actual.

    Resultados trimestrales

    El lunes Paramount Skydance reportó sus resultados al tercer trimestre y también sus planes a futuro. El gigante de los medios anunció planes para recortar costos y una inversión de US$1.500 millones.

    Anuncios que se dan en el contexto de la fusión entre Skydance Media y Paramount Global que se anunció en julio del año pasado y terminó de concretarse en agosto de este año.

    La empresa reportó ingresos por US$6.700 millones en el tercer trimestre, menores a los US$6.970 millones que esperaban los analistas, según un sodeo de Reuters.

    Paramount, que en su catálogo tiene Comedy Central, Nickelodeon y MTV, entusiasmó al mercado con su plan de inversión de US$ .500 millones en sus divisiones de transmisión y estudio, donde se destacó la renovación de la alianza con los creadores de “South Park” y grandes producciones ligadas al actor Timothée Chalamet y al videojuego Call of Duty.

    Además, anunció que de su operación saldrían 1.500 trabajadores, considerando sus negocios en Argentina vía Telefé y en Chile con su filial Chilevisión. Sin embargo, la compañía aclaró que la reducción de puestos de trabajadores de la firma no sería vía despidos, sino que se se buscaba conseguir con la venta de las operaciones nacionales y en el país vecino.

