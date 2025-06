Parisi coincide con el gobierno sobre el punto de inflexión en expectativas económicas, pero con un matiz: “Es porque Boric se va”

El candidato presidencial Franco Parisi abordó la coyuntura económica, particularmente el debate en torno al “punto de inflexión” en la actividad que surgió a partir del diagnóstico del ministro de Hacienda, Mario Marcel, refrendado luego por el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.

El economista efectivamente coincidió con esta visión de que existe una mejora en las cifras y en las expectativas, pero no se lo atribuye a la gestión del gobierno. Al contrario.

“Es verdad, porque afortunadamente el gobierno se va . Esa es la razón. Es un cambio de expectativas. Si usted analiza el precio del cobre se ha mantenido sobre los US$ 4, bajo los US$ 5 las tasas de interés internacionales se han mantenido sobre el 4%, bajo el 5%. Por lo tanto, no ha cambiado gran parte del panorama”, dijo el candidato en conversación con Tele13 Radio.

Franco Parisi dice que las expectativas mejoran porque el gobierno de Boric va de salida DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En su análisis, Parisi reconoció que existe una mayor incertidumbre mundial a raíz de la situación en Medio Oriente pero que el mercado, de acuerdo a lo que marca el indicador Vix (conocido como el “ índice del miedo ”), interpreta que Irán “está perdiendo por mucho” con Israel, sugiriendo que podría ser un conflicto que no escalaría mucho más.

Sobre el tema arancelario, Parisi afirmó que no iba a golpear tanto como se esperaba inicialmente, aunque sí cree que habrá recesión en Estados Unidos y una caída en el PIB mundial.

“ Pero en Chile lo que está ocurriendo es que las expectativas están mejorando porque Boric se va ”, reafirmó.

En esa línea, advirtió “retrasos” en la industria de la construcción y también en el empleo femenino.

“Pero lo que está aumentando son las expectativas del sector exportador muy fuerte. Por razones coyunturales, en particular el precio del cobre se ha mantenido alto”, sostuvo.