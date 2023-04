¿Pasó el boom?: precio del litio sufre fuerte caída tras alcanzar récord en 2022

“El precio del litio registró nuevos descensos, explicados en parte importante por la menor demanda de vehículos eléctricos en China y las mejores perspectivas de oferta”. Con estas dos líneas, el Banco Central aludió a la reciente evolución que ha tenido el valor del mineral no metálico en los mercados internacionales, en su último Informe de Política Monetaria (Ipom). Pese a ser parte de su habitual análisis sobre los cambios recientes en el mercado de las materias primas, la constatación del instituto emisor vino a reavivar los temores de que Chile no alcance a sacar provecho del boom por la demanda del producto clave para la transición energética y en su cotización. Todo, mientras el anuncio de una nueva política nacional en la materia, se mantiene en compás de espera.

Uno de los actores que hizo públicamente dicha advertencia fue Manuel Bengolea, socio & CEO de Octogone. En su cuenta de Twitter, el asesor de inversiones colgó el siguiente mensaje: “La demora del Gobierno en el tema del litio le cuesta plata a Chile. Cómo se aprecia en el gráfico los precios de litio siguen cayendo, y para cuando termine la discusión es probable que la caída sea aún peor”.

El tuit agregaba una imagen que ilustra el verdadero desplome que ha tenido la cotización del litio en los mercados internacionales. Si a fines de 2022 la tonelada métrica se llegó a comercializar en torno a US$88 mil en el exterior, por estos días el valor está en torno a US$40 mil, lo que representa una caída superior al 50%. Una caída superior al 50%.

Consultado sobre sus previsiones, Bengolea admite que es “bastante difícil, por no decir imposible” hacer pronósticos en el mercado de las materias primas. Aún así, estima que el precio debería rondar los US$30 mil, en promedio, en los próximos cuatro años.

“El punto que quise destacar era otro, porque cuando uno se pone a discutir de reformas, de cómo lo vamos a hacer, tú dejas pasar estas oportunidades, y aquí lo que dejaste pasar es que tuviste el precio por sobre US$40 mil la tonelada durante casi dos años, y eso se va a ir”, ahondó Bengolea.

En su visión, la esperable expansión en la oferta de litio a nivel global requiere que Chile comunique pronto sus planes, ya que el anuncio aumentará la presión bajista sobre el producto, por efecto de demanda y oferta aparente.

“Cuando Chile sale a anunciar un cambio de política, que creo que es positivo, los inversionistas alrededor del mundo le creen. Eso aumenta la oferta aparente, por razones obvias: a Chile le creen”, agregó.

Y aunque reconoce que los aumentos de producción debieron gatillarse en gobiernos anteriores, lamenta que no se haya capturado más rentas durante el boom. “Aquí me pongo los pantalones del Fisco, no del gobierno. Si quiero recolectar la mayor cantidad de rentas posible, lo que hago es salir a vender derechos de explotación, que lo hizo Bachelet y Piñera. Mientras antes lo hagan, mejor”, sostuvo.

Precio seguirá alto, pero no tanto

El análisis de Bengolea coincide, al menos en parte, con uno de los principales expertos en litio de Chile: Daniel Jiménez, socio de iLiMarkets y exvicepresidente comercial de SQM.

El consultor, si bien admite una menor demanda en China, ve una caída más bien transitoria en la cotización del litio.

“Es verdad, los precios del litio empezaron a bajar a partir de noviembre, y se debe a factores de mayor oferta proveniente de China, de recursos de muy alto costo, pero que ellos son muy ágiles y rápidos en ponerlos a producir”, comenta.

Jiménez ve una estacionalidad en la demanda del mineral, ya que la mayor parte de las ventas de automóviles eléctricos en el mundo se ha ido ajustando, en función de los subsidios, los que han experimentado una baja. Eso, explica, incrementa las compras antes de finales de año. “Esto se ha producido todos los años, el cuarto trimestre es en general más fuerte que el primer trimestre del año siguiente”, afirma, pero estima que las ventas de vehículos eléctricos “este año van a seguir creciendo a nivel mundial y van a crecer en valores bien importantes”.

El experto agrega al análisis que los precios récord vistos en 2022 generaron una reacción “fuerte por el lado de la oferta”, que llevó a que “cualquiera que pudiera sacar litio, produjo y en China lo refinan y lo concentran”.

Por eso mismo, señala que “pensar que estos precios altos van a persistir es ser muy optimista”, aunque agrega que “no hay que olvidar de dónde venimos: el litio se vendía en US$5 mil la tonelada y subió a US$80 mil”.

Sobre las proyecciones, dice que afirmar que llegará a US$30 mil o volverá a US$50 “es algo que no sabemos, es muy impredecible”. Pero sí apunta que estructuralmente “la demanda de litio va a seguir creciendo los próximos años”, y que “va a ser bien difícil que la velocidad de desarrollo de los proyectos alcance al crecimiento de la demanda”.

En esa línea, remarca que para los próximos cuatro años se mantendrá “un ambiente de precios de litio anormalmente altos”, nivel que sitúa en los US$30 mil por tonelada. Con todo, Jimenez admite que ya pasó el periodo del boom para la nueva orientación de política del litio.

“Yo creo que sí (pasó el boom), pero es un tema puntual, porque lo que haga la política nacional definitivamente no va a afectar la producción de los próximos seis o siete años. Hasta 2030 será difícil que incida en algo, porque esto es algo que debimos haber resuelto hace 10 o 15 años, no en medio del boom. Este boom ya lo perdimos”, reflexiona Jiménez.

Con todo, el experto prevé que el precio del litio rebotará durante este año. “Los precios spot en China están en US$30 mil; fuera de China cerca de US$60 mil. Estimamos que los precios rebotarán a niveles de US$40-50 mil”, aseguró.