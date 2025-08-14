Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) nuevamente está con equipo completo. Este jueves se confirmó que Joaquín Vial se integró oficialmente como consejero, cargo que ejercerá hasta el 25 de julio de 2027, luego de que el Presidente Gabriel Boric firmara su decreto de nombramiento, el cual fue ingresado esta jornada a la Contraloría General de la República.

Antes de este trámite, fue ratificado por el Senado el 2 de julio, tras haber sido nominado al cargo por el Ejecutivo.

Vial llega en reemplazo de Jeannette von Wolfersdorff, quien dejó el organismo en junio pasado “por motivos personales”. Su primera sesión de consejo será el próximo martes 19 de agosto.

22/07/2025 - JOAQUIN VIAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La designación de Vial estuvo marcada por cuestionamientos de parlamentarios del oficialismo, quienes estimaban que su llegada al CFA era incompatible con su cargo simultáneo como director de la compañía de seguros Metlife.

El nuevo integrante del organismo es economista de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania. En su trayectoria se ha desempeñado tanto en los sectores público y privado, como en la academia. Entre 1997 y 2000, fue director de Presupuestos en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y entre 2012 y 2022, se desempeñó como consejero del Banco Central, siendo su vicepresidente desde 2018.

Paula Benavides a la presidencial del CFA

En paralelo a esta información se confirmó que Paula Benavides será la presidente del organismo por un periodo de tres años, siendo la primera mujer en ocupar este cargo desde que es una entidad autónoma. De esta manera, Benavides reemplaza en el cargo a Jorge Rodríguez Cabello, quien finalizó su periodo en mayo pasado.

De esta forma, el próximo martes 19 de agosto Benavides sostendrá su primera sesión de Consejo como presidenta del CFA, el que además estará con equipo completo, el cual está integrado por Sebastián Izquierdo como vicepresidente y los consejeros Hermann González y Marcela Guzmán, además de Vial.

28 Marzo 2025 Entrevista a Paula Benavides, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

La economista es ingeniera comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía Aplicada de la misma casa de estudios. Ingresó como consejera del CFA, por primera vez, en mayo de 2019 -cuando se creó la institución- hasta mayo de 2023, fecha en que finalizó su periodo luego de cuatro años en el organismo.

Luego, el 17 de junio de 2025 fue nuevamente ratificada por el Senado como consejera por un periodo de cinco años, y el 11 de julio participó en su primera sesión como consejera, después de que su decreto de nombramiento en el cargo fuera firmado por el presidente de la República, Gabriel Boric, e ingresado este miércoles a la Contraloría General de la República.