SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

De esta forma, el próximo martes 19 de agosto el CFA tendrá su reunión con equipo completo, el que está integrado además por el vicepresidente Sebastián Izquierdo y los consejeros Hermann González y Marcela Guzmán.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
28 Marzo 2025 Entrevista a Paula Benavides, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) nuevamente está con equipo completo. Este jueves se confirmó que Joaquín Vial se integró oficialmente como consejero, cargo que ejercerá hasta el 25 de julio de 2027, luego de que el Presidente Gabriel Boric firmara su decreto de nombramiento, el cual fue ingresado esta jornada a la Contraloría General de la República.

Antes de este trámite, fue ratificado por el Senado el 2 de julio, tras haber sido nominado al cargo por el Ejecutivo.

Vial llega en reemplazo de Jeannette von Wolfersdorff, quien dejó el organismo en junio pasado “por motivos personales”. Su primera sesión de consejo será el próximo martes 19 de agosto.

22/07/2025 - JOAQUIN VIAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La designación de Vial estuvo marcada por cuestionamientos de parlamentarios del oficialismo, quienes estimaban que su llegada al CFA era incompatible con su cargo simultáneo como director de la compañía de seguros Metlife.

El nuevo integrante del organismo es economista de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania. En su trayectoria se ha desempeñado tanto en los sectores público y privado, como en la academia. Entre 1997 y 2000, fue director de Presupuestos en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y entre 2012 y 2022, se desempeñó como consejero del Banco Central, siendo su vicepresidente desde 2018.

Paula Benavides a la presidencial del CFA

En paralelo a esta información se confirmó que Paula Benavides será la presidente del organismo por un periodo de tres años, siendo la primera mujer en ocupar este cargo desde que es una entidad autónoma. De esta manera, Benavides reemplaza en el cargo a Jorge Rodríguez Cabello, quien finalizó su periodo en mayo pasado.

De esta forma, el próximo martes 19 de agosto Benavides sostendrá su primera sesión de Consejo como presidenta del CFA, el que además estará con equipo completo, el cual está integrado por Sebastián Izquierdo como vicepresidente y los consejeros Hermann González y Marcela Guzmán, además de Vial.

28 Marzo 2025 Entrevista a Paula Benavides, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

La economista es ingeniera comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía Aplicada de la misma casa de estudios. Ingresó como consejera del CFA, por primera vez, en mayo de 2019 -cuando se creó la institución- hasta mayo de 2023, fecha en que finalizó su periodo luego de cuatro años en el organismo.

Luego, el 17 de junio de 2025 fue nuevamente ratificada por el Senado como consejera por un periodo de cinco años, y el 11 de julio participó en su primera sesión como consejera, después de que su decreto de nombramiento en el cargo fuera firmado por el presidente de la República, Gabriel Boric, e ingresado este miércoles a la Contraloría General de la República.

Lee también:

Más sobre:CFAJoaquín VialConsejo Fiscal Autónomo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y CMF acuerda liquidar vehículos rescatables

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

Alrededor de 20 mujeres fueron rescatadas de una red transnacional de trata de personas que opera en Antofagasta

Corte confirma absolución de carabinero imputado de apremios ilegítimos por lesión ocular de camarógrafo en protesta

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén
Chile

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior
Negocios

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Arsenal por la Premier League

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México
Mundo

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

Trump sostiene que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi