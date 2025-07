Corbo defiende la presencia de Hermann González y Joaquín Vial en el CFA: “Son ataques porque son el malo de la política”

El expresidente del Banco Central, economista y director de CCU, Vittorio Corbo, rechazó los cuestionamientos que hoy existen sobre Hermann González y Joaquín Vial por su permanencia en el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Parlamentarios oficialistas estiman que el cargo de González como director de AFP Cuprum y Vial como parte de la plana alta de Metlife hacen incompatibles sus roles en el CFA. Sin embargo, ambos y sus defensores, entre ellos Corbo, aluden que en la ley no existe una limitación y que solo afecta a “presidentes o ejecutivos principales”. Ahora, se está a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República para zanjar su futuro.

“Yo creo que estos son ataques porque son el malo de la polític a, son los que tratan de poner las luces amarillas cuando hay preocupaciones”, dijo Corbo en entrevista con radio Infinita.

Corbo estimó que los cuestionamientos a González y Vial son un ataque al CFA. “Es un error atacar a la institucionalidad. O sea, yo no ataco al médico cuando me trae malas noticias, trato de cumplir lo que me dice porque yo no soy médico”, comentó.

Ante esto, el economista apuntó a la necesidad de que la situación fiscal de Chile esté en un mejor pie. Esto en el contexto de las turbulencias económicas que proyecta Corbo sobre las medidas arancelarias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Espero que el ministro de Hacienda haga todo lo que se puede hacer para tratar de irnos moviendo a un balance estructural más balanceado (...) En la macro ordenada hay dos instituciones que son claves: el Banco Central y el Consejo Fiscal”, comentó.

Sobre el estado de las finanzas públicas, Corbo resumió en que “la sesión fiscal en Chile requiere atención, pero no requiere urgencia. No es una cosa que haya que entrar a podar mañana. Esto no es el desorden que encontró (Javier) Milei al asumir en Argentina”.