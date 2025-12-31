Paula Urenda dejará la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción luego de siete años en el cargo
Urenda fue la primera mujer en ser la gerente general del gremio de la construcción y saldrá del cargo el próximo 13 de marzo de 2026.
En abril de 2019, Paula Urenda asumió como la primera mujer en ser la gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y luego de casi siete años dejará el cargo. El gremio de la construcción anunció que su salida se hará efectiva a partir del 13 de marzo del 2026.
“Durante su gestión, le correspondió liderar desde la administración una etapa marcada por importantes desafíos para el sector y el país, en la que la CChC”, dijo el gremio de la construcción.
Entre los principales hitos de su gestión, la CChC apuntó a iniciativas como el “Sentémonos a conversar”, el "Compromiso sanitario", que permitió la operación de la industria durante la pandemia; el desarrollo del "Compromiso y sello PRO", que hoy reúne a cientos de empresas del rubro; y la creación de la Fundación CChC, orientada a fortalecer el rol social del gremio.
“Como Cámara Chilena de la Construcción expresamos un profundo y sincero agradecimiento por la dedicación, liderazgo, compromiso y alto profesionalismo que demostró durante su gestión, período en el cual trabajó junto a cuatro mesas directivas nacionales y lideró a la totalidad de los colaboradores que conforman la CChC”, añadió el gremio.
Previo a su llegada, Urenda se desempeñó como gerenta general del Grupo Diario Financiero, manteniendo una trayectoria profesional ligada por más de 15 años a este grupo.
Sobre el reemplazo de Urenda o el proceso para ocupar la próxima vacante, el gremio de la construcción no se refirió en el anuncio de la salida de Urenda a la gerencia general.
