Permiso de circulación: conoce los requisitos para renovar la patente

El Permiso de Circulación es un impuesto que deben pagar los dueños de todo tipo de vehículos motorizados, el cual permite transitar por las calles del país de manera legal. Para su renovación se exige una serie de requisitos, como la compra del Seguro Obligatorio para Accidentes Personales (SOAP), tener la Revisión Técnica al día y no mantener multas impagas.

El trámite se debe realizar directamente en alguna de las 345 municipalidades del país. La gran mayoría de ellas ha habilitado canales de atención a través de Internet para hacer el proceso en simples pasos.

El SOAP también se puede comprar en línea, con un precio que puede ir entre $5.000 y $8.000, dependiendo de la compañía de seguros. Esta póliza se paga una sola vez al año, y ofrece cobertura para gastos de salud en caso de sufrir lesiones en un siniestro, como también en caso de invalidez o muerte. No cubre daños materiales a los vehículos involucrados, ni contempla Responsabilidad Civil.

Según el balance 2021 de Carabineros de Chile, hubo 79.520 incidentes viales a lo largo del país, en los cuales resultaron más de 51 mil personas lesionadas de diversa consideración. Por esta razón, el SOAP no es sólo una exigencia legal, sino que además las cifras refuerzan la necesidad de tener esta póliza siempre vigente.

Las personas que requieran un seguro que ofrezca otro tipo de cobertura, como daños al vehículo o a Terceros, se recomienda que coticen un Seguro Automotriz. Ese tipo de producto suele tener costo mensual -denominado Prima- y deducibles que van desde 0 UF a 15 UF, dependiendo de la aseguradora. Además, es común que ofrezcan asistencias como remolque en grúa, reparación in situ y vehículo de reemplazo durante la reparación en el taller.

Revisión Técnica al día

En conjunto con el SOAP, tener la Revisión Técnica el día es otro de los requisitos para contar con el Permiso de Circulación. Considerando la alta afluencia de automovilistas que mantienen pendiente este trámite, se recomienda reservar hora en línea para llevar el vehículo a una de las plantas autorizadas. Su costo va entre $10.000 y $18.000, en el caso de los automóviles, jeep y station wagon.

Antes de llevar tu auto a la Revisión Técnica, se recomienda realizar una inspección visual rápida a las condiciones del vehículo:

● Revisar el estado de los vidrios y parabrisas.

● Chequear el estado en que se encuentran todos los cinturones de seguridad, incluyendo los traseros.

● Revisar el estado de las luces y focos.

● Verificar el estado de los neumáticos y llantas.

● Las puertas del vehículo deben abrir y cerrar correctamente.

● Las placas patentes deben estar instaladas y en buen estado.

● Finalmente, verificar que la documentación del vehículo esté completa, incluyendo el certificado de Revisión Técnica anterior y análisis de gases.

Actualmente el certificado de Revisión Técnica se está emitiendo de forma digital. Una vez aprobado el trámite, se envía una copia certificada por E-mail al propietario del vehículo. Esto permite evitar el gasto en duplicados en caso de extravío y facilita, el control de la autenticidad del documento.

No debes mantener multas impagas

Otro requisito es que el vehículo no aparezca en el Registro de multas de tránsito no pagadas, de acuerdo a su patente. El 30 de noviembre de cada año el Registro Civil e Identificación recibe el listado de vehículos que mantienen partes que no han sido pagados en las municipalidades a lo largo de todo el país.

Se trata de infracciones empadronadas, donde no existió contacto entre la persona que cursa la infracción (Carabineros, un funcionario municipal o una cámara) y el infractor, y por lo tanto, se aplican sobre el vehículo.

Si al momento de la renovación del Permiso de Circulación tienes una multa pendiente de pago, podrás pagarla en cualquier municipio. Sin embargo, cada comuna determina las formas y canales de pago, por lo que se aconseja realizar el trámite en una que permita regularizar la situación en línea. Adicionalmente, existe un cobro asociado a la eliminación del vehículo del registro.

Finalmente, se encuentra el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Podrás comprar el SOAP de forma 100% digital desde tu computador o smartphone. En HDI Seguros podrás hacer el trámite en tres sencillos pasos.

“Debes ingresar los datos del vehículo y propietarios. Al agregar la patente automáticamente se completan esos datos, por lo que las personas tienen que corroborar que estén correctos. Muy importante en este paso el E-mail ingresado, ya que ahí enviaremos la póliza”, explica Camila González, jefa de Marketing Digital de HDI Seguros.

La Compañía ofrece diversas modalidades de pago a través de Webpay, como tarjetas de crédito, débito y prepago. Una vez realizada la transacción, el usuario recibe inmediatamente la póliza.

El SOAP tiene cobertura en caso de muerte (300 UF), incapacidad permanente total (300 UF), incapacidad permanente parcial (hasta 200 UF), y gastos médicos y hospitalarios (hasta 300 UF).