SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Personas en quiebra anotan récord histórico y renegociaciones se disparan en 2025

    Según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, el año pasado se pusieron en marcha 6.223 liquidaciones de personas. Abogados y expertos en insolvencia dicen que este fenómeno se debe al declive económico del país.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Década

    Las cifras del Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de 2025 muestran un drástico incremento tanto en las renegociaciones como en las quiebras personales.

    Entre enero y diciembre de 2025 se registraron 4.185 solicitudes admisibles para iniciar el procedimiento de renegociación de personas deudoras, mientras que se pusieron en marcha 6.223 liquidaciones de personas, lo que constituye un récord histórico desde la implementación de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, en octubre de 2014, durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

    Según los mismos datos, en 2024 el número de personas bajo reorganización concursal ascendió a 1.956, mientras que las personas en proceso de liquidación llegaron a 4.708. Así, las cifras de 2025 representan un aumento del 114% en las renegociaciones y un 32% en las liquidaciones, respecto al año anterior.

    Por otro lado, entre enero y diciembre de 2025 se registró el inicio de 682 procedimientos de liquidación de empresas y 42 reorganizaciones, anotando un alza de 4% y una caída del 39%, si se compara con igual periodo de 2024, respectivamente.

    En total durante el año 2025 se registró el inicio de 11.132 procedimientos concursales.

    La Superintendenta (S) de Insolvencia y Reemprendimiento, Johana Álvarez, explicó que, “el aumento en el número de personas que se acogieron a un procedimiento de liquidación durante 2025 se explica, principalmente, por los cambios normativos que simplificaron de manera significativa el acceso a esta alternativa. Hoy se trata de un procedimiento menos burocrático, más ágil y con menores costos y tiempo de tramitación, lo que lo hace más accesible para personas que enfrentan niveles de insolvencia de carácter irreversible o que no cumplen los requisitos para optar a una renegociación y, por tanto, no cuentan con otra vía legal para enfrentar el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que la solución concursal de la liquidación se hace inevitable”.

    “Con todo, es importante precisar que, si bien la liquidación registra un alto volumen, el mayor dinamismo en términos de crecimiento continúa concentrándose en la renegociación de deudas, cuyas solicitudes aumentaron 146%, consolidándose como la principal herramienta preventiva para renegociar sus obligaciones antes de llegar a una liquidación”, concluyó.

    Superintendenta (S) de Insolvencia y Reemprendimiento, Johana Álvarez.

    Expertos

    La liquidadora Loreto Ried sostuvo que la situación económica del país ha permanecido prácticamente estancada durante los últimos cuatro años, lo que se ha reflejado en un bajo número de liquidaciones de empresas en general.

    En cuanto a las personas, señaló que muchas decisiones gubernamentales —como la implementación de las 40 horas, los retiros de fondos, el aumento del sueldo mínimo y las trabas asociadas a la permisología— han rigidizado el mercado laboral y frenado el desarrollo del país. Esto, a su juicio, dificulta que las personas puedan cambiar de empleo o encontrar una nueva fuente laboral, mientras las deudas continúan acumulándose. Frente a ese escenario, la liquidación se ha convertido en una de las soluciones más recurrentes.

    “Da la impresión de que la mayoría de las decisiones adoptadas responden a un país detenido. No se tomó ninguna decisión relevante en materia empresarial o de desarrollo. Hoy, por ejemplo, para rematar una propiedad debo realizar hasta cuatro remates, cuando antes bastaba con uno”, concluyó.

    Valeria Cañas, también liquidadora explicó que “el alza se debe al resultado de una combinación de diversos factores. En cuanto al aumento en las liquidaciones de personas, esto no es más que un reflejo del endeudamiento acumulado, especialmente durante y después de la pandemia, el alza sostenida del costo de vida, el encarecimiento del crédito, tasas de interés elevadas y el aumento del desempleo, lo que ha repercutido en la imposibilidad absoluta de hacer frente a sus obligaciones.

    Por su parte, “el alza en las renegociaciones se debe a que las condiciones económicas antes anotadas han repercutido en personas con patrimonios más robustos, que aún pueden y quieren hacer frente a sus obligaciones, pero que para ello necesitan una modificación de las condiciones primitivas en que pactaron sus créditos, siendo la renegociación ante la Superintendencia una excelente herramienta para lograr este objetivo”.

    Empresas

    De acuerdo a información entregada por la Superintendencia, los sectores más afectados durante 2025 por quiebras y reorganizaciones fueron: Comercio con 189 liquidaciones y 9 reorganizaciones; Construcción con 122 liquidaciones y 6 reorganizaciones e Industrias Manufactureras con 144 liquidaciones y 7 reorganizaciones.

    Ante estos datos, Ricardo Reveco, socio de Carey, sostuvo que “tanto los sectores del comercio y construcción se vieron más afectados en liquidaciones y reorganizaciones de empresas durante 2025. Ambos sectores han estado deprimidos en nuestra economía y no han podido retomar sus niveles anteriores”.

    “El consumo sigue deprimido en el caso del retail, y en el caso de la construcción esa demanda se ha visto afectada por la falta de nuevos proyectos por parte de quienes construyen (por diversas razones, tales como permisología excesiva, dificultad de obtener financiamiento, alza de insumos de la construcción y de la mano de obra, imposibilidad de obtener boletas de garantías, etc.) como de créditos hipotecarios que sean atractivos a los compradores, que sería la demanda en este mercado específico”, dijo.

    También señaló que “ha sido muy difícil vender proyectos completos que aún están en espera en las inmobiliarias. Por eso, algunas empresas tradicionales del retail, como Corona, tuvieron que ir a liquidación, y lo mismo pasó con constructoras importantes”, concluyó Reveco.

    Más sobre:NegociosQuiebrasDeudasReorganizaciónInsolvenciaSuperintendencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Lo más leído

    1.
    El chaqueteo chileno

    El chaqueteo chileno

    2.
    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    3.
    Ricardo Hausmann, economista venezolano de Harvard: “Sin democracia no habrá recuperación económica en Venezuela”

    Ricardo Hausmann, economista venezolano de Harvard: “Sin democracia no habrá recuperación económica en Venezuela”

    4.
    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    5.
    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin
    Chile

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”
    Negocios

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile
    Tendencias

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Mala noticia para Manuel Pellegrini: el Betis pierde a su goleador por aproximadamente un mes
    El Deportivo

    Mala noticia para Manuel Pellegrini: el Betis pierde a su goleador por aproximadamente un mes

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump
    Mundo

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil