Personas en quiebra anotan récord histórico y renegociaciones se disparan en 2025

Las cifras del Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de 2025 muestran un drástico incremento tanto en las renegociaciones como en las quiebras personales.

Entre enero y diciembre de 2025 se registraron 4.185 solicitudes admisibles para iniciar el procedimiento de renegociación de personas deudoras, mientras que se pusieron en marcha 6.223 liquidaciones de personas, lo que constituye un récord histórico desde la implementación de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, en octubre de 2014, durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según los mismos datos, en 2024 el número de personas bajo reorganización concursal ascendió a 1.956, mientras que las personas en proceso de liquidación llegaron a 4.708. Así, las cifras de 2025 representan un aumento del 114% en las renegociaciones y un 32% en las liquidaciones, respecto al año anterior.

Por otro lado, entre enero y diciembre de 2025 se registró el inicio de 682 procedimientos de liquidación de empresas y 42 reorganizaciones, anotando un alza de 4% y una caída del 39%, si se compara con igual periodo de 2024, respectivamente.

En total durante el año 2025 se registró el inicio de 11.132 procedimientos concursales.

La Superintendenta (S) de Insolvencia y Reemprendimiento, Johana Álvarez, explicó que, “el aumento en el número de personas que se acogieron a un procedimiento de liquidación durante 2025 se explica, principalmente, por los cambios normativos que simplificaron de manera significativa el acceso a esta alternativa. Hoy se trata de un procedimiento menos burocrático, más ágil y con menores costos y tiempo de tramitación, lo que lo hace más accesible para personas que enfrentan niveles de insolvencia de carácter irreversible o que no cumplen los requisitos para optar a una renegociación y, por tanto, no cuentan con otra vía legal para enfrentar el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que la solución concursal de la liquidación se hace inevitable”.

“Con todo, es importante precisar que, si bien la liquidación registra un alto volumen, el mayor dinamismo en términos de crecimiento continúa concentrándose en la renegociación de deudas, cuyas solicitudes aumentaron 146%, consolidándose como la principal herramienta preventiva para renegociar sus obligaciones antes de llegar a una liquidación”, concluyó.

Superintendenta (S) de Insolvencia y Reemprendimiento, Johana Álvarez.

Expertos

La liquidadora Loreto Ried sostuvo que la situación económica del país ha permanecido prácticamente estancada durante los últimos cuatro años, lo que se ha reflejado en un bajo número de liquidaciones de empresas en general.

En cuanto a las personas, señaló que muchas decisiones gubernamentales —como la implementación de las 40 horas, los retiros de fondos, el aumento del sueldo mínimo y las trabas asociadas a la permisología— han rigidizado el mercado laboral y frenado el desarrollo del país. Esto, a su juicio, dificulta que las personas puedan cambiar de empleo o encontrar una nueva fuente laboral, mientras las deudas continúan acumulándose. Frente a ese escenario, la liquidación se ha convertido en una de las soluciones más recurrentes.

“Da la impresión de que la mayoría de las decisiones adoptadas responden a un país detenido. No se tomó ninguna decisión relevante en materia empresarial o de desarrollo. Hoy, por ejemplo, para rematar una propiedad debo realizar hasta cuatro remates, cuando antes bastaba con uno”, concluyó.

Valeria Cañas, también liquidadora explicó que “el alza se debe al resultado de una combinación de diversos factores. En cuanto al aumento en las liquidaciones de personas, esto no es más que un reflejo del endeudamiento acumulado, especialmente durante y después de la pandemia, el alza sostenida del costo de vida, el encarecimiento del crédito, tasas de interés elevadas y el aumento del desempleo, lo que ha repercutido en la imposibilidad absoluta de hacer frente a sus obligaciones.

Por su parte, “el alza en las renegociaciones se debe a que las condiciones económicas antes anotadas han repercutido en personas con patrimonios más robustos, que aún pueden y quieren hacer frente a sus obligaciones, pero que para ello necesitan una modificación de las condiciones primitivas en que pactaron sus créditos, siendo la renegociación ante la Superintendencia una excelente herramienta para lograr este objetivo”.

Empresas

De acuerdo a información entregada por la Superintendencia, los sectores más afectados durante 2025 por quiebras y reorganizaciones fueron: Comercio con 189 liquidaciones y 9 reorganizaciones; Construcción con 122 liquidaciones y 6 reorganizaciones e Industrias Manufactureras con 144 liquidaciones y 7 reorganizaciones.

Ante estos datos, Ricardo Reveco, socio de Carey, sostuvo que “tanto los sectores del comercio y construcción se vieron más afectados en liquidaciones y reorganizaciones de empresas durante 2025. Ambos sectores han estado deprimidos en nuestra economía y no han podido retomar sus niveles anteriores”.

“El consumo sigue deprimido en el caso del retail, y en el caso de la construcción esa demanda se ha visto afectada por la falta de nuevos proyectos por parte de quienes construyen (por diversas razones, tales como permisología excesiva, dificultad de obtener financiamiento, alza de insumos de la construcción y de la mano de obra, imposibilidad de obtener boletas de garantías, etc.) como de créditos hipotecarios que sean atractivos a los compradores, que sería la demanda en este mercado específico”, dijo.

También señaló que “ha sido muy difícil vender proyectos completos que aún están en espera en las inmobiliarias. Por eso, algunas empresas tradicionales del retail, como Corona, tuvieron que ir a liquidación, y lo mismo pasó con constructoras importantes”, concluyó Reveco.