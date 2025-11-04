PGU, impuestos, contribuciones y acuerdo Codelco-SQM: los temas económicos que marcaron el debate presidencial de ARCHI

Se realiza el debate presidencial convocado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, en la U. Católica.

Los candidatos presidenciales realizaron el penúltimo debate presidencial de cara a la primera vuelta de las elecciones de la próxima semana, donde parte de la conversación se concentró en los temas económicos.

En formato de preguntas directas a los candidatos y con escaza interacción entre los candidatos, en el bloque de temas de economía, los presidenciables abordaron materias como los impuestos, las contribuciones, el acuerdo del litio entre SQM y Codelco y modelos económicos a seguir, entre otros temas.

En materia de presupuesto, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, dijo que “me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda, y lo digo porque veo el drama de los chilenos y chilenas que no tienen hogar”.

“Si queremos revertir la baja tasa de natalidad en el país, esto no se va a solucionar con un bono de un millón de pesos, como algunos están ofreciendo, sino que se soluciona con condiciones estructurales”, añadió.

En su exposición también resaltó su promesa del ingreso vital de $750 mil.

la candidata de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por su lado, la candidata de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, abortó el tema del desarrollo de los proyectos de inversión.

“Sabemos cuáles son los reglamentos que vamos a derogar el 12 de marzo cuando sea presidenta, y tenemos redactados los nuevos reglamentos. En mi gobierno los permisos no van a ser un escollo”, dijo.

“Tenemos identificado, redactado, pero hay algunos, como la DGA, que necesita más gente”, agregó.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado por el tema de las contribuciones, donde apuntó a una rebaja de estas y que sería compensada la menor recaudación con otras medidas.

“Cuando usted mejora la seguridad, va a haber más inversión. Si usted le da facilitación regulatoria a los inversionistas, va a haber más inversiones. Y también (ayudará) una reforma tributaria y un ajuste fiscal”, dijo Kast.

“A todos los municipios les va a llegar más recursos de lo que ustedes imaginan”, agregó el candidato en relación con el uso de medidas adminsitrativas para facilitar el manejo de los recursos disponibles.

Johannes Kaiser DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Mientras que el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, fue consutlado por el futuro de la Pensión Garantiza Universal (PGU) en su eventual gobierno. “Para todos los actuales beneficiarios no cambia nada”, aseguró.

Sin embargo, el candidato alertó sobre la necesidad del financiamiento de la PGU en el largo plazo. “Para las nuevas generaciones hemos establecido que para obtener el 100% de la PGU, debe haber una inversión, una aporte del APV de 4 UF anual”, planteó y detalló que sería para personas que hoy están entre los 30 años.

Ante este contexto, Jara acusó a Kaiser de que si afectaría la PGU según lo que dice su programa de gobierno.

Otro de los temas que aborto Kaiser es disminiuri la “sobreregulación” en base a legislaciones nacionales y aspectos internacionales, donde estimó que el Tratado de Escazú afectaría el desarrollo de proyectos de inversión.

Franco Parisi. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por su parte, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, planteó medidas como la eliminación del IVA para los medicamentos e impulsar retiro de dinero de los fondos de pensiones “sin efectos inflacionarios”.

Parisi también apuntó a la neceisdad de ayudar a los profesionales con titulo universitario, donde se enfocó en el caso de los odontologos y que puedan ejercer en otro país. “Nosotros los vamos a ayudar a través del aparato diplomático. Nos interesa mucho ayudar al exceso de profesionales ilustrados que no están consiguiendo pega”, comentó.

Harold Mayne-Nicholls DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Mientras que el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls apuntó a crear condiciones para las futuras generaciones y en relación a la zona en donde viven.

Además, resaltó la medida de llegar a un sueldo mínimo de $700 mil, pero siempre que estén las condiciones. “En la medida que crezcamos al 4%”, resaltó.

Marco Enríquez-Ominami DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En tanto, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami criticó el acuerdo entre Codelco y SQM por la producción de litio en el Salar de Atacama. Por otro lado, también apuntó a la necesidad de una reforma tributria.

“Vamos a bajar del 27% al 25% al impuesto a la gran empresas y del 25% al 20% a la pyme” y añadió un impuesto de más de 0,5% a los super ricos (que tengan un patrimonio mayor a los US$ 5 millones).

Eduardo Artés JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Finalmente, el candidato independiente Eduardo Artés también criticó el acuerdo entre SQM y Codelco. Además, al ser consultado sobre el modelo a seguir, Artés apuntó a Vietnam.

“Vietnam tiene planes quinquenales e indiscutiblemente que la estructura, la parte estratégica de toda la economía, está bajo la dirección del Estado”, comentó.

De esta forma, apuntó a estatizar empresas como las mineras.