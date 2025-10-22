Piden quiebra de cadenas Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de la heladería

Una complicada situación financiera atraviesa Unifood Holdings. La compañía ligada al fondo Mesoamérica y que opera varias marcas del rubro gastronómico en Chile, enfrenta solicitudes de quiebra de sus cadenas.

Se trata de tres en particular: Pollo Stop, Pedro Juan y Diego, operada Cuatro Spa; y la cadena de heladerías Savory, que opera a través de Ice Cream Spa.

Las solicitudes de quiebra contra Ice Cream fueron presentadas por Inmobiliaria CR (una por deudas por $26.029.035 y otra por 41.815.568), Inmobiliaria centros comerciales ($77.310.114), Viña centro Spa ($12.094.688) y Scotiabank ($2.289.259.815).

Las solicitudes sobre Cuatro Spa fueron presentadas por Inmobiliaria CR ($71.450.749), DPS Comercial Limitada ($ 167.972.943), que también presentó una sobre Pollo Stop Spa ($101.876.564).

A través de una declaración, Unifood dijo que están al tanto de las acciones legales iniciadas contra estas sociedades, “cuyo objetivo es exigir el cumplimiento de compromisos y el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ)”.

El grupo Unifood, controlado por el fondo de inversión Mesoamérica, basado en Costa Rica y cuyo principal aportante es Ontario Teachers Pension Plan, admitió que la venta de Ice Cream SpA es hoy la alternativa que están “trabajando activamente” para finalizar el proceso de reorganización.

Local de Pedro, Juan y Diego. Foto: Portalcentro.cl.

Esta opción fue evaluada y analizada en profundidad, “y actualmente estamos entrando en una fase definitoria”.

Agregaron que “por motivos de confidencialidad y en respeto a los acuerdos establecidos, no estamos en posición de revelar las partes involucradas en esta etapa del proceso”.

La compañía señaló que “se encuentran analizando detenidamente las acciones legales presentadas, a fin de determinar el mejor camino a seguir. Reconocen que estas acciones —propias de procesos de reorganización judicial de esta naturaleza— reflejan inquietudes legítimas, las cuales serán atendidas con la máxima seriedad”. Asimismo, subrayaron que la estrategia de la empresa sigue enfocada en avanzar y concluir el proceso de Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) en curso, cumpliendo con los compromisos asumidos para fortalecer la situación financiera y operativa del grupo.

Deudas

A través de una revisión a los juzgados civiles del Poder Judicial, Pulso constató que distintas sociedades han presentado demandas de cobro ejecutivos de pagaré. Ejemplo de ello son los casos de Inmobiliaria CR que acusa a Ice Cream por el no pago de $26.029.035. Ella se suma: Scotiabank que detalló el no pago de $2.289 millones, Inmobiliaria CR con $41.815.568 y Viña Centro SpA con $12.094.688.

En paralelo, Inmobiliaria CR SpA y DPS Comercial Limitada también demandaron a Cuatro SpA (sociedad con la que Unifood opera la cadena Pedro Juan y Diego) y exigen el pago de $71.450.749 y $ 167.972.943, respectivamente.

DPS Chile Comercial Limitada solicitó la liquidación de Pollo Stop, debido al incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial. La sociedad demandante exige el pago de $101.876.564.