SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Plan de fiscalización 2026 del SII pone foco en comercio ilícito y crimen organizado

    El plan de este año se estructuran en torno a 3 estrategias: la Estrategia de Facilitación y Prevención; la Estrategia de Control y Fiscalización y la Estrategia contra el Fraude y el Delito tributario.   

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El Servicio de Impuesto Internos (SII) publicó su Plan de Cumplimiento Tributario 2026. Las temáticas incorporadas en el Plan de este año se fundamentan en los resultados del año 2025 y se estructuran en torno a 3 estrategias: la Estrategia de Facilitación y Prevención; la Estrategia de Control y Fiscalización y la Estrategia contra el Fraude y el Delito tributario.

    La directora (S) del SII, Carolina Saravia, explicó que “este Plan establece el marco orientador para promover el cumplimiento voluntario, prevenir el incumplimiento, disminuir la evasión y por tanto, asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la correcta y oportuna recaudación de los impuestos”.

    De acuerdo al SII, en este marco, en materia de facilitación y prevención, se abordan temáticas como la Formalización de Personas que realizan actividades comerciales, destacando las iniciativas para facilitar y promover el inicio de actividades a pequeños comerciantes, así como también el acompañamiento necesario para los vendedores de ferias libres, para que se inscriban en el Registro dispuesto para ellos.

    Para facilitar este proceso de formalización, el SII continuará avanzando en poner a disposición de los contribuyentes distintas ayudas focalizadas, para guiarlos en este proceso.

    En este ámbito también se informó que se buscará fortalecer la calidad, oportunidad y pertinencia en la atención a los contribuyentes, reforzando los protocolos de atención en oficinas, mejorando la calidad y disminuyendo los plazos de las respuestas e incorporando atención mediante videollamadas en los trámites más frecuentes como verificación de actividades y ratificatorias de las declaraciones de IVA y Renta.

    Otra medida asociada a la asistencia apunta a la implementación de una herramienta digital que facilite la comunicación y el reporte voluntario de construcciones o ampliaciones, con el fin de promover la participación de los contribuyentes en la actualización y conocimiento de los bienes raíces registrados en el catastro del SII.

    Desde enero de 2026 sube la retención de las boletas de honorarios al 15,25%. Foto referencial: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Estrategia de control y fiscalización

    En materia de control, el SII explicó que continuarán siendo focos relevantes aquellos sectores de mayor impacto en la recaudación fiscal, entre los que están los Grupos Empresariales o Multinacionales, así como los contribuyentes de Altos Patrimonios.

    En el caso de los contribuyentes de Altos Patrimonios, el SII seguirá utilizando diversas fuentes de información, por ejemplo, la proveniente del Common Reporting Standard (CRS), como insumo para la fiscalización de aquellos contribuyentes que presentan riesgo de subdeclaración de Impuesto Global Complementario y/o Impuestos a las Herencias y Donaciones, fortaleciendo así el control tributario y la fiscalización de incumplimientos.

    Otros focos de trabajo del SII apuntan a disminuir la brecha de cumplimiento asociado al Impuesto a la Renta, fortalecer las herramientas tecnológicas de apoyo a contribuyentes y a los equipos de fiscalización e intensificar el control del cumplimiento tributario en terreno incorporando nueva tecnología como cámaras en el Control de Angostura.

    Además, asegurar la calidad, integridad y trazabilidad de la información proveniente de los Documento Tributarios Electrónicos (DTE) creando el nuevo proceso de Operación Factura para asegurar recibir información de calidad que le permita, a través de análisis avanzados, determinar espacios de no emisión de documentos, así como también a quienes puedan estar no declarando o subdeclarando el IVA, para lo cual fortalecerá los equipos internos, creando un área especializada en el análisis y procesos de control de los documentos.

    23 Septiembre 2025 Fachada SII, Servicio de Impuestos Internos Foto: Andres Perez Andres Perez

    Fraude y el delito tributario

    En el combate contra el comercio ilícito, potenciando lo iniciado a finales de 2024, continuará el trabajo colaborativo mutisectorial para mejorar la detección de estos casos, con medidas como la implementación de un modelo de trazabilidad de operaciones comerciales en rubros con mayor informalidad, para controlar el origen y destino de las transacciones, por ejemplo, el acopio y venta de chatarras de cobre, entre otros.

    Por otro lado, el SII avanzará en seguir fortaleciendo el control en la emisión y uso de documentos tributarios para detectar a quienes emiten documentos tributarios falsos o crean empresas ficticias, a través de medidas como la implementación de indicadores de riesgo en la aplicación de inicio de actividades, verificación de actividades, o la emisión de documentos tributarios. El objetivo es detectar y controlar a los contribuyentes que sólo buscan crear empresas para defraudar el sistema tributario, distinguiendo oportunamente y entregando todas las facilidades al resto de contribuyentes que buscan realizar sus negocios, cumpliendo adecuadamente sus obligaciones tributarias.

    En materia de crimen organizado, la institución avanzará en la detección y análisis de actividades ilegales mediante el rastreo de información tributaria y transacciones anómalas; en la detección de sectores emergentes de la economía con comportamientos que puedan estar vinculados al crimen organizado; además de fortalecer las capacidades institucionales para promover acciones fiscales y jurídicas más efectivas y coordinadas con otros actores relevantes.

    Por último, en el proceso de sanción del delito tributario, el Servicio continuará fortaleciendo la capacidad operativa y generación temprana de posibles casos de ilícitos tributarios para la recopilación de antecedentes y la persecución penal oportuna y eficaz de estos delitos detectados, con especial énfasis en los casos de delitos tributarios asociados al crimen organizado.

    Más sobre:ImpuestosSIIServicio de Impuestos Internos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador

    Tamara Ramírez, diputada electa del PDG y acuerdo en la Cámara: “Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos que solicitamos”

    Tras dos semanas de crisis: el cara a cara oficialista entre el PS y el FA-PC

    Avioneta cae en parcela contigua a aeródromo de Curacaví: piloto resultó lesionado

    Gonzalo Rodríguez, director de Techo: “Las viviendas de emergencia deberían llegar en dos meses como máximo”

    Starmer se reúne con Xi Jinping en Beijing y busca lazos “más sofisticados” entre Reino Unido y China

    Lo más leído

    1.
    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    2.
    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador
    Chile

    Tras encuentro con Frei y bilateral con el presidente de Bolivia: Kast cierra gira en Panamá y parte a El Salvador

    Tamara Ramírez, diputada electa del PDG y acuerdo en la Cámara: “Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos que solicitamos”

    Tras dos semanas de crisis: el cara a cara oficialista entre el PS y el FA-PC

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012
    Negocios

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Plan de fiscalización 2026 del SII pone foco en comercio ilícito y crimen organizado

    Desempleo baja a 8% y creación de puestos de trabajo anota su mayor alza en 14 meses, pero sostenida por la informalidad

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano
    El Deportivo

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano

    Perú ya piensa en 2030 y oficializa al brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador

    En el top 8: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio van directo a los octavos de final de la Europa League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco lideran la presencia de Chile en los Premios Platino 2026

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Starmer se reúne con Xi Jinping en Beijing y busca lazos “más sofisticados” entre Reino Unido y China
    Mundo

    Starmer se reúne con Xi Jinping en Beijing y busca lazos “más sofisticados” entre Reino Unido y China

    Trump asegura que Putin dejará de bombardear Ucrania durante una semana

    Hombre intenta liberar a Luigi Mangione de prisión haciéndose pasar por un agente del FBI

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan