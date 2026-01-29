Plan de fiscalización 2026 del SII pone foco en comercio ilícito y crimen organizado

El Servicio de Impuesto Internos (SII) publicó su Plan de Cumplimiento Tributario 2026. Las temáticas incorporadas en el Plan de este año se fundamentan en los resultados del año 2025 y se estructuran en torno a 3 estrategias: la Estrategia de Facilitación y Prevención; la Estrategia de Control y Fiscalización y la Estrategia contra el Fraude y el Delito tributario.

La directora (S) del SII, Carolina Saravia, explicó que “este Plan establece el marco orientador para promover el cumplimiento voluntario, prevenir el incumplimiento, disminuir la evasión y por tanto, asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la correcta y oportuna recaudación de los impuestos”.

De acuerdo al SII, en este marco, en materia de facilitación y prevención, se abordan temáticas como la Formalización de Personas que realizan actividades comerciales, destacando las iniciativas para facilitar y promover el inicio de actividades a pequeños comerciantes, así como también el acompañamiento necesario para los vendedores de ferias libres, para que se inscriban en el Registro dispuesto para ellos.

Para facilitar este proceso de formalización, el SII continuará avanzando en poner a disposición de los contribuyentes distintas ayudas focalizadas, para guiarlos en este proceso.

En este ámbito también se informó que se buscará fortalecer la calidad, oportunidad y pertinencia en la atención a los contribuyentes, reforzando los protocolos de atención en oficinas, mejorando la calidad y disminuyendo los plazos de las respuestas e incorporando atención mediante videollamadas en los trámites más frecuentes como verificación de actividades y ratificatorias de las declaraciones de IVA y Renta.

Otra medida asociada a la asistencia apunta a la implementación de una herramienta digital que facilite la comunicación y el reporte voluntario de construcciones o ampliaciones, con el fin de promover la participación de los contribuyentes en la actualización y conocimiento de los bienes raíces registrados en el catastro del SII.

Desde enero de 2026 sube la retención de las boletas de honorarios al 15,25%.

Estrategia de control y fiscalización

En materia de control, el SII explicó que continuarán siendo focos relevantes aquellos sectores de mayor impacto en la recaudación fiscal, entre los que están los Grupos Empresariales o Multinacionales, así como los contribuyentes de Altos Patrimonios.

En el caso de los contribuyentes de Altos Patrimonios, el SII seguirá utilizando diversas fuentes de información, por ejemplo, la proveniente del Common Reporting Standard (CRS), como insumo para la fiscalización de aquellos contribuyentes que presentan riesgo de subdeclaración de Impuesto Global Complementario y/o Impuestos a las Herencias y Donaciones, fortaleciendo así el control tributario y la fiscalización de incumplimientos.

Otros focos de trabajo del SII apuntan a disminuir la brecha de cumplimiento asociado al Impuesto a la Renta, fortalecer las herramientas tecnológicas de apoyo a contribuyentes y a los equipos de fiscalización e intensificar el control del cumplimiento tributario en terreno incorporando nueva tecnología como cámaras en el Control de Angostura.

Además, asegurar la calidad, integridad y trazabilidad de la información proveniente de los Documento Tributarios Electrónicos (DTE) creando el nuevo proceso de Operación Factura para asegurar recibir información de calidad que le permita, a través de análisis avanzados, determinar espacios de no emisión de documentos, así como también a quienes puedan estar no declarando o subdeclarando el IVA, para lo cual fortalecerá los equipos internos, creando un área especializada en el análisis y procesos de control de los documentos.

23 Septiembre 2025 Fachada SII, Servicio de Impuestos Internos Foto: Andres Perez Andres Perez

Fraude y el delito tributario

En el combate contra el comercio ilícito, potenciando lo iniciado a finales de 2024, continuará el trabajo colaborativo mutisectorial para mejorar la detección de estos casos, con medidas como la implementación de un modelo de trazabilidad de operaciones comerciales en rubros con mayor informalidad, para controlar el origen y destino de las transacciones, por ejemplo, el acopio y venta de chatarras de cobre, entre otros.

Por otro lado, el SII avanzará en seguir fortaleciendo el control en la emisión y uso de documentos tributarios para detectar a quienes emiten documentos tributarios falsos o crean empresas ficticias, a través de medidas como la implementación de indicadores de riesgo en la aplicación de inicio de actividades, verificación de actividades, o la emisión de documentos tributarios. El objetivo es detectar y controlar a los contribuyentes que sólo buscan crear empresas para defraudar el sistema tributario, distinguiendo oportunamente y entregando todas las facilidades al resto de contribuyentes que buscan realizar sus negocios, cumpliendo adecuadamente sus obligaciones tributarias.

En materia de crimen organizado, la institución avanzará en la detección y análisis de actividades ilegales mediante el rastreo de información tributaria y transacciones anómalas; en la detección de sectores emergentes de la economía con comportamientos que puedan estar vinculados al crimen organizado; además de fortalecer las capacidades institucionales para promover acciones fiscales y jurídicas más efectivas y coordinadas con otros actores relevantes.

Por último, en el proceso de sanción del delito tributario, el Servicio continuará fortaleciendo la capacidad operativa y generación temprana de posibles casos de ilícitos tributarios para la recopilación de antecedentes y la persecución penal oportuna y eficaz de estos delitos detectados, con especial énfasis en los casos de delitos tributarios asociados al crimen organizado.