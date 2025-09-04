Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

El fabricante de autos de lujos Porsche dejará de ser parte del grupo de las 40 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Frankfurt, Alemania.

Según consignó el medio CNBC, este hecho se produce tras una caída prolongada del precio de las acciones de la firma alemana, debido al golpe que ha significado para la industria automotriz europea los aranceles estadounidenses.

En un comunicado publicado el miércoles, Stoxx -el administrador de los reconocidos índices Stoxx y Dax- informó que Porsche saldrá de este último el 22 de septiembre, con motivo de la reorganización del índice.

Arne Dedert

De este modo, será reemplazado por la empresa de cotizaciones en línea Scout 24.

El director ejecutivo de Porsche, Oliver Blume, dijo en una entrevista con el diario alemán Faz que la compañía pretende regresar al Dax “lo antes posible”.

Las acciones de la compañía han caído más de un tercio en los últimos 12 meses, subrayó CNBC.

Porsche salió a la bolsa a finales de septiembre de 2022, “en lo que pareció ser una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia económica alemana”, destacó el medio Euronews.

“Apenas unos meses después, la entonces rentable empresa ascendió al Dax”, agregó.