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    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda

    La Confederación de la Producción y de la Producción y del Comercio (CPC) se reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López

    La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) junto a las seis ramas que la integran se reunieron este viernes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar distintos temas de la agenda económica.

    Y si bien se abordaron distintos temas para impulsar el crecimiento y el empleo, uno de los temas que tomó el encuentro fueron las medidas anunciadas para el sector de la Construcción.

    El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, quien participó del encuentro, afirmó que, si bien valoran la medida, todavía faltan conocer detalles.

    “Le planteamos nuestras preocupaciones al ministro Quiroz porque no se conoce el texto del proyecto de ley y quedamos coordinamos para una reunión para la próxima semana. Pero en general el proyecto va en la línea que debe ser, pero faltan conocer detalles”, dijo el presidente de la CChC.

    16/03/2026 - MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MARA SEDINI, VOCERA DE GOBIERNO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Consultado sobre si Quiroz le entregó detalles de la eliminación del IVA a la compra de vivienda, Echavarría afirmó que “no sabemos a qué tipo de vivienda, desde cuando… son los detalles los que faltan saber, pero quedamos comprometidos a tener otra reunión la próxima semana”.

    La eliminación al IVA es una de las medidas que forman parte del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional de la nueva Administración, tendría una duración de 12 meses y su objetivo es facilitar el acceso a la vivienda. Si bien esto podría permitir vender el stock de 100 mil viviendas que, según el ministro, siguen sin encontrar comprador, también podría afectar a la recaudación tributaria.

    De acuerdo con la CChC, la incorporación del IVA a la vivienda en 2014 habría significado un aumento superior al 12% en el valor de la venta. Esto se contrasta con que en pleno 2025, la recaudación fiscal producto de esta medida fue cercana a los US$600 millones, según Colliers, cifra que una vez puesta en marcha la propuesta podría verse mermada.

    Otro de los temas conversados durante la reunión fue el Decreto por Fuerza de Ley 2, o DFL2, que permitiría otorgar beneficios tributarios a viviendas económicas.

    Para Echavarría el anuncio de extender el subsidio a la tasa de crédito hipotecario, es positivo, ya que ha funcionado bien. “No hablamos de los detalles, pero eso está funcionando muy bien, así que creemos que es casi hacer una extensión del proyecto tal cual está para poder avanzar en esa línea, sobre todo para las viviendas de más bajo valor”, dijo al respecto Echavarría.

    El Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por su presidenta, Susana Jiménez, realiza un punto de prensa luego de una reunión con el Presidente Electo, en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Mepco

    Otro de los temas que se abordaron fue el cambio que prepara el gobierno para el Mepco. Si bien no les adelantó la decisión que tomarán respecto del devenir del Mepco, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, aseguró que el ministro le habría comentado que “hoy día el fisco está perdiendo el orden de US$140 millones semanales” producto de la operación del sistema de subsidios a los combustibles.

    En esa línea, aseguró que desde el Ejecutivo están evaluando “medidas que permitan amortiguar, al menos, en alguna área a las personas más vulnerables”. Por otro lado, respecto a cómo impactaría económicamente a las empresas la limitación del Mepco, Jiménez aseveró que “estamos viendo alzas que no se veían en décadas y una situación geopolítica muy compleja”, por lo que sería “imposible de predecir”.

    Más sobre:ViviendaConstrucciónMinisterio de HaciendaCPCCChC

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