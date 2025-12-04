Presidente de la Comisión de Productividad, Pablo García, advierte impactos del cambio climático en la economía

El presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Pablo García, expuso sobre cómo el avance del cambio climático está reconfigurando simultáneamente la migración global, productividad y las capacidades institucionales necesarias para enfrentar estos desafíos.

Al analizar los efectos del calentamiento global en Chile, García hizo referencia al estudio “Calentamiento global en Chile: efectos locales y sectoriales”, de Mariano Jiménez Hoffmann, que identifica al país como “altamente vulnerable por su geografía y estructura productiva”.

La evidencia presentada muestra que sequías, olas de calor y eventos extremos ya afectan el desempeño económico y que estos impactos se distribuyen de manera heterogénea entre sectores.

Las alertas de García se dieron en el contexto de que participó durante esta jornada de un encuentro que reunió a investigadores, académicos y especialistas de distintas regiones del país en un evento para abordar la materia en la Región de Antofagasta.

“El impacto del cambio climático es tangible en la economía”, advirtió, señalando que las pérdidas productivas derivadas del calor extremo ya están incidiendo en el PIB.

Pablo García, Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Andres Perez

Según las estimaciones del estudio, el aumento de la temperatura máxima reduce de forma significativa la productividad en actividades como la agricultura y en la construcción. Estos resultados, afirmó, confirman la alta vulnerabilidad del país y refuerzan la necesidad de cuantificar los efectos del cambio climático a escala regional y sectorial.

Con la evidencia a la vista, García sostuvo que los diagnósticos expuestos refuerzan la necesidad de una institucionalidad capaz de anticipar impactos y mejorar la calidad de las decisiones públicas en un contexto de riesgos crecientes.

En esta línea, destacó el proyecto de ley en trámite en el Congreso que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, que integra en un solo organismo la evaluación exante, expost y las recomendaciones regulatorias.

“Reunir estas funciones permitirá trabajar con criterios homogéneos, evidencia comparable y una mirada sistémica para enfrentar desafíos como la adaptación climática, la resiliencia productiva y la gestión de riesgos económicos”, indicó.