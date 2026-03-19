Presidente de Sonami por activación de megaproyectos mineros: “Hay un ambiente distinto, no cabe duda”

Confianza y un ambiente distinto. El presidente de Sonami, Jorge Riesco, examina así la semana tras el ingreso a tramitación ambiental de dos proyectos mineros millonarios que suman más de US$12 mil millones. El lunes BHP inició la tramitación ambiental de un proyecto por US$ 5.150 millones, y este jueves Freeport-McMoRan activó una iniciativa que extenderá El Abra por US$ 7.500 millones.

“Es una muy buena noticia (...) Está el hecho de que significa que inversionistas extranjeros siguen confiando en Chile como destino de sus inversiones. Eso es muy importante, y una demostración de que tenemos una institucionalidad que es capaz de soportar este tipo de inversiones. Son inversiones muy importantes... y confianza en el país para hacerlas y proyectar una operación a futuro”, sostiene.

Riesco apunta que “hay un ambiente distinto, no cabe duda. Puede ser importante también los anuncios que ha habido en torno a buscar un mecanismo de aseguramiento en el largo plazo de inversiones, como lo que era el ex DL 600. Y quizás extenderlo a condiciones generales de las inversiones para asegurar una estabilidad en el tiempo. Aquí es fundamental dos cosas: claridad y estabilidad en la normativa, eso es lo que genera confianza”.

Los dos proyectos mineros de ambas compañías fueron ingresados días después de haber asumido el gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, Riesco afirma que “hay que reconocer, y eso lo hemos reconocido en la reciente visita que hicimos a la feria PIAC en Toronto, junto con la (ex) Ministra de Minería, que nuestro país mantiene condiciones para las inversiones, y estos proyectos no son de una preparación corta. Por lo tanto, este es el momento preciso en donde se han dado las condiciones para tener una factibilidad completa, poder tener los financiamientos más o menos definidos y las condiciones técnicas y económicas de los proyectos para su presentación”.

Según Riesco, es posible que las declaraciones de las nuevas autoridades, que han declarado su interés por acelerar la inversión y la tramitación de proyectos, hayan hecho posible este tipo de presentaciones. “Pero más importante que eso, venimos hace tiempo poniéndonos de acuerdo en algunas condiciones habilitantes, como son, por ejemplo, la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que permitió despejar una discusión que ya era bastante larga. Eso se hizo en el gobierno anterior”.

En diciembre pasado la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Ministerio de Minería revelaron que el portafolio de inversiones mineras proyectado hacia 2034 asciende a US$ 104.549 millones, la cifra más alta desde que se hace el estudio con esta metodología.

Sobre la aceleración de permisos ambientales, el timonel del gremio minero asegura que “puede ser que haya mejoras en la gestión de los proyectos, y de las autorizaciones”, aunque afirma que “los proyectos grandes como estos tienen trayectorias críticas que están determinadas no solo por las tramitaciones, pero sin duda que una aceleración ayuda”.