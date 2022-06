Presidente y CEO de Metlife, Michel Khalaf, visita Chile por un par de días y se reúne con el ministro de Hacienda, Mario Marcel

Pasó inadvertido, pero esta semana el presidente y CEO de Metlife a nivel mundial, Michel Khalaf, estuvo de visita en Chile por un par de días. El máximo ejecutivo de la compañía que a nivel local controla la aseguradora del mismo nombre y AFP Provida, el miércoles se reunió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras solicitar una audiencia por Ley del Lobby.

En noviembre de 2011 Khalaf asumió como presidente de Metlife en Europa, Oriente Medio y África. Luego, en julio de 2017 lo nombraron presidente de los negocios de Metlife en EE.UU.; y desde mayo de 2019 es presidente, CEO y director de la compañía, cargo por el cual durante todo el año pasado recibió una compensación por US$16,6 millones, lo que equivale a casi US$1,4 millones al mes. Esto incluye un salario fijo, premio por acciones y opciones, entre otras compensaciones variables.

Casi a fines del año pasado Khalaf se refirió a la situación que atravesaban los sectores en los que operan en Chile, tras ser consultado al respecto en un conference call con inversionistas. En la ocasión, el máximo ejecutivo de la compañía estadounidense dijo que “el sistema de pensiones en Chile ha sido objeto de un debate público desde hace varios años, y ese debate tiende a calentarse en torno a las elecciones (...) El problema del sistema se debe a la inconsistencia de las cotizaciones, por el hecho de que en Chile hay un trabajo informal generalizado y bajas tasas de cotización”.

En ese momento se discutía un cuarto retiro en el país, el cual finalmente no vio la luz. Sobre ello, afirmó: “Como saben, ya ha habido tres rondas de retiros. Hay otra propuesta para una cuarta ronda de retiro de fondos pensiones. Veremos si se aprueba o no. Claramente, si lo hace, estos retiros no tienen un impacto material en las ganancias. El daño, es hacia la viabilidad del sistema si se quiere, que es algo con lo que estamos en contra”.

Con todo, el ejecutivo se fue del país justo un día antes de que este viernes se reuniera la máxima plana ejecutiva de Metlife en Chile, con el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín. Ahí asistieron Gregorio Ruiz-Esquide, country manager de Metlife Chile; Andrés Merino, presidente de AFP Provida, y Roberto Matus, Head of Latam Government Relations. Este último también estuvo presente en EE.UU. en la visita que hizo el Presidente Gabriel Boric la semana pasada.