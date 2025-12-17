Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

La economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, suscribe las mejores perspectivas que entregó el Banco Central (BC) tanto para el crecimiento económico, como para la inflación. Y fija como principal riesgo, la evolución del mercado laboral.

¿Cuáles fueron los principales mensajes del BC en este Ipom, que usted resaltaría?

-El Ipom entrega un escenario más optimista: proyecta una caída más rápida de la inflación hacia la meta del 3% y una economía más dinámica. Esto último se desprende tanto de condiciones externas más benignas, incluyendo un mayor precio estructural del cobre, como de mejores condiciones internas, con buenas proyecciones para la inversión y el consumo.

¿Suscribe el alza de la proyección de crecimiento del PIB para 2026? ¿Qué factores explican esta mejor expectativa?

-Sí, en general hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento: la fortaleza institucional y menor incertidumbre, el potencial que tiene Chile de jugar un rol importante en la ola de IA, y su capacidad de generar energía limpia y estable. En 2026 esperamos ver un empuje de la inversión privada, con un panorama global más resiliente, precios de materias primas que son positivos para Chile, y perspectivas de empresas y consumidores que han ido mejorando. El principal riesgo es la debilidad estructural en el mercado laboral. Además, en el escenario externo quedan muchas dudas acerca de qué tanto se puede sostener el optimismo del mercado respecto de las principales empresas tecnológicas. Pero en general el escenario base es positivo y ha ido mejorando.

En materia de inversión, ¿hay razones estructurales para mejorar sus perspectivas?

-Dos principales. La primera es la menor incertidumbre, que desde hace un par de años ha ido permitiendo que los planes de inversión aumenten. Y la segunda es una demanda de cobre que se percibe más estructural que cíclica, por la demanda asociada a IA, defensa y transición energética.

Sobre la inflación, ¿el BC es optimista o realista al esperar que llegue a 3% en el primer trimestre de 2026?

-Es realista. La principal razón de la mejora son datos recientes, especialmente la inflación de octubre que fue bastante mejor a lo esperado. Además, por temas puntuales y temporales como la reducción de las tarifas eléctricas y la apreciación del tipo de cambio, veremos una caída importante en la inflación en el primer trimestre. Pero eso no quiere decir que el trabajo esté terminado.

¿Cuáles son los riesgos para que esa meta no se logre?

-El principal, es una demanda interna más dinámica de lo previsto, en un contexto donde los costos laborales aún crecen por sobre sus promedios históricos. Además, hay que considerar que los registros de inflación han sido atípicamente volátiles recientemente. Esto introduce el riesgo de equivocarse en las interpretaciones, o de sobrerreaccionar.

Y en cuanto a la tasa de interés, ¿ve que el mensaje es que no hay más bajas en el corto plazo o queda alguna?

-El mensaje es que cualquier futuro recorte será muy bien calibrado. Podría haber un recorte más, sí. De hecho, el escenario base del Central es un recorte a mediados del próximo año para situar la tasa en el centro de su estimación de tasa neutral. Pero no está impedido a llevar la tasa por debajo o arriba de su proyección si lo estima necesario. Si llegáramos a ver un escenario externo más complicado, por ejemplo, por un aumento en las tensiones comerciales o una escalada de los conflictos bélicos, el Central no dudaría en bajar la tasa por debajo de 4%.