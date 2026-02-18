Procesadores de pago y agrupación que reúne a casinos online rechazan querella de Polla por lavado de activos

Con molestia reaccionaron varios procesadores de pago ante la querella por presunto lavado de activos que la Polla Chilena de Beneficencia presentó contra seis de ellos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, el en marco de la guerra legal que emprendió la estatal en contra de los casinos online.

La acción legal se enfoca en los representantes legales de las empresas proveedoras de servicios de pago, conocidas como PSP por sus siglas en inglés. Los querellados son: Julio César Romero (ALPS), Claudio Martínez y Juan Andrés Ilharreborde (Nuvei), Juan Pablo Fuentealba (ProntoPaga), Rodolfo Vilches (Kushki), Evans Concha y Sebastián Salazar (Pagadoor), y Roberto Opazo y Emilio Davio (Khipu).

ProntoPaga, fundada por Sebastián Salazar, expresidente del gremio de los tragamonedas de barrio (FIDEN), calificó de “preocupante que Polla no haya sido capaz de adaptarse al proceso de transformación tecnológica que vive su sector y que con este tipo de acciones intente sostener una posición dominante que atenta contra la economía y el desarrollo de nuevas tecnologías y negocios”.

“No es primera vez que Polla Chilena imputa delitos que luego son desestimados por las debidas instancias. Cabe recordar que anteriormente los mismos hechos ya fueron investigados por el Ministerio Público y sometidos a conocimiento de los Tribunales de la República, en un procedimiento que ya se encuentra terminado”, añadió. Lo anterior, en alusión a la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación por la querella que interpuso la estatal en contra de los casinos online.

El 4 de diciembre de 2025, Pronto Paga, a través de la empresa Inversiones y Asesorías Integral Solutions S.A., presentó una demanda en contra del Banco Central de Chile ante el 18° Juzgado Civil de Santiago.

La demanda, patrocinada por los abogados Cristián Reyes, Óscar Gárate y Constanza Burgos, busca que se confirme la legalidad de las actividades de procesamiento de tarjetas de pago para comercios extranjeros que ofrezcan servicios de entretenimiento como juegos y apuestas en línea. La solicitud también pide que se reconozca a la empresa como Operador Subadquirente Transfronterizo autorizado, según lo establecido en el Capítulo III.J.2 del Compendio de Normas Financieras del ente emisor.

En Chile la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) era integrada originalmente por Betsson, Coolbet, Latamwin, Betano y Betwarrior, pero en diciembre de 2025 estas dos últimas dejaron la entidad.

Carlos Baeza, abogado y representante del grupo, explicó que “nuestra postura como agrupación ha sido siempre la misma y muy clara: no se pueden ofrecer carreras de caballos en Chile porque existe una norma expresa que lo prohíbe”.

“Tenemos absoluta claridad sobre los alcances de la Ley General de Hipódromos y el régimen que establece. Ninguno de nuestros socios ofrece carreras hípicas y hemos promovido activamente que cualquier vínculo con los hipódromos debe estructurarse dentro de ese marco legal”, añadió.

El capítulo III.J.2 ‘Operación de tarjetas de pago’ del Banco Central, establece que los PSP (también conocidos como subadquirentes) pueden procesar transacciones realizadas desde territorio nacional para el pago de servicios de plataformas legalmente constituidas en sus países de origen.

La pasarela de pagos Kushki -fundada por Aron Schwarwarzkopf y Sebastián Castro- sostuvo que no ha sido formalmente notificada de ninguna acción legal relacionada con esta materia.

“De recibir alguna comunicación oficial, la revisaremos con el debido rigor. Kushki opera como proveedor de infraestructura tecnológica de pagos y desarrolla sus actividades en cumplimiento de la normativa vigente”, sostuvo.

“Actuamos con transparencia frente a los marcos regulatorios aplicables y mantenemos altos estándares de cumplimiento en todos los sectores que atendemos. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo a un ecosistema de pagos seguro y regulado en Chile”, cerró.

Kushki es el primer adquirente no bancario de alcance regional.