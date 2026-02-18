SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Procesadores de pago y agrupación que reúne a casinos online rechazan querella de Polla por lavado de activos

    Varios procesadores de pago reaccionaron con molestia a la querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia por presunto lavado de activos, enfocada en los representantes legales de seis empresas proveedoras de servicios de pago. ProntoPaga calificó la acción como un intento de la Polla por mantener una posición dominante en el sector.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Con molestia reaccionaron varios procesadores de pago ante la querella por presunto lavado de activos que la Polla Chilena de Beneficencia presentó contra seis de ellos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, el en marco de la guerra legal que emprendió la estatal en contra de los casinos online.

    La acción legal se enfoca en los representantes legales de las empresas proveedoras de servicios de pago, conocidas como PSP por sus siglas en inglés. Los querellados son: Julio César Romero (ALPS), Claudio Martínez y Juan Andrés Ilharreborde (Nuvei), Juan Pablo Fuentealba (ProntoPaga), Rodolfo Vilches (Kushki), Evans Concha y Sebastián Salazar (Pagadoor), y Roberto Opazo y Emilio Davio (Khipu).

    ProntoPaga, fundada por Sebastián Salazar, expresidente del gremio de los tragamonedas de barrio (FIDEN), calificó de “preocupante que Polla no haya sido capaz de adaptarse al proceso de transformación tecnológica que vive su sector y que con este tipo de acciones intente sostener una posición dominante que atenta contra la economía y el desarrollo de nuevas tecnologías y negocios”.

    “No es primera vez que Polla Chilena imputa delitos que luego son desestimados por las debidas instancias. Cabe recordar que anteriormente los mismos hechos ya fueron investigados por el Ministerio Público y sometidos a conocimiento de los Tribunales de la República, en un procedimiento que ya se encuentra terminado”, añadió. Lo anterior, en alusión a la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación por la querella que interpuso la estatal en contra de los casinos online.

    El 4 de diciembre de 2025, Pronto Paga, a través de la empresa Inversiones y Asesorías Integral Solutions S.A., presentó una demanda en contra del Banco Central de Chile ante el 18° Juzgado Civil de Santiago.

    La demanda, patrocinada por los abogados Cristián Reyes, Óscar Gárate y Constanza Burgos, busca que se confirme la legalidad de las actividades de procesamiento de tarjetas de pago para comercios extranjeros que ofrezcan servicios de entretenimiento como juegos y apuestas en línea. La solicitud también pide que se reconozca a la empresa como Operador Subadquirente Transfronterizo autorizado, según lo establecido en el Capítulo III.J.2 del Compendio de Normas Financieras del ente emisor.

    En Chile la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) era integrada originalmente por Betsson, Coolbet, Latamwin, Betano y Betwarrior, pero en diciembre de 2025 estas dos últimas dejaron la entidad.

    Carlos Baeza, abogado y representante del grupo, explicó que “nuestra postura como agrupación ha sido siempre la misma y muy clara: no se pueden ofrecer carreras de caballos en Chile porque existe una norma expresa que lo prohíbe”.

    “Tenemos absoluta claridad sobre los alcances de la Ley General de Hipódromos y el régimen que establece. Ninguno de nuestros socios ofrece carreras hípicas y hemos promovido activamente que cualquier vínculo con los hipódromos debe estructurarse dentro de ese marco legal”, añadió.

    El capítulo III.J.2 ‘Operación de tarjetas de pago’ del Banco Central, establece que los PSP (también conocidos como subadquirentes) pueden procesar transacciones realizadas desde territorio nacional para el pago de servicios de plataformas legalmente constituidas en sus países de origen.

    La pasarela de pagos Kushki -fundada por Aron Schwarwarzkopf y Sebastián Castro- sostuvo que no ha sido formalmente notificada de ninguna acción legal relacionada con esta materia.

    “De recibir alguna comunicación oficial, la revisaremos con el debido rigor. Kushki opera como proveedor de infraestructura tecnológica de pagos y desarrolla sus actividades en cumplimiento de la normativa vigente”, sostuvo.

    “Actuamos con transparencia frente a los marcos regulatorios aplicables y mantenemos altos estándares de cumplimiento en todos los sectores que atendemos. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo a un ecosistema de pagos seguro y regulado en Chile”, cerró.

    Kushki es el primer adquirente no bancario de alcance regional.

    Más sobre:NegociosEmpresasConflictoPSPCasinos onlineProblemasJuiciosPollaApuestasBetsonBetano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Lo más leído

    1.
    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    2.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    3.
    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    4.
    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    5.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    Con foco en emergencias y migración: Ramos y Pavez concretan cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”
    Negocios

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba
    Mundo

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard
    Paula

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo