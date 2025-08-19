SUSCRÍBETE
Programa económico de Matthei promete bajar impuestos a las empresas al 18%, congelar el empleo público y crear un millón de trabajos

La candidata de Chile Vamos propone también recortar US$8 mil millones en gastos mal asignados durante un período de cuatro años e invariabilidad tributaria por hasta 20 años.

 
Santiago 16 de agosto 2025. La candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei inscribe su opcion en el Servicio Electoral de la comuna de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, entregó este martes su programa de gobierno. Al igual que la propuesta de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, le dedicó varias páginas para el tema económico.

En lo central se pone como meta lograr en el cuarto año de su mandato un crecimiento de 4% y se reafirma la idea de rebajar el impuesto a las empresas, pero ahora se fija un plazo de más largo plazo. Esto porque primero se bajará “inmediatamente el impuesto corporativo al promedio de la OCDE (23%), con la meta de llegar al 18% en diez años. Adicionalmente, se rebajará el impuesto a las Pymes al 10%”.

Además, se menciona que se regresará a un régimen integrado de impuesto a la renta para incentivar el ahorro y la reinversión de utilidades, sujeto a la sostenibilidad fiscal.

Y se crearán contratos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años para atraer grandes inversiones, garantizando la estabilidad de las reglas del juego.

También se propone recortar US$8 mil millones en gastos mal asignados durante un período de cuatro años. En este eje, se menciona que “se retomará el Presupuesto Base Cero para justificar cada gasto y reasignar recursos a urgencias sociales, priorizando la eficiencia, especialmente en el sector salud”.

Otra propuesta apunta a que se aplicarán medidas de austeridad, como el crecimiento cero del empleo público, una reducción del 50% en los cargos de confianza y una disminución de los costos operacionales, incluyendo horas extras y viáticos.

En este eje se retomará el Presupuesto Base Cero para justificar cada gasto y reasignar recursos a urgencias sociales, priorizando la eficiencia, especialmente en el sector salud.

En materia de empleo, se ponen como meta la creación de un millón de nuevas plazas laborales. ¿ Cómo lo lograrán?

Según se detalla la primera propuesta para lograrlo es la reformulando los subsidios laborales de mujeres y jóvenes avanzando “hacia instrumentos que incentiven activamente la formalización y la contratación en sectores prioritarios, incluyendo mujeres, jóvenes y adultos mayores”.

Se simplificarán los trámites a través de una ventanilla única para la inscripción en el sistema laboral y tributario, fortaleciendo la fiscalización del SII y se condicionará la obtención y renovación de permisos a la formalización de actividades y pago de cotizaciones de los trabajadores.

Otro cambio para impulsar el mercado laboral es que se modificará el actual proyecto de sala cuna “aumentando el monto del beneficio, permitir su uso en establecimientos con y sin fines de lucro e incluir gradualmente a los padres en el beneficio”.

Se entregará un subsidio monetario, en la lógica del subsidio protege, para que sea la mujer quien decida dónde cuidar a su hijo mientras trabaja y se entregará un subsidio de $200.000 por seis meses a las mujeres que consigan un empleo formal, incentivando su incorporación al mercado laboral.

