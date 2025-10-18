SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

El director general de Prosegur Security Chile, Edgardo Ferrín, dice que la unidad del grupo español orientada al segmento corporativo sumará este año un cuatrienio creciendo a dos dígitos. La compañía invirtió US$ 2 millones antes de la vigencia, el próximo mes, de la nueva ley de seguridad privada. “Hasta hace unos siete años atrás, las empresas decían: guardia o cámara. Ahora es el guardia y la cámara y la tecnología", relata.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Demanda por soluciones de seguridad en Prosegur Security Chile registra cuatro años creciendo a tasas de dos dígitos MARIO TELLEZ

El escenario de la seguridad en Chile ha cambiado de manera relevante en la última década. La expansión de la delincuencia y el crimen organizado no solo lo registran las cifras públicas, sino que también lo ha observado en la práctica Prosegur, la empresa de servicios globales de seguridad de origen español que opera en Chile desde 1979.

El director general de Prosegur Security Chile, Edgardo Ferrín, está encargado del área que desarrolla soluciones para empresas, esto es, planes de seguridad que se adapten a cada negocio, incluyendo guardias de seguridad, cámaras y seguridad electrónica de todo tipo.

MARIO TELLEZ

Edgardo Ferrín sostiene que bajo el actual escenario del país han visto un aumento de la demanda de las empresas por soluciones de seguridad en el segmento que lidera, crecimiento que se ha dado a tasas de dos dígitos desde hace cuatro años. “Y este año va a pasar lo mismo. Mucho ocurre porque nuestros propios clientes incrementan (el nivel de seguridad), pero hemos capturado muchísimos nuevos clientes de diferentes verticales, de minería, de proveedores de minería, de puertos”, explica.

Son distintos rubros que tienen una “alta demanda de seguridad sofisticada, como puertos, mineras, data centers”. En esto último, precisamente Prosegur Security Chile tiene una importante participación de mercado: Ferrín proyecta que del total de data centers del país, Prosegur abastece a cerca del 60% con soluciones tecnológicas de seguridad y guardias.

El ejecutivo afirma que en este tipo de rubros, como minería, data centers, puertos, se observa un aumento de la inversión que hacen las empresas en seguridad: “Han visto que el riesgo es mayor, con lo cual necesitan sofisticar sus niveles de seguridad, y por otro lado, con la nueva ley de seguridad muchas compañías han hecho estudios de seguridad de sus empresas, o tendrán que hacerlos a futuro”.

MARIO TELLEZ

Es que a fines del próximo mes empieza a regir la nueva ley de seguridad privada, motivo por el cual Prosegur Security invirtió US$ 2 millones.

Ferrín comenta que están “haciendo inversiones para mejorar la tecnología para almacenar datos por más tiempo. O sea, mejorar nuestra capacidad en la nube y de data center para poder brindar ese servicio, que es mucha plata, y la capacitación de las personas. Eso va a ser fundamental. Estamos invirtiendo mucho dinero en capacitar a las personas para que el guardia tenga otro nivel. Hace tres o cuatro años que lo venimos haciendo”.

Sobre la mayor demanda que han visto de las empresas, mucho de ello se traduce en la calidad de seguridad que exigen, “porque ya no piden 15 guardias, 20 guardias. Quieren una solución de seguridad. Eso es una evolución que tiene que ver con la sofisticación de los delitos. Como hay una sofisticación del delincuente, también hay una sofisticación de la seguridad”.

A partir de datos, generan información, lo que sirve para plantear soluciones de seguridad a distintas empresas, de todos los tamaños. “Hasta hace unos siete años atrás, las empresas decían: guardia o cámara. Las dos cosas para qué. Ahora es el guardia y la cámara y la tecnología que es capaz de generar datos”, explica.

Guardias y salarios al alza

No existen datos exactos a nivel de industria sobre participación de mercado en este ámbito, pero la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transportes de Valores (Aseva) estima que actualmente hay entre 250 mil y 300 mil personas cumpliendo tareas de seguridad privada, de los cuales la autoridad tiene registro de unos 15 mil que estarían acreditados.

MARIO TELLEZ

Al medir la participación de mercado según cantidad de guardias, Ferrín estima: “El mercado tiene cinco empresas muy grandes, y nosotros hoy estamos segundos. ¿Cuánto es la participación? Está tan atomizado, piensa que hay más o menos unas dos mil empresas de seguridad, así que debe ser un 4% o un 5% (de participación)“.

Las medidas de seguridad de los guardias, además, han venido aumentando. “Los asaltos con armamento han crecido, antes no había. Parece algo básico, pero los guardias hoy tienen chaleco antibalas. Y eso es una evolución, porque antes, cuatro años atrás, no tenían nada, o tenían un chaleco que podía frenar un cuchillo. Pero ahora ya usamos chaleco antibalas, casco balístico, los elementos de protección de personas (EPP) han subido en calidad, antiparras, bastón retráctil, que antes tampoco tenían”, explica.

La compañía tiene la llamada Universidad Prosegur, donde las personas estudian para ser guardia. Ferrín aclara que en Chile “no es una carrera todavía, ojalá que lo sea, que comience siendo un guardia básico, y termine siendo un vigilante privado, que sería el tope de calidad, o un guardia táctico, como los que tenemos en las mineras”. En otros países como España o EE.UU. sí existe la carrera, puntualiza.

Eso también podría llevar a mejorar los salarios en este rubro, rentas que, en todo caso, han venido subiendo en los últimos años. Hace algún tiempo en Prosegur pagaban salarios a sus guardias que eran cerca de un 20% por sobre el salario mínimo, “y hoy estamos bastante más arriba de ese 20%. De hecho, cuando yo llegué, había algunos guardias que tenían salario mínimo, hoy ningún guardia en nuestra empresa tiene salario mínimo”, explica.

MARIO TELLEZ

Actualmente, hay empresas que solicitan un guardia para resguardar sus locales comerciales, pero hay casos en que desde Prosegur están avanzando en cambiar la solución de seguridad y que el guardia incluso “pueda ser prescindible”, para resguardar su seguridad también. Por ejemplo, donde se están registrando turbazos de manera cada vez más frecuente, como en tiendas de atención a público para telefonía móvil, “donde hay celulares. No es dinero, son los celulares. Donde entran tipo turbazo, seis personas, roban lo que encuentran y se van”, detalla.

“Ya es un dato, empezamos a ver que eso es más frecuente en algunas localidades, en algunas comunas. Como por ejemplo, Puente Alto, Recoleta, Huechuraba, Santiago Centro. También pasa en regiones”, explica.

No quiere revelar la nueva solución de seguridad que tienen entre manos, pero detalla que “hay que poner una barrera. Porque las puertas están abiertas. Y no sé si es necesario que estén abiertas. Porque al final, ¿quién viene al local? El cliente. Entonces, pedir algún tipo de identificación a los clientes no debería ser tan malo, nadie se debería enojar. Por ese lado estamos pensando la solución. Pero todo esto vino de datos, de información, conocimiento, y después la solución".

Más sobre:SeguridadInversionesEmpresasProsegur

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

3.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

4.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League
Chile

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”
Negocios

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”
Tendencias

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”
El Deportivo

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

31 Minutos, 310 créditos

Crítica de discos: Tame Impala, Javier Barría y Shiner siempre brillan

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”
Mundo

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca