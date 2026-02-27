SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    La iniciativa contempla una inversión público-privada de US$4.450 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental.

    La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) ingresó este viernes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la adenda excepcional al proyecto Puerto Exterior del terminal. Con ello culmina la etapa de complementación de estudios y antecedentes de su evaluación ambiental y cierra un proceso técnico quedando ahora a la espera de la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    El gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, destacó que “en materia ambiental, el proceso de evaluación posibilitó una evolución positiva del proyecto a través de tres sucesivas adendas e igual número de procesos de participación ciudadana, eliminando impactos originalmente relevantes y consolidando un diseño optimizado”.

    El proyecto Puerto Exterior contempla una inversión público-privada de US$4.450 millones. Con dos terminales de 1.730 metros cada uno, triplicará la capacidad actual de transferencia hasta 6 millones de TEU al año, con una infraestructura preparada para atender simultáneamente ocho naves Post New Panamax, de 400 metros de largo.

    A mediados de esta semana se conoció que la estatal EPSA reprogramó para julio la recepción de las ofertas económicas de la licitación para la construcción del megaproyecto, que estaba originalmente contemplada para el viernes 6 de marzo, solo cinco días antes del cambio de mando.

    Esta subasta pública internacional es otro de los procesos que habían generado inquietud en autoridades estadounidenses por el concurso de dos gigantes chinas, asociadas en un mismo consorcio, entre los interesados precalificados que tenían posibilidades de ganar, como lo habría señalado el propio embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en reuniones privadas.

    Adenda

    En materia ambiental el proyecto considera la protección del humedal urbano Lagunas Ojos de Mar, donde se proyecta la creación del Parque Lagunas de Llolleo, con un centro interpretativo, aula abierta y miradores. Se sumará el Paseo El Molo, un espacio recreacional de cerca de 1,5 km sobre el nuevo molo de abrigo, y la remodelación integral del Parque DyR. Estas iniciativas conformarán un circuito con alrededor de 60 hectáreas, dijo EPSA en un comunicado.

    En el ámbito social y productivo, se propone el Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal, incorporando inversiones para mejorar infraestructura productiva en las caletas San Pedro-Pacheco Altamirano, Puertecito y Boca del Río Maipo.

    Además, el proyecto integra medidas para fortalecer prácticas culturales como la pesca con chinchorro y acciones con enfoque participativo para grupos indígenas en la desembocadura del Río Maipo.

    Otra de las optimizaciones es la eliminación del tránsito de camiones cargados con rocas por zonas habitadas de la localidad de San Juan, mediante la modificación del trayecto desde las canteras (ubicadas en dicha localidad) hacia la estación de transferencia y su conexión con la Ruta 66 variante San Juan (en construcción). Adicionalmente, se desarrolla un plan de reasentamiento para la comunidad de la población Juan Aspeé, que propone alternativas habitacionales fuera del área de uso industrial donde actualmente residen.

    Una vez que Puerto Exterior esté en operaciones, la incorporación de conexión eléctrica para naves en atraque reducirá emisiones y ruido en la bahía, mientras que el uso de equipamiento eléctrico disminuirá la huella de carbono de la actividad naviera. Así también, Puerto Exterior podrá movilizar hasta un 40% de la carga vía ferrocarril, evolucionando hacia un sistema intermodal que reducirá emisiones y descongestionará la red vial. A su vez, los accesos a los terminales contarán con tecnologías de control que optimizarán los tiempos de espera de los camiones y disminuirán los motores encendidos sin avance, agregó la empresa.

    Más sobre:PuertosPuerto de San AntinioPuerto ExteriorSan Antonio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    Lo más leído

    1.
    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    2.
    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    3.
    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast

    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast

    4.
    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    5.
    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025
    Chile

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll
    Cultura y entretención

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”
    Mundo

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango