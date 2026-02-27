Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental.

La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) ingresó este viernes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la adenda excepcional al proyecto Puerto Exterior del terminal. Con ello culmina la etapa de complementación de estudios y antecedentes de su evaluación ambiental y cierra un proceso técnico quedando ahora a la espera de la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, destacó que “en materia ambiental, el proceso de evaluación posibilitó una evolución positiva del proyecto a través de tres sucesivas adendas e igual número de procesos de participación ciudadana, eliminando impactos originalmente relevantes y consolidando un diseño optimizado”.

El proyecto Puerto Exterior contempla una inversión público-privada de US$4.450 millones. Con dos terminales de 1.730 metros cada uno, triplicará la capacidad actual de transferencia hasta 6 millones de TEU al año, con una infraestructura preparada para atender simultáneamente ocho naves Post New Panamax, de 400 metros de largo.

A mediados de esta semana se conoció que la estatal EPSA reprogramó para julio la recepción de las ofertas económicas de la licitación para la construcción del megaproyecto, que estaba originalmente contemplada para el viernes 6 de marzo, solo cinco días antes del cambio de mando.

Esta subasta pública internacional es otro de los procesos que habían generado inquietud en autoridades estadounidenses por el concurso de dos gigantes chinas, asociadas en un mismo consorcio, entre los interesados precalificados que tenían posibilidades de ganar, como lo habría señalado el propio embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en reuniones privadas.

Adenda

En materia ambiental el proyecto considera la protección del humedal urbano Lagunas Ojos de Mar, donde se proyecta la creación del Parque Lagunas de Llolleo, con un centro interpretativo, aula abierta y miradores. Se sumará el Paseo El Molo, un espacio recreacional de cerca de 1,5 km sobre el nuevo molo de abrigo, y la remodelación integral del Parque DyR. Estas iniciativas conformarán un circuito con alrededor de 60 hectáreas, dijo EPSA en un comunicado.

En el ámbito social y productivo, se propone el Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal, incorporando inversiones para mejorar infraestructura productiva en las caletas San Pedro-Pacheco Altamirano, Puertecito y Boca del Río Maipo.

Además, el proyecto integra medidas para fortalecer prácticas culturales como la pesca con chinchorro y acciones con enfoque participativo para grupos indígenas en la desembocadura del Río Maipo.

Otra de las optimizaciones es la eliminación del tránsito de camiones cargados con rocas por zonas habitadas de la localidad de San Juan, mediante la modificación del trayecto desde las canteras (ubicadas en dicha localidad) hacia la estación de transferencia y su conexión con la Ruta 66 variante San Juan (en construcción). Adicionalmente, se desarrolla un plan de reasentamiento para la comunidad de la población Juan Aspeé, que propone alternativas habitacionales fuera del área de uso industrial donde actualmente residen.

Una vez que Puerto Exterior esté en operaciones, la incorporación de conexión eléctrica para naves en atraque reducirá emisiones y ruido en la bahía, mientras que el uso de equipamiento eléctrico disminuirá la huella de carbono de la actividad naviera. Así también, Puerto Exterior podrá movilizar hasta un 40% de la carga vía ferrocarril, evolucionando hacia un sistema intermodal que reducirá emisiones y descongestionará la red vial. A su vez, los accesos a los terminales contarán con tecnologías de control que optimizarán los tiempos de espera de los camiones y disminuirán los motores encendidos sin avance, agregó la empresa.