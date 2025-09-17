¿Qué es XTB?: la empresa promocionada por Zlatan Ibrahimović que aterrizó en Chile y que ahora quiere llegar a Brasil

Con 1,7 millones de clientes en el mundo y ganancias por casi US$100 millones en el primer semestre, la plataforma de inversiones de origen polaco XTB recibió en febrero de este año la licencia de agencia de valores en Chile.

Y desde entonces se ha hecho notar. La compañía ha desplegado una intensa campaña publicitaria en televisión con Zlatan Ibrahimović como protagonista, el exjugador sueco del Inter de Milan, Barcelona y Manchester United.

“Su historia de esfuerzo, resiliencia y éxito conecta con la idea de que la inversión también requiere constancia, preparación y visión de largo plazo”, dice Francisco López, CEO de XTB para Chile y Latinoamérica, quien agrega que “su figura es ampliamente reconocida a nivel mundial, lo que permite acercar la marca XTB a nuevas audiencias”.

En una presentación sobre los resultados del primer semestre realizada por XTB a fines de agosto, la firma de inversiones -fundada en 2004- destacó que en Chile ya obtuvieron la licencia de agencia de valores para ofrecer acciones globales y ETF, pero además apuntaron que en Brasil iniciaron el proceso para obtener la licencia.

Junto con ello, adelantó que en Emiratos Árabes Unidos se encuentra abriendo una segunda oficina ubicada en Dubai, mientras que en Indonesia ya iniciaron actividades.

XTB cuenta con oficinas en más de 10 países, y según su reporte del primer semestre, a junio alcanzaron más de 1,7 millones de clientes en todo el mundo, lo que implica un alza de 53% año contra año. Este incremento refleja “un sólido crecimiento de clientes y un resultado operativo récord”, indicó la firma.

En el detalle, explicó que en el periodo se sumaron 361.600 nuevos usuarios, lo que representa un aumento interanual del 55,7 %.

Con esto, el número de clientes activos -que transan al menos una vez al mes- alcanzó un máximo histórico, con un avance de 69,9 % interanual, hasta los 853.900.

Según López, XTB es una plataforma de inversiones global que ha evolucionado más allá del concepto tradicional de “broker”, y apunta que en Chile “nuestro foco está en ofrecer acceso a acciones y ETF internacionales, combinando innovación tecnológica con educación financiera y seguridad regulatoria”.

Ganancias y transacciones

De acuerdo a la compañía, el creciente número de clientes activos y su mayor actividad transaccional generó un resultado operativo “récord” de US$275 millones de euros a junio, equivalente a un alza internual de 26,4%.

Con esto, las ganancias llegaron a 92 millones de euros, una leve baja respecto de los 107,4 millones de euros reportados para el mismo periodo el ejercicio previo.

“En línea con las expectativas, los gastos operativos aumentaron hasta 144,2 millones de euros, principalmente debido al mayor gasto en campañas de marketing online y offline y a mayores costes laborales asociados a una creciente fuerza laboral”, detalló la compañía.

En términos de actividad, reportó que las transacciones de contratos por diferencia (CFD) basados ​​en índices representaron el 46,3% de los ingresos, frente al 37,2% del año anterior. “Este aumento se debió a las transacciones vinculadas a los índices US 100, DAX alemán (DE40) y US 500″, indicó.

Además, señaló que los CFD basados ​​en materias primas contribuyeron con el 33,1% de los ingresos, debido principalmente al rendimiento del oro, el petróleo crudo, el gas natural y el café. Por otra parte, los CFD basados ​​en divisas representaron el 15,6% de los ingresos, siendo el par EUR/USD y Bitcoin los instrumentos más rentables en esta categoría.

“En el primer semestre de 2025, los clientes de XTB invirtieron activamente en acciones y productos cotizados en bolsa, incluyendo ETF. En términos interanuales, la negociación de estos instrumentos aumentó un 118,6%, alcanzando un total de US$8.800 millones”, comentó XTB.

Así, en enero-junio los clientes de la UE realizaron más de 21 millones de transacciones con acciones, productos cotizados (incluidos ETF) y planes de inversión.

Por otra parte, los depósitos netos totalizaron 1.700 millones de euros, “lo que refleja un significativo aumento del 94% con respecto al año anterior, ya que los clientes aprovecharon los intereses de sus fondos inactivos”, detalló en sus estados financieros, y agregó que al cierre del primer semestre de 2025, los activos de los clientes de XTB ascendían a 8.460 millones de euros.