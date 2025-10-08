SUSCRÍBETE
Qué hace Trilogy Metals, la firma que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa

La decisión de la Casa Blanca se da en el contexto de los esfuerzos de la administración para desbloquear los suministros nacionales de cobre y otros minerales críticos en el distrito minero de Ambler en Alaska.

Olivia Hernández D. 
Olivia Hernández D.
Trilogy Metals, la minera que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa

Luego que el gobierno de Donald Trump revelara su intención de adquirir un 10% de participación de Trilogy Metals, las acciones de la empresa de llegaron a saltar más de 250% en la bolsa.

El acuerdo incluye una inversión de US$35,6 millones.

La decisión de la Casa Blanca se da en el contexto de los esfuerzos de la administración para desbloquear los suministros nacionales de cobre y otros minerales críticos en el distrito minero de Ambler en Alaska.

La compañía dijo en un comunicado que la orden de Trump, que revierte el rechazo de la administración Biden al proyecto Ambler Road, “refleja un compromiso federal renovado con el desarrollo responsable de los recursos en Alaska y destaca a Ambler Road como una infraestructura crítica bajo la política federal”.

Trilogy Metals saltó más de 200% en bolsa tras acuerdo con gobierno de Trump para entrar en la propiedad

Qué hace Trilogy Metals

Trilogy Metals es una empresa de exploración y desarrollo de metales.

La firma, junto a la empresa minera australiana South32, son copropietarias de Ambler Metals LLC, que dirige los Proyectos Minerales Upper Kobuk (UKMP) en el noreste de Alaska, una extensión de 190 mil hectáreas que alberga un abundante suministro de cobre, cobalto y otros metales, según reportan en su sitio web. La empresa opera en la zona desde 2004.

La alianza de Trilogy Metals con el gobierno norteamericano coincide, además, con la autorización de la Casa Blanca para la construcción de una carretera de acceso de 340 kilómetros al remoto distrito minero de Ambler, en Alaska.

Anteriormente, el gobierno de Joe Biden bloqueó la construcción del camino debido a su impacto en las comunidades indígenas, el mismo que había sido aprobado en el primer mandato de Trump.

“La visión de Trilogy es convertir el distrito minero de Ambler en un productor líder de cobre en Norteamérica, protegiendo y respetando los medios de subsistencia”, declara la firma en su sitio web.

Trilogy Metals saltó más de 200% en bolsa tras acuerdo con gobierno de Trump para entrar en la propiedad

El vínculo con John Paulson

Según consignó Forbes México, la acción de Trump beneficiaría directamente a uno de sus primeros partidarios en Wall Street, el multimillonario John Paulson, quien poseía una participación de 8,7% en Trilogy Metals a finales de junio.

“Las acciones triplicaron su valor en las operaciones fuera de horario el lunes por la noche tras el anuncio del acuerdo y abrieron con un alza del 245% el martes, lo que elevó el valor de las acciones de Paulson de US$30 millones a US$100 millones”, precisaron.

El mismo medio explica que el empresario estadounidense fue parte del equipo de política económica de Trump durante su primera campaña presidencial en 2016. Además, en abril de 2024, organizó un evento de recaudación de fondos en su casa de Palm Beach para Trump, donde recaudó US$50,5 millones.

Es más, se rumoreaba que Paulson estaba siendo considerado para ser secretario del Tesoro durante la transición del año pasado, antes de que Trump finalmente eligiera a Scott Bessent.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo que le permitirá ingresar a la propiedad de la productora de litio canadiense Lithium Americas, y además tener una participación en el proyecto Thacker Pass en Nevada, considerado el mayor yacimiento de litio en construcción en el hemisferio occidental.

MineríaCobreTrilogy MetalsAlaska

