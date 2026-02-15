SUSCRÍBETE POR $1100
    Quién es Carolina Vallejo, la nueva CEO de la operación de Millicom en el país tras comprar Telefónica Chile

    La ejecutiva colombiana llegó el miercoles a Santiago para hacerse cargo de la gerencia general de Movistar Chile, visitando sus oficinas comerciales, donde se presentó y se reunió con parte del equipo gerencial.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Carolina Vallejo, nueva CEO de Movistar Chile tras ser comprada por Millicom.

    Una vez que se anuncie de manera oficial, será la primera CEO de la industria de telecomunicaciones en Chile y su agenda no ha parado desde su arribo. El miércoles de la semana que acaba de concluir llegó a Santiago Carolina Vallejo Londoño, la ejecutiva colombiana que se hará cargo de la operación de Movistar en Chile, luego de que finalmente Millicom adquiriera el 100% de los activos de Telefónica en el país, en un negocio que implica el desembolso de más de US$1.215 millones.

    Durante la tarde de esa jornada Vallejo, que proviene de El Salvador, pues se desempeñaba como CEO de Tigo en el país centroamericano, visitó las oficinas comerciales de Movistar en Chile, ubicadas en Av. Providencia 111, comuna de Providencia. Allí se presentó y se reunió con parte del equipo gerencial de Movistar, en el que por ahora no ha habido cambios, más allá de la inmediata salida de Juan Vicente Martín Fontelles, su antecesor en el cargo.

    En paralelo, en Chile estuvo también otro ejecutivo clave para la futura operación de Millicom. El Vice President y Chief External Affairs Officer, Karim Lesina, quien se reunió el mismo miércoles con el subsecretario de Telecomunicaciones, Cristián Araya. En el encuentro -al que no asistió Vallejo-, gestionado por la empresa a través de la plataforma de Ley de Lobby, el ejecutivo ítalo-tunecino se presentó con la autoridad local y entregó los primeros lineamientos sobre los desafíos de la compañía.

    Por su parte, la ejecutiva colombiana acumula más de dos décadas de trayectoria en la compañía europea Millicom, a la que se incorporó en mayo de 2005. Entre 2012 y 2014 se desempeñó como directora financiera (CFO) para Latinoamérica. Posteriormente asumió funciones en Tigo Colombia, donde estuvo cinco años, y luego, en una ventana de poco más de cuatro años, entre 2020 y 2024, en WOM, donde ejerció como vicepresidenta comercial y también como CFO.

    Desde agosto de 2024 ocupaba la gerencia general de Tigo en El Salvador, puesto en el que desempeñó hasta el 10 de febrero de 2026, fecha en la que se integró a Movistar Chile.

    Vallejo es licenciada en Administración de Empresas y posee un máster en Finanzas Corporativas, área en la que ha concentrado principalmente su desarrollo profesional.

    Los hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a raíz de la operación fueron firmados por ella, como gerenta general, aunque todavía no se la oficializa como la persona a cargo de las operaciones.

    Historia y definiciones

    Hace 11 meses, la ejecutiva colombiana fue invitada al programa de radio salvadoreño La Tribu, una revista radial de actualidad, noticias y entrevistas, En esa ocasión, habló sobre sus orígenes y cómo comenzó su trayectoria en la industria de las telecomunicaciones.

    “Yo llevo más de 20 años en mi sector. Empecé en televisión, en un canal similar a TCS, donde lo que hacíamos era ver los programas y sus puntos más altos de audiencia. Después entro al sector de las telecomunicaciones y estuve en más de 10 posiciones en las áreas financieras y comerciales. Este es un sector muy apasionante. Difícilmente hay un sector como las telecomunicaciones que mezcle la tecnología —que son redes complejas— con la innovación, que siempre está cambiando; no hay ningún día igual al anterior. El consumidor hoy está cada vez más dependiente del teléfono. Antes el consumidor buscaba solo llamar y enviar correos electrónicos. Ahora trabaja, se educa y hace todo a través de su aparato, y es muy emocionante. He estado también con el grupo que hoy es propietario de Tigo por 15 años. Estuve en El Salvador entre 2008 y 2009”, contó.

    También destacó que en Latinoamérica existen 29 operadores móviles y que solo dos de ellos tenían a mujeres a cargo de la gerencia general.

    En ese sentido, Vallejo reflexionó sobre el papel de la mujer en la industria: “La mitad de nuestros consumidores son mujeres. Entonces es de demasiada importancia tener diversidad en la mesa y ver diferentes formas de pensar. Siempre hemos sido superpro de la diversidad. Hoy en Tigo, el 46% de las personas que trabajan con nosotros son mujeres. Entonces, creo que es de gran responsabilidad, en áreas en las que llegan menos mujeres —como tecnología, IT y las gerencias generales—, cómo nos abrimos camino entre todas y cómo nos volvemos referentes”.

    Su tarea

    En lo que respecta a la tarea que le espera a la cabeza de Movistar en el país, los expertos coinciden en que Millicom se caracteriza por una fuerte inversión y es lo que se prevé en su ingreso a Chile. Estiman que se enfocará en el negocio de internet fijo y también en el segmento B2B, pero sin descuidar el negocio móvil.

    “Millicom no entra a un país como Chile para administrar la inercia, sino para extraer valor de activos que requieren inversión para ser competitivos. Eso, inevitablemente, presiona al resto de los operadores, no tanto por precios, sino por estándares de calidad, velocidad de despliegue y cumplimiento de compromisos de inversión”, dijo en la semana el exsubsecretario y director de Attsons Consulting, Jorge Atton.

    De todos modos, los consultores desestiman que Vallejo, a cargo de la compañía, venga a desatar una guerra de precios. “Seguramente van a lanzar nuevos planes comerciales al mercado, pero no creo que haya bajas sustanciales de precios, porque en Chile los precios ya son bajos y todas las empresas -incluida la nueva operación de Millicom- necesitan mejorar su rentabilidad actual”, manifestó Óscar Cabello, director ejecutivo de la consultora Alfa Centauro, sobre los desafíos y sello que buscará imprimir el nuevo actor europeo en el mercado de telecomunicaciones chileno.

