Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Republicano) y Johannes Kaiser (Libertario) han propuesto eliminar el pago de las contribuciones con distintas gradualidades y universos. La contracara de esa medida es el financiamiento de las comunas, ya que la totalidad de esa recaudación se reparte a través del Fondo Común Municipal.

Eso queda de manifiesto en un nuevo balance que entregó la Tesorería: en el primer semestre de 2025 se recaudaron $ 1.303.308 millones ($1,3 billón), en pago de contribuciones lo que se traduce en un alza de 6%, respecto del mismo periodo de 2024. Junto con ello destaca que las comunas con mayor recaudación de este Impuesto son Las Condes, Lo Barnechea y Santiago, con $130.247 millones, $63.480 millones y $62.848, respectivamente.

A su vez, las regiones que presentan los mayores montos de recaudación por contribuciones de bienes raíces en los primeros seis meses del presente año son la Metropolitana ($725,063 millones), Valparaíso ($124.780 millones) y Biobío ($81.167 millones), con incrementos de 10,1, 12,9 y 15,5% nominal, respecto del primer semestre de 2024.

09 Julio 2025 Casas, villas, Maipu, Contribuciones Foto: Andres Perez Andres Perez

Respecto del Fondo Común Municipal (FCM), el documento señala que en el primer semestre de 2025 acumuló $1.466.010 millones, monto superior en 6,8% nominal, en comparación con igual periodo de 2024. De este total, el 54,4% provino del Impuesto Territorial ($797.951 millones) y de los permisos de circulación, que representaron el 32,7% ($479.501).

Entre las principales comunas que más ingresos recibieron por el Fondo Común Municipal está Puente Alto, Maipú y Valparaíso.

Royalty minero

El Informe Semestral entregó cifras de distribución de los recursos provenientes del Royalty Minero, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.591.

Según explican, esta ley creó nuevos mecanismos para transferir recursos generados por la industria minera a las comunas donde existen faenas que afectan el medio ambiente, como también a otras con menor desarrollo social y económico. Se trata del Fondo de Comunas Mineras (FCMI) y del Fondo de Equidad Territorial (FET), que entraron en vigencia el 1 de enero de 2025.

Así, desde enero de 2025 se implementa de manera regular, aportando a 44 municipios, a los cuales se le transfirieron $26.360 millones durante el primer semestre del presente año. La mayor parte de las comunas beneficiadas con el FCMI están ubicadas en el norte del país, como también algunas de la zona centro, como Nogales, Rancagua, Machalí, Catemu, San Felipe, Los Andes, Cabildo y Puchuncaví.